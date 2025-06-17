Можно ли продать земельный участок без кадастрового номера в Украине — правила и нормы в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Продажа земельного участка в Украине давно перестала быть простой сделкой "по рукопожатию". Юридическая часть этого процесса включает целый ряд формальностей, среди которых главную роль играет кадастровый номер. Без него — никакой продажи. Но почему именно — все ответы дает четкое законодательство.

Кадастровый номер — это уникальный цифровой идентификатор, который присваивается каждому земельному участку при его регистрации в Государственном земельном кадастре (ГЗК), отмечают специалисты "Земельного фонда Украины". Он действует как своеобразный "паспорт" земли, подтверждающий ее существование как объекта права собственности. Этот номер содержит информацию о месте расположения участка, его границах, площади и целевом назначении.

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Без кадастрового номера участок юридически не идентифицируется. Это означает, что любая операция с такой землей — продажа, дарение или обмен — невозможна в рамках правового поля. Кадастровый номер является обязательным для внесения данных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что обеспечивает законность сделки.

Можно ли продать участок без кадастрового номера

Законодательство Украины, в частности Земельный кодекс и Закон "О Государственном земельном кадастре", четко указывает: без кадастрового номера нотариальное удостоверение сделки по отчуждению земельного участка невозможно. Нотариус при подготовке договора купли-продажи проверяет наличие кадастрового номера в выписке из ГЗК. Если номер отсутствует, сделка не будет заключена.

Попытки обойти это требование, например, через неформальные договоренности или фиктивные документы, являются незаконными. Такие действия могут привести к серьезным последствиям, включая признание сделки недействительной и финансовые потери для обеих сторон.

Какие риски возникают при попытках продать землю без номера

Попытка продать земельный участок без кадастрового номера не только невозможна в правовом поле, но и опасна. Вот основные риски:

Невозможность регистрации сделки. Государственный регистратор не внесет договор купли-продажи в реестр прав без кадастрового номера. Это значит, что покупатель не сможет официально стать собственником участка. Юридическая недействительность. Если сделка все же будет проведена в обход закона (например, через неофициальные договоренности), она может быть оспорена в суде и признана недействительной. Финансовые потери. Продавец и покупатель могут потерять время, средства на подготовку документов и даже понести штрафы за нарушение законодательства. Мошенничество. Отсутствие кадастрового номера может быть использовано недобросовестными сторонами для манипуляций, что грозит потерей имущества или денег.

Как получить кадастровый номер: пошаговый план

Если ваш земельный участок еще не имеет кадастрового номера, не стоит паниковать. Процесс его получения четко регламентирован и вполне реален. Вот что нужно сделать:

Обращение в землеустроительную организацию. Найдите лицензированную организацию, которая занимается изготовлением технической документации на земельные участки. Они проведут геодезические работы, определят границы участка и подготовят необходимые документы. Подготовка документов. Вам понадобятся документы, подтверждающие право собственности на землю (например, государственный акт), а также паспорт и идентификационный код. Подача заявления. Обратитесь в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или подайте документы через электронный кабинет ГЗК. В заявлении укажите, что вам нужен кадастровый номер. Ожидание проверки. После подачи документов Государственный кадастр проверит их и присвоит участку уникальный номер. Обычно это занимает от нескольких недель до месяца. Получение выписки. После завершения процедуры вы получите выписку из ГЗК, в которой будет указан кадастровый номер вашего участка.

Стоимость изготовления технической документации зависит от региона, размера участка и сложности работ, но обычно составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен.

Альтернативы и мифы о продаже без кадастрового номера

Некоторые владельцы земли надеются обойти требование кадастрового номера, используя, например, старые государственные акты или неформальные соглашения. Однако такие подходы не работают. Государственный акт на землю, выданный до введения кадастровых номеров (до 2002 года), сам по себе не является достаточным для заключения сделки. Его нужно обновить, привязав участок к кадастру.

Другой распространенный миф — возможность продать землю через доверенность. Однако доверенность не освобождает от необходимости иметь кадастровый номер, ведь нотариус все равно будет проверять документы.

Как сообщалось, оформление земельного участка в пределах населенного пункта в Украине — это четко регламентированная процедура, которая существенно отличается от порядка оформления земли за его пределами. В 2025 году, учитывая усиление правил и контроля, крайне важно знать каждый этап этого процесса, чтобы избежать серьезных ошибок.

Также мы рассказывали, что строительство на земельном участке без официальных документов может обернуться серьезными проблемами. Вы рискуете не только получить значительные штрафы, но и столкнуться с требованием снести построенную постройку. Такие действия способны разрушить ваши планы и привести к большим финансовым убыткам.