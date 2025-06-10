Яку землю в Україні не можна приватизувати у 2025 році — повний список

Жінка у полі. Фото: Freepik

Приватизація землі в Україні — це можливість для громадян отримати у власність земельні ділянки для особистих чи комерційних потреб. Проте не всі землі підлягають приватизації. Законодавство чітко визначає, які ділянки залишаються у державній чи комунальній власності через їхню стратегічну, екологічну чи соціальну важливість.

Земля в Україні поділяється на категорії залежно від її призначення: сільськогосподарські, промислові, природоохоронні, житлові тощо. Деякі з них мають особливе значення для держави, суспільства чи екології, тому їх передача у приватну власність заборонена. Це потрібно, щоб зберегти природні ресурси, забезпечити функціонування інфраструктури та захистити національні інтереси.

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"Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність", — зазначає у коментарі "24 Каналу" юристка Марина Шарапа.

Така заборона діє, щоб запобігти зловживанням у період нестабільності. Проте навіть у мирний час певні категорії земель залишаються недоступними для приватизації.

Які землі заборонено приватизувати у 2025 році

Землі загального користування населених пунктів

Це території, які використовуються всіма жителями: вулиці, площі, парки, сквери, набережні, пляжі, кладовища. Такі землі забезпечують комфортне життя громади, тому їх передача у приватну власність неможлива.

Землі під об’єктами інфраструктури

Ділянки, на яких розташовані залізниці, автомобільні дороги, трубопроводи чи об’єкти повітряного транспорту, залишаються у державній власності. Вони необхідні для підтримки транспортної та логістичної системи країни.

Землі природно-заповідного фонду

До цієї категорії входять території національних парків, дендрологічних і зоологічних парків, ботанічних садів. Ці землі мають екологічну, наукову чи естетичну цінність. Наприклад, заповідники створені для збереження унікальної флори та фауни, і їх приватизація може зашкодити природі.

Лісові землі

Землі лісогосподарського призначення, як правило, не передаються у приватну власність. Виняток — ділянки до 5 гектарів, які входять до складу селянських чи фермерських господарств. Це дозволяє підтримувати невеликі господарства, але захищає ліси від масової приватизації.

Землі водного фонду

Водойми, річки, озера та прилеглі території зазвичай залишаються у державній чи комунальній власності. Водночас замкнені природні водойми площею до 3 гектарів можуть бути передані у приватну власність.

Землі для державних потреб

Ділянки, які використовуються органами державної влади, місцевого самоврядування, атомної енергетики, космічної галузі чи оборони, не підлягають приватизації. Наприклад, землі військових полігонів чи об’єктів атомних електростанцій.

"Це ділянки, які забезпечують суверенітет, безпеку та управління державою. Вони не можуть опинитися у приватному розпорядженні", — пояснює Шарапа.

Землі зон відчуження

Території, забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишаються під суворим державним контролем через екологічні ризики.

Землі освітніх закладів

Ділянки, закріплені за державними закладами освіти, зокрема вищими навчальними закладами чи академіями наук, не передаються у приватну власність, щоб забезпечити їхню діяльність.

Штучно створені ділянки

Землі, створені шляхом намиву чи інших штучних методів, також залишаються у державній власності.

Винятки з правил: коли приватизація можлива

Попри обмеження, законодавство передбачає певні винятки. Наприклад, безоплатна приватизація можлива для:

власників нерухомості: якщо на земельній ділянці розташовані будівлі чи споруди, що належать громадянину чи юридичній особі, цю землю можна приватизувати;

користувачів до 2002 року: громадяни, які отримали землю у користування до 1 січня 2002 року, можуть оформити її у власність.

"Безоплатна передача земель можлива лише у виняткових випадках, визначених законом, і зазвичай це стосується громадян, які вже мають певні права на землю", — пояснює Шарапа.

Воєнний стан: додаткові обмеження

У 2025 році продовжує діяти правовий режим воєнного стану. Він суттєво обмежує можливість безоплатної передачі земель.

"На період воєнного стану не дозволяється безоплатна передача у приватну власність земель державної та комунальної форми власності", — акцентує юристка.

Це правило тимчасове, але воно суттєво впливає на ринок землі. Навіть ті, хто мав право на безоплатне отримання, змушені чекати скасування воєнного стану.

Що ще варто знати українцям

Кожен дорослий громадянин України має право на безоплатне отримання до 2 гектарів землі для ведення особистого сільського господарства. Важливо, що це право надається лише в тому випадку, якщо громадянин раніше не скористався ним для приватизації землі з цією ж метою.

Також ми розповідали, що багато українців роками користуються земельними ділянками, не маючи на них офіційних документів. Часто це стосується землі, що передається у спадок або використовується як присадибна ділянка, город чи сінокіс. Проте, без належного оформлення такі ділянки вважаються "тіньовими", що може призвести до їх втрати та юридичних проблем.