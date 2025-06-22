Право собственности на недвижимость — как не стать жертвой мошенников в 2025 году

Право на недвижимость — как защититься от мошенников
Недвижимость — это не только дом, квартира или земельный участок, но и значительная инвестиция, которая требует надежной защиты. Неправильное оформление документов или невнимательность могут привести к серьезным проблемам: от невозможности продать имущество до потери его из-за мошеннических схем.
Как отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев), любая ошибка или недосмотр могут обернуться потерей имущества. Это касается как нынешних владельцев, так и потенциальных покупателей.
Если право собственности не оформлено должным образом, возникает ряд рисков:
- невозможно продать или подарить имущество;
- банк отказывает в предоставлении кредита под залог;
- сложно передать объект по наследству;
- недвижимость может стать мишенью для мошеннических схем.
"Правильное оформление — это не только о бумагах. Это ваша юридическая броня", — отмечают в министерстве.
Какие документы подтверждают право собственности
В ведомстве уточнили перечень документов, удостоверяющих право собственности на объект недвижимости:
- Договор купли-продажи, дарения или мены. Подписывается у нотариуса, подтверждает смену собственника.
- Свидетельство о праве собственности. Документ, выдававшийся до 2013 года.
- Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Современное подтверждение права собственности и сведений об обременениях.
- Свидетельство о праве на наследство. Удостоверяет переход прав в наследственном порядке.
- Решение суда. Если собственность признана или передана по решению суда.
- Свидетельство о приватизации. Оформляется при переходе из госсобственности в частную.
"Прописка не подтверждает право собственности. Она лишь указывает, где проживает лицо", — отмечают в Минюсте.
Как защититься при покупке недвижимости
Даже если документы есть, это не значит, что все в порядке. Мошенники часто используют поддельные или отмененные свидетельства. Юристы советуют:
- Проверить личность продавца. Попросите паспорт и идентификационный код, сверьте информацию с договором.
- Получить выписку из реестра прав. Она показывает, кто является действующим владельцем и нет ли арестов или других обременений.
- Уточнить статус объекта. Не находится ли в совместной собственности? Не зарегистрированы ли третьи лица?
- Обратиться к юристу или нотариусу. Лучше потратить немного больше времени и средств, чем потерять все.
Самые распространенные схемы мошенников
В современных условиях мошенники научились обходить даже электронные системы. Самые распространенные мошеннические схемы:
- продажа по поддельной доверенности. Нотариальная доверенность оказывается фальшивой;
- двойная продажа. Один и тот же объект продается нескольким покупателям;
- подделка документов. Используются поддельные договоры или свидетельства старого образца.
"Надлежащее оформление и хранение документов - залог защиты ваших имущественных прав", — подчеркнули в Минюсте.
Что еще стоит знать
- Подавайте заявление на запрет регистрационных действий. Если не планируете продавать имущество в ближайшее время, это эффективный метод предотвращения несанкционированной смене собственника.
- Регистрируйте недвижимость самостоятельно или через доверенное лицо. Не передавайте документы незнакомым людям.
- Регулярно проверяйте информацию в реестре. Это можно сделать онлайн.
Ранее мы рассказывали о приобретательной давности — это юридический механизм, позволяющий лицу стать собственником имущества, например квартиры, если оно открыто, непрерывно и добросовестно им пользуется в течение определенного срока. Для этого необходимо быть уверенным, что имущество никому не принадлежит и на него отсутствуют какие-либо претензии. Фактически, это способ легализации владения после соблюдения всех установленных законом условий.
Также отметим, что приобретение квартиры в новостройке — это лишь первый шаг. Без надлежащей официальной регистрации права собственности вы не сможете распоряжаться своим жильем: ни продать его, ни подарить, ни оставить по наследству. Этот процесс может оказаться довольно сложным, особенно если застройщик окажется недобросовестным или в документах будут ошибки.
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