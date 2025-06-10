Цены на квартиры в новостройках Украины — где жилье подорожало больше всего

Застройщики обновили цены на квартиры — где жилье подорожало
Рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует четкую тенденцию к росту цен. В мае 2025 года зафиксировано подорожание квартир в большинстве регионов. Особенно заметны изменения в приграничных и центральных областях.
По данным портала DIM.RIA, в мае 2025 года цены на квартиры в новостройках выросли в большинстве регионов Украины. Самые высокие темпы роста цен (+8%) наблюдаются в Черниговской и Житомирской областях. Также 6% роста продемонстрировал рынок в Киевской области.
Эти регионы не были лидерами по цене ранее, но сейчас демонстрируют активный рост из-за роста спроса, ограниченного предложения и восстановления строительной активности. Например, в Черниговской и Житомирской областях рост цен частично связан с оживлением экономической активности и возвращением доверия к рынку недвижимости. Киевская область, в свою очередь, остается привлекательной для покупателей из-за близости к столице и развития инфраструктуры.
Единственным исключением стала Кировоградская область, где средняя цена квадратного метра снизилась на 5%. Аналитики связывают это с низким спросом или конкуренцией среди застройщиков в регионе.
Самые дорогие и самые дешевые регионы
Традиционно самым дорогим городом для покупки квартиры остается Киев, где средняя цена за квадратный метр составляет 1 409 долл. За ним следуют:
- Закарпатская область: 1 120 долл. за кв. м;
- Львовская область: 1 120 долл. за кв. м;
- Днепропетровская область: 1 110 долл. за кв. м;
- Кировоградская область: 1 000 за кв. м.
Самые дешевые новостройки расположены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская, Сумская и Николаевская области. В этих регионах цены остаются ниже из-за рисков безопасности и сниженного спроса.
Почему растут цены: многофакторное влияние
Повышение цен не является результатом одной причины. Среди ключевых факторов:
- Оживление спроса. Люди возвращаются в центральные регионы или выбирают жилье ближе к столице.
- Возобновление строительства. В мае было сдано 4 новостройки (5 секций): во Львовской, Киевской и Закарпатской областях.
- Высокий уровень инфляции. Рост стоимости стройматериалов автоматически увеличивает себестоимость квартир.
- Ожидания покупателей. Многие спешат с покупкой, опасаясь дальнейшего подорожания.
Предложение: активность застройщиков остается стабильной
Несмотря на угрожающий фон, 77% отделов продаж новостроек остаются активными. Доля сданных объектов особенно высока в таких регионах:
- Ровенская область: 62%;
- Запорожская область: 56%;
- Одесская область: 54%.
Это означает, что в регионах с сохранившимся уровнем строительства растет вероятность стабилизации цен благодаря более доступному предложению.
Спрос: где покупатели ищут квартиры
Спрос на первичное жилье в мае 2025 года показал разнонаправленную динамику. В регионах, где зафиксирован рост цен, спрос также растет. Например:
- Киевская область: +8% заинтересованности покупателей;
- Черниговская область: +8%;
- Житомирская область: +3%.
Самый высокий скачок спроса зафиксирован в Тернопольской области, где заинтересованность покупателей выросла на 22%. Это связывают с относительной безопасностью региона, доступными ценами и активной маркетинговой деятельностью застройщиков.
В то же время существенное снижение интереса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях. Такое снижение, считают аналитики, может быть вызвано факторами безопасности, экономической нестабильностью или перенасыщением предложения в этих регионах.
Прогнозы осторожные, но не пессимистические
Эксперты прогнозируют, что рост цен на первичном рынке продолжится в регионах с высоким спросом, таких как Киевская, Львовская и Закарпатская области. В то же время в прифронтовых регионах цены могут оставаться стабильными или даже снижаться из-за рисков безопасности.
Для покупателей, которые ищут выгодные предложения, стоит обратить внимание на регионы с более низкими ценами, такие как Кировоградская или прифронтовые области, если ситуация с безопасностью будет позволять. Также важно учитывать темпы сдачи новостроек.
Что еще стоит знать украинцам
В первом квартале 2025 года в Украине снова зафиксирован рост цен на строительно-монтажные работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 6,7%. Это повышение повлияло на все сферы строительства, охватив как жилые комплексы, так и инженерные сооружения.
Также мы рассказывали, что рынок недвижимости Украины перестраивается, приспосабливаясь к вызовам военного времени, экономическим колебаниям и законодательным изменениям. Ожидается, что летом вырастет спрос и цены, особенно на новостройки. В то же время вторичный рынок привлекает тех, кто ищет варианты для быстрого заселения.
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