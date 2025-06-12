Как оформить право собственности на квартиру в новостройке — полный гайд

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Купить квартиру в новостройке — лишь половина дела. Без официальной регистрации права собственности вы не сможете продать, дарить или завещать жилье. Процесс может быть сложным, особенно если застройщик недобросовестный или документы содержат ошибки.

Любая недвижимость в Украине подлежит обязательной государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отмечают специалисты АН "Твоя крепость". Только после внесения данных о владельце в этот реестр покупатель квартиры становится ее полноправным владельцем. Это дает право не только владеть жильем, но и распоряжаться им: продавать, дарить, передавать по наследству или сдавать в аренду. Без регистрации вы не сможете полноценно пользоваться своим имуществом, а в некоторых случаях — даже заселиться.

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Кто может оформить право собственности

Оформление права собственности на квартиру в новостройке можно доверить застройщику или сделать самостоятельно. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит учесть перед началом процесса.

Регистрация через застройщика

Многие застройщики предлагают взять на себя процедуру регистрации прав собственности для всех покупателей квартир в новостройке. В таком случае оформление происходит коллективно, что упрощает задачу для владельцев. Вам не придется самостоятельно посещать государственные органы, стоять в очередях или готовить документы — все юридические вопросы берет на себя застройщик.

Но этот процесс может длиться дольше, чем при самостоятельном оформлении. Кроме того будут выше расходы, поскольку застройщик включает свои услуги в стоимость. Также возможны задержки из-за ошибок в документах или нечетких сроков.

Самостоятельная регистрация

Если вы хотите контролировать процесс и сэкономить средства, можно оформить право собственности самостоятельно. В этом случае обращаться нужно к:

государственному или частному нотариусу, который имеет право вносить данные в Государственный реестр;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), где документы передают государственному регистратору.

Самостоятельная регистрация требует больше усилий, но позволяет быстрее завершить процесс и сэкономить на посредниках.

Необходимые документы для регистрации

Для успешной регистрации права собственности вам необходимо подготовить полный пакет документов. Любые неточности или отсутствие документов могут стать причиной отказа. Вот перечень основных бумаг:

Заявление о государственной регистрации прав собственности. Копия паспорта и идентификационного номера (ИНН) будущего владельца. Технический паспорт на объект недвижимости. Этот документ является одним из ключевых, и, как правило, его оформлением занимается сам инвестор. Получить его можно в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Акт приема-передачи квартиры от застройщика. Этот документ подтверждает, что вы приняли квартиру. Договор с застройщиком (например, договор купли-продажи имущественных прав, инвестиционный договор и т.д.) и другие соглашения, подтверждающие ваше право на квартиру. Платежный документ об уплате административного сбора за регистрацию. Документы от девелопера/застройщика о введении дома в эксплуатацию и присвоении ему почтового адреса.

При этом надо убедиться, что все копии документов надлежащим образом заверены, а оригиналы готовы для предъявления.

Сколько стоит и как долго длится регистрация

Сроки и стоимость регистрации права собственности зависят от скорости оформления. По закону, стандартный срок составляет 5 рабочих дней, но за дополнительную плату можно ускорить процесс. Стоимость зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году это 3 028 грн).

Размер административного сбора:

за 5 рабочих дней — 0,1 прожиточного минимума (303 грн);

за 2 рабочих дня — 1 прожиточный минимум (3 028 грн);

за 1 рабочий день — 2 прожиточных минимума (6 056 грн);

за 2 часа — 5 прожиточных минимумов (15 140 грн).

Дополнительно оплачивается получение информации из реестра. На бумажном носителе это стоит 0,025 прожиточного минимума (76 грн), в электронном виде — 0,0125 прожиточного минимума (38 грн).

Если квартира в ипотеке, платится еще 0,05 прожиточного минимума (151 грн) за регистрацию обременения.

Этапы регистрации права собственности

Процесс регистрации состоит из нескольких четких шагов:

Подача документов. Регистратору передается полный пакет документов. Формирование дела. Регистратор создает электронный пакет документов и определяет очередность рассмотрения. Проверка документов. Проверяется их законность и достоверность. Принятие решения. Если документы в порядке, данные вносятся в реестр. Выдача документов. Владелец получает выписку из реестра в бумажном или электронном виде.

Почему могут отказать в регистрации

Регистрация права собственности может быть отклонена по нескольким причинам:

неполный пакет документов или ошибки в них;

противоречия между поданными и ранее зарегистрированными данными;

квартира находится в обременении (например, арест или ипотека без соответствующих документов);

объект уже зарегистрирован на другого владельца из-за ошибки или мошенничества.

В случае отказа регистратор выдает письменное объяснение причин. Их можно устранить и подать документы повторно.

Особенности регистрации квартиры в ипотеке

Если квартира приобретена в ипотеку, процедура регистрации имеет свои нюансы. К стандартному пакету документов прилагаются справка о расчетах с застройщиком и ипотечный договор.

В реестре указывается, что квартира находится в залоге банка. Это означает, что владелец не может продавать или дарить жилье без согласия банка. Обременение снимается после полного погашения ипотеки.

Что еще стоит знать украинцам

На украинском рынке первичной недвижимости отмечен заметный рост цен на квартиры. Эта тенденция к подорожанию охватила большинство регионов страны, с особенно ощутимыми изменениями в приграничных и центральных областях.

Также мы сообщали, что несмотря на вызовы, такие как высокая инфляция и военное положение, спрос на жилье постепенно восстанавливается, особенно в крупных городах. Однако не все объекты находят своих покупателей: некоторые предложения могут оставаться нереализованными годами, даже со значительными скидками.