Як оформити право власності на квартиру в новобудові — повний гайд

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Купити квартиру в новобудові — лише половина справи. Без офіційної реєстрації права власності ви не зможете продати, дарувати або заповідати житло. Процес може бути складним, особливо якщо забудовник недобросовісний або документи містять помилки.

Будь-яка нерухомість в Україні підлягає обов’язковій державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наголошують фахівці АН "Твоя фортеця". Лише після внесення даних про власника до цього реєстру покупець квартири стає її повноправним власником. Це дає право не лише володіти житлом, а й розпоряджатися ним: продавати, дарувати, передавати у спадок чи здавати в оренду. Без реєстрації ви не зможете повноцінно користуватися своїм майном, а в деяких випадках — навіть заселитися.

Реклама

Читайте також:

Хто може оформити право власності

Оформлення права власності на квартиру в новобудові можна довірити забудовнику або зробити самостійно. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки, які варто врахувати перед початком процесу.

Реєстрація через забудовника

Багато забудовників пропонують взяти на себе процедуру реєстрації прав власності для всіх покупців квартир у новобудові. У такому разі оформлення відбувається колективно, що спрощує завдання для власників. Вам не доведеться самостійно відвідувати державні органи, стояти в чергах чи готувати документи — усі юридичні питання бере на себе забудовник.

Але цей процес може тривати довше, ніж при самостійному оформленні. Крім того, будуть вищі витрати, оскільки забудовник включає свої послуги до вартості. Також можливі затримки через помилки в документах чи нечіткі терміни.

Самостійна реєстрація

Якщо ви хочете контролювати процес і заощадити кошти, можна оформити право власності самостійно. У цьому випадку звертатися потрібно до:

державного або приватного нотаріуса, який має право вносити дані до Державного реєстру;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), де документи передають державному реєстратору.

Самостійна реєстрація вимагає більше зусиль, але дозволяє швидше завершити процес і заощадити на посередниках.

Необхідні документи для реєстрації

Для успішної реєстрації права власності вам необхідно підготувати повний пакет документів. Будь-які неточності або відсутність документів можуть стати причиною відмови. Ось перелік основних паперів:

Заява про державну реєстрацію прав власності. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (ІПН) майбутнього власника. Технічний паспорт на об'єкт нерухомості. Цей документ є одним з ключових, і, як правило, його оформленням займається сам інвестор. Отримати його можна у Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Акт прийняття-передання квартири від забудовника. Цей документ підтверджує, що ви прийняли квартиру. Договір із забудовником (наприклад, договір купівлі-продажу майнових прав, інвестиційний договір тощо) та інші угоди, що підтверджують ваше право на квартиру. Платіжний документ про сплату адміністративного збору за реєстрацію. Документи від девелопера/забудовника про введення будинку в експлуатацію та присвоєння йому поштової адреси.

Водночас треба переконатися, що всі копії документів належним чином засвідчені, а оригінали готові для пред'явлення.

Скільки коштує і як довго триває реєстрація

Терміни та вартість реєстрації права власності залежать від швидкості оформлення. За законом, стандартний термін становить 5 робочих днів, але за додаткову плату можна прискорити процес. Вартість залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2025 році це 3 028 грн).

Розмір адміністративного збору:

за 5 робочих днів — 0,1 прожиткового мінімуму (303 грн);

за 2 робочі дні — 1 прожитковий мінімум (3 028 грн);

за 1 робочий день — 2 прожиткові мінімуми (6 056 грн);

за 2 години — 5 прожиткових мінімумів (15 140 грн).

Додатково оплачується отримання інформації з реєстру. На паперовому носії це коштує 0,025 прожиткового мінімуму (76 грн), в електронному вигляді — 0,0125 прожиткового мінімуму (38 грн).

Якщо квартира в іпотеці, сплачується ще 0,05 прожиткового мінімуму (151 грн) за реєстрацію обтяження.

Етапи реєстрації права власності

Процес реєстрації складається з кількох чітких кроків:

Подача документів. Реєстратору передається повний пакет документів. Формування справи. Реєстратор створює електронний пакет документів і визначає черговість розгляду. Перевірка документів. Перевіряється їхня законність і достовірність. Прийняття рішення. Якщо документи в порядку, дані вносяться до реєстру. Видача документів. Власник отримує витяг із реєстру в паперовому чи електронному вигляді.

Чому можуть відмовити в реєстрації

Реєстрація права власності може бути відхилена з кількох причин:

неповний пакет документів або помилки в них;

суперечності між поданими та раніше зареєстрованими даними;

квартира перебуває в обтяженні (наприклад, арешт чи іпотека без відповідних документів);

об’єкт уже зареєстрований на іншого власника через помилку чи шахрайство.

У разі відмови реєстратор видає письмове пояснення причин. Їх можна усунути й подати документи повторно.

Особливості реєстрації квартири в іпотеці

Якщо квартира придбана в іпотеку, процедура реєстрації має свої нюанси. До стандартного пакета документів додаються довідка про розрахунки із забудовником та іпотечний договір.

У реєстрі зазначається, що квартира перебуває в заставі банку. Це означає, що власник не може продавати чи дарувати житло без згоди банку. Обтяження знімається після повного погашення іпотеки.

Що ще варто знати українцям

На українському ринку первинної нерухомості відзначено помітне зростання цін на квартири. Ця тенденція до подорожчання охопила більшість регіонів країни, з особливо відчутними змінами в прикордонних та центральних областях.

Також ми повідомляли, що попри виклики, як-от висока інфляція та воєнний стан, попит на житло поступово відновлюється, особливо у великих містах. Проте не всі об'єкти знаходять своїх покупців: деякі пропозиції можуть залишатися нереалізованими роками, навіть зі значними знижками.