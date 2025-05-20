Какую недвижимость можно приобрести по программе "єОселя" в 2025 году

Люди в квартире. Фото: Freepik

В 2025 году государственная программа "єОселя" продолжает оставаться одним из самых актуальных способов приобретения жилья на льготных условиях. Запущенная в 2022 году по инициативе Президента, она стала ответом на критическую потребность украинцев в собственном жилье — особенно для военных, педагогов, медиков, ученых, а также молодых специалистов и переселенцев.

Как указано на портале "Дія", ключевая идея программы — дать возможность приобрести недвижимость в кредит по значительно более низким ставкам, чем на рынке.

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Финансирование в рамках программы предоставляется банками-партнерами, которым государство компенсирует часть процентной ставки. В зависимости от категории заемщика, действуют различные условия:

3% годовых — для военнослужащих, педагогов, врачей, ученых, а также участников боевых действий;

7% годовых — для всех остальных категорий;

с 11-го года ставка возрастает до 6% или 10% соответственно;

первоначальный взнос — от 10% до 20% в зависимости от возраста;

максимальный срок кредита — 20 лет.

Главное преимущество — ставка фиксируется в гривне, поэтому заемщик не зависит от валютных колебаний. Программа действует исключительно через утвержденные банки, поэтому самостоятельно выбирать кредитора не придется.

Какое жилье разрешено купить по программе "єОселя"

Программа имеет четко очерченные ограничения по виду, размеру, состоянию и местоположению жилья. И вот здесь важно знать все нюансы.

Тип недвижимости

Купить можно только квартиры в многоквартирных жилых домах. Никаких таунхаусов, коттеджей, частных домов или объектов государственной/коммунальной формы собственности. Допускается также покупка имущественных прав на жилье в новостройках (жилье, которое еще не достроено).

География покупки

Разрешается покупать жилье в пределах территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Работает по всей стране: от мегаполисов до поселков. Например, воспользоваться программой могут как жители Киева, так и небольших городов на западе или юге страны.

Состояние дома

Для льготных ипотек по ставке 3% или 6% жилье должно быть сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад или еще возводимым.

Для общей ипотеки по 7% или 10% — только новостройки, сданные за последние три года, или объекты на этапе строительства. На старое жилье (старше 10 лет) рассчитывать не стоит.

Ограничения по площади: не больше, чем разрешено

Программа определяет четкие лимиты площади, в зависимости от количества человек в семье:

52,5 кв. м — базовый лимит на одного человека;

плюс 21 кв. м — за каждого дополнительного члена семьи (муж/жена и дети до 18 лет).

Например:

одиночке разрешено приобрести квартиру до 52,5 кв. м;

пара с одним ребенком — до 94,5 кв. м;

семья с двумя детьми — до 115,5 кв. м.

Выбрать можно и большую площадь, но кредит банк предоставит только в пределах установленной нормы. Все, что сверх — придется оплатить самостоятельно.

Ограничения по стоимости жилья

Чтобы избежать спекуляций, государство установило лимит стоимости квартиры в зависимости от региона. Предельная цена базируется на средней стоимости строительства в соответствующем регионе, умноженной на специальный коэффициент:

×2,5 — для Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова;

×2,0 — для областных центров и населенных пунктов поблизости (до 15 км);

×1,75 — для городов с населением 100-300 тыс.;

×1,0 — для других населенных пунктов.

Это означает, что приобрести квартиру в столице можно, но ее цена должна вписываться в ограничения, которые часто ниже рыночных. В случае превышения — покупатель платит разницу из собственного кармана.

Ранее клиенты "ПриватБанка" столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться программой "єОселя". Они жалуются на задержки со стороны банка в выделении кредитных средств. Из-за этого граждане рискуют потерять уже уплаченные авансы продавцам жилья. Такая ситуация вызывает беспокойство среди участников льготной программы.

Также мы подробно разбирали, кто может получить собственное жилье под 3% годовых с "єОселей" и какие требования к недвижимости. Для определенных категорий граждан, в частности педагогов, медиков, военнослужащих и тех, кто пострадал от войны, предусмотрена специальная ставка в 3% годовых. Это делает ипотеку значительно доступнее для тех, кто в этом больше всего нуждается.