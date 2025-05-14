Какие дома подпадают под єОселю в 2025 — условия и требования

Мужчина передает ключи. Фото: Freepik

Государственная программа льготной ипотеки "єОселя" остается важным инструментом обеспечения украинцев собственным жильем. Она охватывает не только квартиры в новостройках и на вторичном рынке, но и ряд частных объектов. Но не все виды недвижимости подпадают под условия программы.

В рамках программы, кроме квартир, можно приобрести частные дома, таунхаусы и дуплексы. Однако не вся недвижимость автоматически подходит. Действуют четкие ограничения по техническому состоянию, площади, расположению, документальному оформлению и даже истории владения объектом.

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Чтобы дом соответствовал условиям "єОселі", он должен отвечать ряду критериев.

Местонахождение

Недвижимость должна быть расположена на территории Украины, за исключением зон военных действий и временно оккупированных территорий. Объект не может быть памятником архитектуры, общежитием, ведомственным зданием или жильем для временного проживания (например, дачным или садовым домом).

Технические характеристики

Дом должен быть отдельным объектом (не долей), без пристроек, самовольного строительства. Также обязательное подключение к коммуникациям (вода, электричество, отопление и т.д.).

Кроме того дом должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством, без обременений, арестов или других юридических ограничений.

Площадь жилья

Программа устанавливает ограничения на площадь жилья в зависимости от количества членов семьи. Для частных домов и таунхаусов эта норма составляет до 62,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Если площадь превышает эти нормы, разницу нужно покрыть за счет собственных средств через первоначальный взнос.

Юридическая чистота

Право собственности на дом не должно быть получено через наследство, дарение (если с момента оформления не прошел год) или по решению суда. Также объект не может находиться в государственной или коммунальной собственности.

Стоимость земельного участка

Для частных домов, таунхаусов и дуплексов стоимость земельного участка не включается в сумму кредита. Заемщик оплачивает ее самостоятельно.

На что обращать внимание перед покупкой

Перед оформлением кредита следует удостовериться, что:

объект внесен в аккредитационный список банка;

дом соответствует площади, состоянию и юридическому статусу;

право собственности подтверждено официальными документами без обременений.

Покупка жилья по єОселе возможна только в рамках четко определенных условий. Особенно тщательно подходите к проверке частных домов и таунхаусов — именно эти объекты чаще всего имеют "серые зоны" в документации или коммуникациях.

Кто может воспользоваться программой

Программа "єОселя" доступна для:

граждан Украины, которые соответствуют условиям банков-партнеров;

внутренне перемещенных лиц;

льготных категорий (военнослужащие, медики, педагоги, госслужащие и т.д.).

Для льготных категорий действуют сниженные процентные ставки и особые условия, например, возможность покупать более старые дома в отдельных регионах.

Ранее мы рассказывали о главных условиях и ценах "єОселі". Чтобы воспользоваться этой ипотекой, гражданам необходимо соответствовать определенным условиям, ведь программа ориентирована на определенные категории. В контексте роста стоимости недвижимости, детальный анализ главных условий "єОселя" и актуальных цен является решающим для принятия выгодного решения о покупке квартиры.

В частности, получить кредит под льготные 3% годовых могут отдельные категории граждан. К ним относятся работники сферы образования, медицинские работники, военнослужащие, а также граждане, пострадавшие от войны. Таким образом, программа "єОселя" под 3% ориентирована на поддержку этих ключевых социальных групп.