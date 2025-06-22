Право власності на нерухомість — як не стати жертвою шахраїв у 2025

Жінка з документами. Фото: Freepik

Нерухомість — це не лише будинок, квартира чи земельна ділянка, а й значна інвестиція, яка потребує надійного захисту. Неправильне оформлення документів або неуважність можуть призвести до серйозних проблем: від неможливості продати майно до втрати його через шахрайські схеми.

Як зазначають у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ), будь-яка помилка або недогляд можуть обернутись втратою майна. Це стосується як нинішніх власників, так і потенційних покупців.

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Якщо право власності не оформлене належним чином, виникає низка ризиків:

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неможливо продати або подарувати майно;

банк відмовляє у наданні кредиту під заставу;

складно передати об’єкт у спадок;

нерухомість може стати мішенню для шахрайських схем.

"Правильне оформлення — це не лише про папери. Це ваша юридична броня", — наголошують у міністерстві.

Які документи підтверджують право власності

У відомстві уточнили перелік документів, що засвідчують право власності на об’єкт нерухомості:

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Договір купівлі-продажу, дарування або міни. Підписується в нотаріуса, підтверджує зміну власника. Свідоцтво про право власності. Документ, що видавався до 2013 року. Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Сучасне підтвердження права власності та відомостей про обтяження. Свідоцтво про право на спадщину. Засвідчує перехід прав у спадковому порядку. Рішення суду. Якщо власність визнана або передана за рішенням суду. Свідоцтво про приватизацію. Оформляється під час переходу з держвласності до приватної.

"Прописка не підтверджує право власності. Вона лише вказує, де проживає особа", — наголошують у Мін’юсті.

Як захиститися при купівлі нерухомості

Навіть якщо документи є, це не означає, що все в порядку. Шахраї часто використовують підроблені або скасовані свідоцтва. Юристи радять:

Перевірити особу продавця. Попросіть паспорт і ідентифікаційний код, звірте інформацію з договором. Отримати витяг з реєстру прав. Він показує, хто є чинним власником та чи немає арештів або інших обтяжень. Уточнити статус об’єкта. Чи не перебуває у спільній власності? Чи не зареєстровані треті особи? Звернутися до юриста або нотаріуса. Краще витратити трохи більше часу та коштів, ніж втратити все.

Найпоширеніші схеми шахраїв

У сучасних умовах шахраї навчилися обходити навіть електронні системи. Найпоширеніші шахрайські схеми:

продаж за підробленим дорученням. Нотаріальне доручення виявляється фальшивим;

подвійний продаж. Один і той самий об’єкт продається кільком покупцям;

підробка документів. Використовуються підроблені договори або свідоцтва старого зразка.

"Належне оформлення та зберігання документів — запорука захисту ваших майнових прав", — підкреслили у Мін’юсті.

Що ще варто знати

Подавайте заяву на заборону реєстраційних дій. Якщо не плануєте продавати майно найближчим часом, це ефективний метод запобігання несанкціонованій зміні власника. Реєструйте нерухомість самостійно або через довірену особу. Не передавайте документи незнайомим людям. Регулярно перевіряйте інформацію в реєстрі. Це можна зробити онлайн.

Раніше ми розповідали про набувальну давність — це юридичний механізм, що дозволяє особі стати власником майна, наприклад квартири, якщо вона відкрито, безперервно та добросовісно ним користується протягом певного терміну. Для цього необхідно бути впевненим, що майно нікому не належить і на нього відсутні будь-які претензії. Фактично, це спосіб легалізації володіння після дотримання всіх встановлених законом умов.

Також зазначимо, що придбання квартири в новобудові — це лише перший крок. Без належної офіційної реєстрації права власності ви не зможете розпоряджатися своїм житлом: ні продати його, ні подарувати, ні залишити у спадок. Цей процес може виявитися доволі складним, особливо якщо забудовник виявиться недобросовісним або в документах будуть помилки.