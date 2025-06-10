Цены на квартиры в новостройках Украины — где жилье подорожало больше всего

Строительство жилых домов в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует четкую тенденцию к росту цен. В мае 2025 года зафиксировано подорожание квартир в большинстве регионов. Особенно заметны изменения в приграничных и центральных областях.

По данным портала DIM.RIA, в мае 2025 года цены на квартиры в новостройках выросли в большинстве регионов Украины. Самые высокие темпы роста цен (+8%) наблюдаются в Черниговской и Житомирской областях. Также 6% роста продемонстрировал рынок в Киевской области.

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Эти регионы не были лидерами по цене ранее, но сейчас демонстрируют активный рост из-за роста спроса, ограниченного предложения и восстановления строительной активности. Например, в Черниговской и Житомирской областях рост цен частично связан с оживлением экономической активности и возвращением доверия к рынку недвижимости. Киевская область, в свою очередь, остается привлекательной для покупателей из-за близости к столице и развития инфраструктуры.

Единственным исключением стала Кировоградская область, где средняя цена квадратного метра снизилась на 5%. Аналитики связывают это с низким спросом или конкуренцией среди застройщиков в регионе.

Самые дорогие и самые дешевые регионы

Традиционно самым дорогим городом для покупки квартиры остается Киев, где средняя цена за квадратный метр составляет 1 409 долл. За ним следуют:

Закарпатская область: 1 120 долл. за кв. м;

Львовская область: 1 120 долл. за кв. м;

Днепропетровская область: 1 110 долл. за кв. м;

Кировоградская область: 1 000 за кв. м.

Самые дешевые новостройки расположены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская, Сумская и Николаевская области. В этих регионах цены остаются ниже из-за рисков безопасности и сниженного спроса.

Цены за квадратный метр в Украине. Графика: DIM.RIA

Почему растут цены: многофакторное влияние

Повышение цен не является результатом одной причины. Среди ключевых факторов:

Оживление спроса. Люди возвращаются в центральные регионы или выбирают жилье ближе к столице. Возобновление строительства. В мае было сдано 4 новостройки (5 секций): во Львовской, Киевской и Закарпатской областях. Высокий уровень инфляции. Рост стоимости стройматериалов автоматически увеличивает себестоимость квартир. Ожидания покупателей. Многие спешат с покупкой, опасаясь дальнейшего подорожания.

Предложение: активность застройщиков остается стабильной

Несмотря на угрожающий фон, 77% отделов продаж новостроек остаются активными. Доля сданных объектов особенно высока в таких регионах:

Ровенская область: 62%;

Запорожская область: 56%;

Одесская область: 54%.

Это означает, что в регионах с сохранившимся уровнем строительства растет вероятность стабилизации цен благодаря более доступному предложению.

Предложения на первичном рынке Украины. Графика: DIM.RIA

Спрос: где покупатели ищут квартиры

Спрос на первичное жилье в мае 2025 года показал разнонаправленную динамику. В регионах, где зафиксирован рост цен, спрос также растет. Например:

Киевская область: +8% заинтересованности покупателей;

Черниговская область: +8%;

Житомирская область: +3%.

Самый высокий скачок спроса зафиксирован в Тернопольской области, где заинтересованность покупателей выросла на 22%. Это связывают с относительной безопасностью региона, доступными ценами и активной маркетинговой деятельностью застройщиков.

В то же время существенное снижение интереса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях. Такое снижение, считают аналитики, может быть вызвано факторами безопасности, экономической нестабильностью или перенасыщением предложения в этих регионах.

Спрос на первичном рынке Украины. Графика: DIM.RIA

Прогнозы осторожные, но не пессимистические

Эксперты прогнозируют, что рост цен на первичном рынке продолжится в регионах с высоким спросом, таких как Киевская, Львовская и Закарпатская области. В то же время в прифронтовых регионах цены могут оставаться стабильными или даже снижаться из-за рисков безопасности.

Для покупателей, которые ищут выгодные предложения, стоит обратить внимание на регионы с более низкими ценами, такие как Кировоградская или прифронтовые области, если ситуация с безопасностью будет позволять. Также важно учитывать темпы сдачи новостроек.

Что еще стоит знать украинцам

В первом квартале 2025 года в Украине снова зафиксирован рост цен на строительно-монтажные работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 6,7%. Это повышение повлияло на все сферы строительства, охватив как жилые комплексы, так и инженерные сооружения.

Также мы рассказывали, что рынок недвижимости Украины перестраивается, приспосабливаясь к вызовам военного времени, экономическим колебаниям и законодательным изменениям. Ожидается, что летом вырастет спрос и цены, особенно на новостройки. В то же время вторичный рынок привлекает тех, кто ищет варианты для быстрого заселения.