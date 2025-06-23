Які квартири важко продати в Україні у 2025 році — огляд ринку

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості в Україні не демонструє стабільності. В умовах невизначеного економічного фону скорочення купівельної спроможності населення та зміни пріоритетів покупців, деякі типи квартир виявилися фактично "неходовими". Це вже не просто питання ціни — покупці ретельно зважують кожен крок. І деякі об’єкти залишаються на ринку місяцями чи навіть роками, незважаючи на знижки.

У 2025 році ринок нерухомості в Україні демонструє повільне відновлення, але певні категорії житла залишаються неліквідними, наголошують фахівці АН Oksagen. Власникам таких об’єктів варто інвестувати в покращення, знизити ціну або вирішити юридичні питання, щоб привернути увагу покупців.

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Перший або останній поверх у старих будинках

Квартири на першому поверсі, особливо в будинках без сучасної теплоізоляції, мають цілу низку недоліків — від вогкості до небезпеки через близькість вікон до землі. А останній поверх без ремонту покрівлі — це майже гарантовані протікання. Покупці у 2025 році вкрай обережні з такими ризиками.

Хрущовки без ремонту: морально й технічно застарілі

Будинки 1960-1970-х років з маленькими кімнатами, низькими стелями, суміщеними санвузлами та старою електрикою втратили популярність. Навіть локація не рятує — покупці розуміють, що вкладати у такий об’єкт доведеться ще більше, ніж у новобудову.

Наприклад, у Львові в середньому хрущовку без ремонту продають щонайменше 5-6 місяців, зазначають фахівці. Це за умови, що ціна нижча за ринок на 15-20%.

Квартири без документів або з проблемним оформленням

Недороблене переоформлення, спадщина без вступу у права, відсутність кадастрового номеру — все це зупиняє покупця на старті. У 2025 році попит орієнтується не тільки на вигідну ціну, а й на юридичну чистоту.

Згідно з даними рієлторських агентств, більше ніж 30% угод у регіонах "зриваються" саме через документи.

Житло з поганою енергозбережуваністю

Покупці активно цікавляться витратами на опалення та комунальні послуги. Квартира без лічильників, з неутепленими стінами, старими вікнами та системами опалення, майже автоматично опиняється у категорії "неликвід".

У 2025 році на тлі чергового зростання тарифів, особливо у великих містах, цей фактор став ключовим у прийнятті рішення.

Що з новобудовами: не все так райдужно

Новобудови без введення в експлуатацію

Забудовники, що не завершили формальні процедури, ризикують втратити довіру клієнтів. У 2025 році покупці навчені досвідом попередніх років — купівля "на котловані" без гарантій уже майже зникла з практики.

Так, у Києві в першому кварталі 2025 року лише 17% угод укладено щодо об'єктів, які не мали сертифіката готовності.

Квартири з незручним плануванням у новобудовах

Купівля житла в новому будинку — це ще не гарантія попиту. Надто вузькі кухні, прохідні кімнати, низька якість оздоблення у "бюджетних" ЖК — усе це стає гальмом для продажу. Якщо за візуально привабливою рекламою ховається функціональний дискомфорт, покупець іде до конкурентів.

Локації, де житло продається найгірше

Згідно з дослідженнями ринку, не дуже популярними серед покупців є:

периферія без інфраструктури — нові комплекси на околицях міст без транспорту, шкіл, лікарень не цікавлять покупців, навіть попри нижчу ціну;

зона бойових дій або близькість до кордонів — на сході України попит на житло зменшився майже втричі у 2025 році, згідно з даними Мінінфраструктури;

міста з відтоком населення — наприклад, Чернігів та Суми демонструють падіння кількості угод через зменшення економічної активності.

Фактори, що затягують продаж

Завищена ціна — у 2025 році ринок переважно "покупця", тож спроби продати житло за "емоційною" ціною приречені на провал. Відсутність підготовки до продажу — захаращена квартира, темні фото, недоглянутий під'їзд — це ті дрібниці, які відіграють ключову роль. Невдала стратегія продажу — неправильно обрані платформи, відсутність професійного рієлтора або недостатня реклама.

Як уникнути простою: поради власникам

Щоб зробити неліквідну квартиру привабливішою, врахуйте сучасні тренди:

ремонт. Готове до заселення житло продається швидше, адже покупці уникають додаткових витрат;

раціональне ціноутворення. Пропонуйте ціну, яка відповідає ринковим реаліям. Наприклад, у 2025 році популярний ціновий сегмент — 750-950 доларів за кв. м;

покращення інфраструктури. Наявність укриття, паркінгу чи генератора значно підвищує шанси на продаж;

прозорість. Надайте повний пакет документів і перевірте квартиру на відсутність боргів за комунальні послуги.

Що ще варто знати українцям

На перший погляд здається, що український ринок нерухомості переживає підйом: ціни в оголошеннях зростають, а рієлтори підтверджують здорожчання квадратних метрів, при цьому продавці не поспішають поступатися. Однак, реальні угоди свідчать про протилежну ситуацію.

Також ми розповідали, що ринок нерухомості Києва у червні 2025 року пропонує чимало варіантів житла як на первинному, так і на вторинному ринках. Однак, придбати повноцінну квартиру в столиці за 10 000 доларів майже неможливо. Хоча це здається малоймовірним, все ж існують певні нюанси, які варто врахувати.