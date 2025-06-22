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Главная Недвижимость Право на недвижимость — как защититься от мошенников

Право на недвижимость — как защититься от мошенников

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Дата публикации 22 июня 2025 03:57
Право собственности на недвижимость — как не стать жертвой мошенников в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие документы подтверждают право собственности Как защититься при покупке недвижимости Самые распространенные схемы мошенников Что еще стоит знать

Недвижимость — это не только дом, квартира или земельный участок, но и значительная инвестиция, которая требует надежной защиты. Неправильное оформление документов или невнимательность могут привести к серьезным проблемам: от невозможности продать имущество до потери его из-за мошеннических схем.

Как отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев), любая ошибка или недосмотр могут обернуться потерей имущества. Это касается как нынешних владельцев, так и потенциальных покупателей.

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Если право собственности не оформлено должным образом, возникает ряд рисков:

  • невозможно продать или подарить имущество;
  • банк отказывает в предоставлении кредита под залог;
  • сложно передать объект по наследству;
  • недвижимость может стать мишенью для мошеннических схем.

"Правильное оформление — это не только о бумагах. Это ваша юридическая броня", — отмечают в министерстве.

Какие документы подтверждают право собственности

В ведомстве уточнили перечень документов, удостоверяющих право собственности на объект недвижимости:

  1. Договор купли-продажи, дарения или мены. Подписывается у нотариуса, подтверждает смену собственника.
  2. Свидетельство о праве собственности. Документ, выдававшийся до 2013 года.
  3. Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Современное подтверждение права собственности и сведений об обременениях.
  4. Свидетельство о праве на наследство. Удостоверяет переход прав в наследственном порядке.
  5. Решение суда. Если собственность признана или передана по решению суда.
  6. Свидетельство о приватизации. Оформляется при переходе из госсобственности в частную.

"Прописка не подтверждает право собственности. Она лишь указывает, где проживает лицо", — отмечают в Минюсте.

Как защититься при покупке недвижимости

Даже если документы есть, это не значит, что все в порядке. Мошенники часто используют поддельные или отмененные свидетельства. Юристы советуют:

  1. Проверить личность продавца. Попросите паспорт и идентификационный код, сверьте информацию с договором.
  2. Получить выписку из реестра прав. Она показывает, кто является действующим владельцем и нет ли арестов или других обременений.
  3. Уточнить статус объекта. Не находится ли в совместной собственности? Не зарегистрированы ли третьи лица?
  4. Обратиться к юристу или нотариусу. Лучше потратить немного больше времени и средств, чем потерять все.

Самые распространенные схемы мошенников

В современных условиях мошенники научились обходить даже электронные системы. Самые распространенные мошеннические схемы:

  • продажа по поддельной доверенности. Нотариальная доверенность оказывается фальшивой;
  • двойная продажа. Один и тот же объект продается нескольким покупателям;
  • подделка документов. Используются поддельные договоры или свидетельства старого образца.

"Надлежащее оформление и хранение документов - залог защиты ваших имущественных прав", — подчеркнули в Минюсте.

Что еще стоит знать

  1. Подавайте заявление на запрет регистрационных действий. Если не планируете продавать имущество в ближайшее время, это эффективный метод предотвращения несанкционированной смене собственника.
  2. Регистрируйте недвижимость самостоятельно или через доверенное лицо. Не передавайте документы незнакомым людям.
  3. Регулярно проверяйте информацию в реестре. Это можно сделать онлайн.

Ранее мы рассказывали о приобретательной давности — это юридический механизм, позволяющий лицу стать собственником имущества, например квартиры, если оно открыто, непрерывно и добросовестно им пользуется в течение определенного срока. Для этого необходимо быть уверенным, что имущество никому не принадлежит и на него отсутствуют какие-либо претензии. Фактически, это способ легализации владения после соблюдения всех установленных законом условий.

Также отметим, что приобретение квартиры в новостройке — это лишь первый шаг. Без надлежащей официальной регистрации права собственности вы не сможете распоряжаться своим жильем: ни продать его, ни подарить, ни оставить по наследству. Этот процесс может оказаться довольно сложным, особенно если застройщик окажется недобросовестным или в документах будут ошибки.

недвижимость мошенничество документы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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