Ціни на квартири в новобудовах України — де житло подорожчало найбільше

Зведення житлових будинків у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок первинної нерухомості в Україні демонструє чітку тенденцію до зростання цін. У травні 2025 року зафіксовано подорожчання квартир у більшості регіонів. Особливо помітні зміни у прикордонних та центральних областях.

За даними порталу DIM.RIA, у травні 2025 року ціни на квартири в новобудовах зросли в більшості регіонів України. Найвищі темпи зростання цін (+8%) спостерігаються у Чернігівській та Житомирській областях. Також 6% росту продемонстрував ринок у Київській області.

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Ці регіони не були лідерами за ціною раніше, але наразі демонструють активний ріст через зростання попиту, обмежену пропозицію та відновлення будівельної активності. Наприклад, у Чернігівській та Житомирській областях зростання цін частково пов’язане з пожвавленням економічної активності та поверненням довіри до ринку нерухомості. Київська область, своєю чергою, залишається привабливою для покупців через близькість до столиці та розвиток інфраструктури.

Єдиним винятком стала Кіровоградська область, де середня ціна квадратного метра знизилася на 5%. Аналітики пов’язують це з низьким попитом або конкуренцією серед забудовників у регіоні.

Найдорожчі та найдешевші регіони

Традиційно найдорожчим містом для купівлі квартири залишається Київ, де середня ціна за квадратний метр становить 1 409 дол. За ним ідуть:

Закарпатська область: 1 120 дол. за кв. м;

Львівська область: 1 120 дол. за кв. м;

Дніпропетровська область: 1 110 дол. за кв. м;

Кіровоградська область: 1 000 за кв. м.

Найдешевші новобудови розташовані в прифронтових областях, таких як Запорізька, Сумська та Миколаївська області. У цих регіонах ціни залишаються нижчими через безпекові ризики та знижений попит.

Ціни за квадратний метр в Україні. Графіка: DIM.RIA

Чому зростають ціни: багатофакторний вплив

Підвищення цін не є результатом однієї причини. Серед ключових факторів:

Пожвавлення попиту. Люди повертаються в центральні регіони або обирають житло ближче до столиці. Відновлення будівництва. У травні було здано 4 новобудови (5 секцій): у Львівській, Київській та Закарпатській областях. Високий рівень інфляції. Зростання вартості будматеріалів автоматично збільшує собівартість квартир. Очікування покупців. Багато хто поспішає з купівлею, побоюючись подальшого здорожчання.

Пропозиція: активність забудовників залишається стабільною

Попри загрозливий фон, 77% відділів продажу новобудов залишаються активними. Частка зданих об'єктів особливо висока в таких регіонах:

Рівненська область: 62%;

Запорізька область: 56%;

Одеська область: 54%.

Це означає, що в регіонах зі збереженим рівнем будівництва зростає ймовірність стабілізації цін завдяки доступнішій пропозиції.

Пропозиції на первинному ринку України. Графіка: DIM.RIA

Попит: де покупці шукають квартири

Попит на первинне житло в травні 2025 року показав різноспрямовану динаміку. У регіонах, де зафіксовано зростання цін, попит також зростає. Наприклад:

Київська область: +8% зацікавленості покупців;

Чернігівська область: +8%;

Житомирська область: +3%.

Найвищий стрибок попиту зафіксовано в Тернопільській області, де зацікавленість покупців зросла на 22%. Це пов’язують з відносною безпекою регіону, доступними цінами та активною маркетинговою діяльністю забудовників.

Водночас суттєве зниження інтересу зафіксовано у Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях. Таке зниження, вважають аналітики, може бути спричинене безпековими факторами, економічною нестабільністю або перенасиченням пропозиції в цих регіонах.

Попит на первинному ринку України. Графіка: DIM.RIA

Прогнози обережні, але не песимістичні

Експерти прогнозують, що зростання цін на первинному ринку продовжиться в регіонах із високим попитом, таких як Київська, Львівська та Закарпатська області. Водночас у прифронтових регіонах ціни можуть залишатися стабільними або навіть знижуватися через безпекові ризики.

Для покупців, які шукають вигідні пропозиції, варто звернути увагу на регіони з нижчими цінами, такі як Кіровоградська або прифронтові області, якщо безпекова ситуація дозволятиме. Також важливо враховувати темпи здачі новобудов.

Що ще варто знати українцям

У першому кварталі 2025 року в Україні знову зафіксовано зростання цін на будівельно-монтажні роботи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни зросли на 6,7%. Це підвищення вплинуло на всі сфери будівництва, охопивши як житлові комплекси, так і інженерні споруди.

Також ми розповідали, що ринок нерухомості України перебудовується, пристосовуючись до викликів воєнного часу, економічних коливань та законодавчих змін. Очікується, що влітку зросте попит і ціни, особливо на новобудови. Водночас вторинний ринок приваблює тих, хто шукає варіанти для швидкого заселення.