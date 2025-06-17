Чи можна продати земельну ділянку без кадастрового номера в Україні — правила та норми у 2025 році

Люди у полі. Фото: Freepik

Продаж земельної ділянки в Україні давно перестав бути простою угодою "по рукостисканню". Юридична частина цього процесу включає цілу низку формальностей, серед яких головну роль відіграє кадастровий номер. Без нього — жодного продажу. Але чому саме — усі відповіді дає чітке законодавство.

Кадастровий номер — це унікальний цифровий ідентифікатор, який присвоюється кожній земельній ділянці при її реєстрації в Державному земельному кадастрі (ДЗК), зазначають фахівці "Земельного фонду України". Він діє як своєрідний "паспорт" землі, що підтверджує її існування як об’єкта права власності. Цей номер містить інформацію про місце розташування ділянки, її межі, площу та цільове призначення.

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Без кадастрового номера ділянка юридично не ідентифікується. Це означає, що будь-яка операція з такою землею — продаж, дарування чи обмін — неможлива в межах правового поля. Кадастровий номер є обов’язковим для внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що забезпечує законність угоди.

Чи можна продати ділянку без кадастрового номера

Законодавство України, зокрема Земельний кодекс і Закон "Про Державний земельний кадастр", чітко вказує: без кадастрового номера нотаріальне посвідчення угоди з відчуження земельної ділянки неможливе. Нотаріус під час підготовки договору купівлі-продажу перевіряє наявність кадастрового номера у витязі з ДЗК. Якщо номер відсутній, угода не буде укладена.

Спроби обійти цю вимогу, наприклад через неформальні домовленості чи фіктивні документи, є незаконними. Такі дії можуть призвести до серйозних наслідків, включно з визнанням угоди недійсною та фінансовими втратами для обох сторін.

Які ризики виникають при спробах продати землю без номера

Спроба продати земельну ділянку без кадастрового номера не лише неможлива в правовому полі, але й небезпечна. Ось основні ризики:

Неможливість реєстрації угоди. Державний реєстратор не внесе договір купівлі-продажу до реєстру прав без кадастрового номера. Це означає, що покупець не зможе офіційно стати власником ділянки. Юридична недійсність. Якщо угода все ж буде проведена в обхід закону (наприклад, через неофіційні домовленості), вона може бути оскаржена в суді та визнана недійсною. Фінансові втрати. Продавець і покупець можуть втратити час, кошти на підготовку документів і навіть зазнати штрафів за порушення законодавства. Шахрайство. Відсутність кадастрового номера може бути використана недобросовісними сторонами для маніпуляцій, що загрожує втратою майна чи грошей.

Як отримати кадастровий номер: покроковий план

Якщо ваша земельна ділянка ще не має кадастрового номера, не варто панікувати. Процес його отримання чітко регламентований і цілком реальний. Ось що потрібно зробити:

Звернення до землевпорядної організації. Знайдіть ліцензовану організацію, яка займається виготовленням технічної документації на земельні ділянки. Вони проведуть геодезичні роботи, визначать межі ділянки та підготують необхідні документи. Підготовка документів. Вам знадобляться документи, що підтверджують право власності на землю (наприклад, державний акт), а також паспорт та ідентифікаційний код. Подання заяви. Зверніться до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або подайте документи через електронний кабінет ДЗК. У заяві вкажіть, що вам потрібен кадастровий номер. Очікування перевірки. Після подання документів Державний кадастр перевірить їх і присвоїть ділянці унікальний номер. Зазвичай це займає від кількох тижнів до місяця. Отримання витягу. Після завершення процедури ви отримаєте витяг із ДЗК, у якому буде вказано кадастровий номер вашої ділянки.

Вартість виготовлення технічної документації залежить від регіону, розміру ділянки та складності робіт, але зазвичай становить від кількох тисяч до десятків тисяч гривень.

Альтернативи та міфи про продаж без кадастрового номера

Деякі власники землі сподіваються обійти вимогу кадастрового номера, використовуючи, наприклад, старі державні акти чи неформальні угоди. Однак такі підходи не працюють. Державний акт на землю, виданий до запровадження кадастрових номерів (до 2002 року), сам по собі не є достатнім для укладення угоди. Його потрібно оновити, прив’язавши ділянку до кадастру.

Інший поширений міф — можливість продати землю через довіреність. Проте довіреність не звільняє від необхідності мати кадастровий номер, адже нотаріус усе одно перевірятиме документи.

Як повідомлялось, оформлення земельної ділянки в межах населеного пункту в Україні — це чітко регламентована процедура, що суттєво відрізняється від порядку оформлення землі за його межами. У 2025 році, з огляду на посилення правил та контролю, украй важливо знати кожен етап цього процесу, аби уникнути серйозних помилок.

Також ми розповідали, що будівництво на земельній ділянці без офіційних документів може обернутися серйозними проблемами. Ви ризикуєте не лише отримати значні штрафи, а й зіткнутися з вимогою знести збудовану споруду. Такі дії здатні зруйнувати ваші плани та призвести до великих фінансових збитків.