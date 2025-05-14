Які будинки підпадають під єОселю у 2025 — умови та вимоги

Чоловік передає ключи. Фото: Freepik

Державна програма пільгової іпотеки "єОселя" залишається важливим інструментом забезпечення українців власним житлом. Вона охоплює не лише квартири у новобудовах і на вторинному ринку, а й низку приватних об'єктів. Та не всі види нерухомості підпадають під умови програми.

У межах програми, окрім квартир, можна придбати приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Однак не вся нерухомість автоматично підходить. Діють чіткі обмеження щодо технічного стану, площі, розташування, документального оформлення та навіть історії володіння об’єктом.

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Основні вимоги до нерухомості

Щоб будинок відповідав умовам єОселі, він має відповідати низці критеріїв.

Місцезнаходження

Нерухомість має бути розташована на території України, за винятком зон воєнних дій та тимчасово окупованих територій. Об’єкт не може бути пам’яткою архітектури, гуртожитком, відомчою будівлею чи житлом для тимчасового проживання (наприклад, дачним або садовим будинком).

Технічні характеристики

Будинок має бути окремим об’єктом (не часткою), без прибудов, самовільного будівництва. Також обов’язкове підключення до комунікацій (вода, електрика, опалення тощо).

Крім того, будинок повинен бути зареєстрований відповідно до законодавства, без обтяжень, арештів чи інших юридичних обмежень.

Площа житла

Програма встановлює обмеження на площу житла залежно від кількості членів сім’ї. Для приватних будинків і таунхаусів ця норма становить до 62,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Якщо площа перевищує ці норми, різницю потрібно покрити за рахунок власних коштів через початковий внесок.

Юридична чистота

Право власності на будинок не повинно бути отримане через спадщину, дарування (якщо з моменту оформлення не минув рік) або за рішенням суду. Також об’єкт не може перебувати у державній чи комунальній власності.

Вартість земельної ділянки

Для приватних будинків, таунхаусів і дуплексів вартість земельної ділянки не включається до суми кредиту. Позичальник оплачує її самостійно.

На що звертати увагу перед купівлею

Перед оформленням кредиту слід упевнитися, що:

об'єкт внесено до акредитаційного списку банку;

будинок відповідає площі, стану і юридичному статусу;

право власності підтверджене офіційними документами без обтяжень.

Купівля житла за "єОселею" можлива лише у рамках чітко визначених умов. Особливо прискіпливо підходьте до перевірки приватних будинків та таунхаусів — саме ці об’єкти найчастіше мають "сірі зони" у документації чи комунікаціях.

Хто може скористатися програмою

Програма "єОселя" доступна для:

громадян України, які відповідають умовам банків-партнерів;

внутрішньо переміщених осіб;

пільгових категорій (військовослужбовці, медики, педагоги, держслужбовці тощо).

Для пільгових категорій діють знижені відсоткові ставки та особливі умови, наприклад, можливість купувати старіші будинки в окремих регіонах.

Раніше ми розповідали про головні умови та ціни "єОселі". Щоб скористатися цією іпотекою, громадянам необхідно відповідати визначеним умовам, адже програма орієнтована на певні категорії. У контексті зростання вартості нерухомості, детальний аналіз головних умов "єОселя" та актуальних цін є вирішальним для прийняття вигідного рішення щодо покупки квартири.

Зокрема, отримати кредит під пільгові 3% річних можуть окремі категорії громадян. До них належать працівники сфери освіти, медичні працівники, військовослужбовці, а також громадяни, що постраждали від війни. Таким чином, програма "єОселя" під 3% орієнтована на підтримку цих ключових соціальних груп.