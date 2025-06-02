Купить квартиру по программе "єОселя" — сумма минимального взноса в 2025 году

Мужчина держит ключи. Фото: Freepik

Программа "єОселя" в 2025 году продолжает оставаться важным инструментом государственной поддержки для украинцев, которые стремятся решить жилищный вопрос. В то же время даже при лояльных условиях ипотеки — 3% или 7% годовых — главным препятствием для многих остается первый взнос. Именно эта сумма чаще всего становится барьером между мечтой о собственном жилье и реальностью.

Как указано на официальном сайте программы, в 2024 году єОселей воспользовались 8 515 семей, что на 45% больше, чем в 2023 году.

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Кто имеет право подать заявку

В 2025 году к участию в программе допускаются:

граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет (возраст на момент погашения кредита);

люди, которые не имеют в собственности жилья, или если оно есть, то его площадь меньше установленной нормы;

украинцы, чье жилье находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

люди, которые не входят в санкционные списки;

участники, которые не участвуют в других государственных программах жилищного обеспечения;

обязательное условие — подтвержденная платежеспособность.

Основное преимущество программы — доступность для социально значимых категорий населения. По данным 2024 года, среди всех, кто воспользовался программой, почти половина — военные и правоохранители. Также активно приобщались лица без жилья, медики, педагоги, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Какие условия действуют в 2025 году

В программе действуют два типа ставок в зависимости от категории заемщика:

3% годовых — для льготных категорий: военнослужащих, правоохранителей, медицинских работников, педагогов, ученых;

7% годовых — для других категорий;

максимальный срок кредита — 20 лет.

Минимальный первый взнос остается на уровне 20% от стоимости жилья. При этом, если участник хочет приобрести жилье дороже ограничений, определенных программой, то превышение может быть доплачено именно из-за увеличения первого взноса.

География первого взноса: где платят больше всего

Размер минимального первого взноса по программе "єОселя" зависит от того, в каком городе покупается жилье, пишет "РБК-Украина". В крупных городах, где цены на квартиры традиционно высокие, участникам придется иметь значительно большую стартовую сумму.

Так, в Киеве средняя цена квартиры, которая подпадает под условия программы, составляет примерно 90 тысяч долларов. Соответственно, первый взнос в 20% составит около 18 тысяч долларов. Во Львове ситуация подобная — жилье стоит немного дешевле, в пределах 84 тысяч долларов, поэтому взнос стартует с 17 тысяч.

В Ужгороде, который демонстрирует активный спрос на жилье, средняя стоимость квартиры, которую можно купить через єОселю, составляет около 55 тысяч долларов. Это означает, что для участия в программе нужно иметь не менее 11 тысяч долларов на первый взнос.

Доступнее ситуация выглядит в Харькове, где средняя цена жилья, которое подходит под условия программы, держится на уровне 28 тысяч долларов. Взнос в таком случае будет примерно 6 тысяч.

В городах центральной и восточной Украины, в частности в Запорожье, Сумах и Кропивницком, стартовые требования еще ниже. Здесь можно найти квартиры за 18-23 тысячи долларов, следовательно, минимальный взнос составляет от 4 до 5 тысяч долларов.

Таким образом, первый взнос в рамках єОсели в 2025 году может варьироваться от 4 до 18 тысяч долларов — в зависимости от региона.

Ограничения по стоимости: что еще надо знать

Чтобы не допустить спекуляций и перегрева рынка, программа устанавливает верхние пределы цены жилья, которая может быть профинансирована кредитом. Эти пределы зависят от коэффициентов, применяемых к средней стоимости строительства:

2,5 — для Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова;

2,0 — для областных центров, окраин (до 15 км), городов с более 300 тыс. населения;

1,75 — для городов от 100 тыс. до 300 тыс. жителей;

1,0 — для других населенных пунктов.

Таким образом, в крупных городах допустимая стоимость жилья по программе значительно выше, чем в провинции, но это же влияет на объем первого взноса.

Какое жилье разрешено покупать

Приобрести можно только:

квартиру в многоквартирном доме (не государственно-коммунального жилищного фонда);

квартиру, которая строится, с заключенным договором на имущественные права;

жилье не старше 10 лет (для областных центров);

только на подконтрольной Украине территории.

Норма площади: 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если площадь или стоимость превышает установленные пределы — доплата осуществляется за счет первого взноса.

Как присоединиться к программе

Процесс получения кредита по программе "єОселя" максимально упрощен благодаря цифровизации.

Подайте заявку через Дію. В мобильном приложении выберите раздел "Сервисы" → "єОселя" → "Начать". Укажите категорию, к которой принадлежите, семейное положение, доход, данные о жилье и населенный пункт. Выберите банк. Заявка автоматически отправляется в банки-партнеры (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank и т.д.). Пройдите проверку. Банк проверит ваши документы и платежеспособность. Найдите жилье. Оно должно соответствовать условиям программы. Заключите договоры. Подпишите кредитный договор с банком и договор купли-продажи.

Что еще стоит знать украинцам

Программа "єОселя" продолжает играть ключевую роль в обеспечении украинцев жильем. Она предоставляет возможность приобрести не только квартиры на первичном и вторичном рынках, но и некоторые виды частной недвижимости. Важно отметить, что не все объекты подпадают под условия программы.

Также мы рассказывали, что получение одобрения по программе "єОселя" не является гарантированным. Сейчас только около 50-66% заявок успешно согласовываются банками-участниками.