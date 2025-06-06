Чи можуть сусіди змінити межу ділянок у 2025 році за згодою

Будинок за парканом. Фото: Freepik

Уявіть ситуацію: два сусіди роками живуть поруч, але межа між їхніми земельними ділянками проходить незручно — наприклад, заважає поставити паркан чи провести комунікації. Або її взагалі визначено неточно ще з часів пайового розподілу. У таких випадках виникає логічне бажання — змінити межу. Але чи можливо це законно зробити за згодою обох сторін? Виявляється, так. Але є нюанси.

Змінювати межі суміжних земельних ділянок приватної власності можна, якщо власники домовилися між собою, зазначила юристка Олена Юрець у коментарі "24 Каналу". Але для цього потрібно пройти кілька обов’язкових процедур, адже це не просто усна угода "через паркан".

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"Будь-яка зміна меж — навіть без зміни площі — має бути зафіксована документально, з дотриманням вимог Земельного кодексу та супровідної технічної документації", — пояснює експертка.

Випадки, коли межу можна пересунути

Без зміни площі ділянки

Це найпростіший випадок. Сусіди хочуть трохи скорегувати межу, наприклад, щоб вона йшла вздовж нового паркану чи природної межі (яру, струмка, дороги). При цьому площа кожної ділянки залишається тією ж, як і їхні кадастрові номери.

У такому випадку потрібно:

підписати письмову згоду обох власників;

залучити інженера-землевпорядника, який розробить технічну документацію щодо встановлення (чи відновлення) меж;

передати документацію до Державного земельного кадастру для оновлення інформації;

отримати витяг з кадастру, у якому будуть зафіксовані нові координати меж.

"Це, по суті, оновлення лише координат кутів повороту меж, а не створення нової ділянки. Тому нові правовстановлювальні документи не потрібні", — наголошує юристка.

Зі зміною площі

Складніша ситуація виникає, якщо внаслідок такої домовленості змінюється площа однієї чи обох ділянок. Наприклад, сусід віддає вам кілька "зайвих" метрів, а ви натомість звільняєте йому іншу частину. У такому випадку окрім попередніх кроків, необхідно внести зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А якщо змінюється площа — це вже нова конфігурація власності, і тут можуть знадобитися нові правовстановлювальні документи.

"При зміні площі, навіть за згодою, необхідно внести відповідні зміни не лише до кадастру, але й до реєстру речових прав, бо це впливає на правовий статус ділянки", — каже Юрець.

Підводне каміння: на що звернути увагу

Домовленість має бути письмовою. У судовій практиці усні домовленості не мають сили. Потрібен кваліфікований землевпорядник. Не варто економити на фахівці — неправильно складена документація може призвести до відмови в реєстрації змін. Не забудьте про актуальність кадастрової карти. Якщо стара інформація ще з 2000-х, а межі не вносилися в електронний кадастр — починати доведеться із встановлення меж спочатку. Не ігноруйте реєстр речових прав. Це часто забувають, але саме він засвідчує законність володіння і зміни в ньому.

Чому зміна меж — це не просто

Здається, домовитися між собою — дрібниця. Але в юридичному полі кожен сантиметр землі має значення. Саме тому навіть невелика зміна межі вимагає чіткого дотримання процедури.

"Якщо не провести все офіційно, у майбутньому можуть виникнути складнощі з продажем ділянки, оформленням спадщини або під час перевірок", — застерігає Юрець.

Як повідомлялось, приватизація земельних ділянок залишається пріоритетом для багатьох українців, які прагнуть оформити право власності на свою землю. Однак цей процес часто ускладнюється через низку проблем, серед яких найпоширенішими є конфлікти з сусідами та відсутність їхньої згоди.

Також ми розповідали, що власники часто потребують поділу або об'єднання своїх земельних ділянок для оптимізації використання землі. Ці процедури спрощують спадкування, дозволяють продаж частин ділянок або допомагають організувати господарство на єдиній території. Проте, важливо розуміти нюанси законодавства, підготувати необхідні документи та співпрацювати з фахівцями.