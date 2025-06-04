Чи можна приватизувати землю без згоди сусідів у 2025 році

Чоловік та жінка у полі. Фото: Freepik

У 2025 році питання приватизації земельних ділянок в Україні залишається актуальним, адже багато громадян прагнуть оформити право власності на землю. Проте процес часто ускладнюється через спірні ситуації, зокрема через відсутність згоди сусідів.

Приватизація земельної ділянки — це складний і багатоступеневий процес, який вимагає чіткого дотримання законодавчих норм, наголошують у Центрі надання адміністративних послуг у місті Рівному.



Основні етапи включають:

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Геодезичні роботи та виготовлення кадастрового плану. На цьому етапі проводяться вимірювання ділянки для визначення її точних меж. Подача документів до органу місцевого самоврядування. Це необхідно для отримання дозволу на розробку технічної документації. Підписання акту прийняття-передачі межових знаків. Цей документ має бути погоджений із сусідами — суміжними землекористувачами або землевласниками. Розробка технічної документації. Вона включає детальний опис ділянки та її характеристик. Присвоєння кадастрового номера. Це унікальний ідентифікатор ділянки в Державному земельному кадастрі. Затвердження документації та передача ділянки у власність. Орган місцевого самоврядування (сільська, селищна чи районна рада) ухвалює остаточне рішення. Реєстрація права власності. Фінальний етап, який закріплює право власності в державному реєстрі.

Ключовим моментом, який часто викликає проблеми, є погодження меж із сусідами. Акт прийняття-передачі межових знаків вимагає їхнього підпису, що підтверджує згоду з установленими межами. Проте сусіди можуть відмовитися підписувати документ через особисті конфлікти, спірні межі чи інші причини, що ускладнює процес.

Якщо сусіди не дають згоду

Відмова сусідів підписати акт не є рідкістю. Вони можуть писати скарги до місцевих органів влади, оскаржувати межі або просто ігнорувати запити. У таких випадках орган місцевого самоврядування може відмовити в затвердженні технічної документації, посилаючись на спірну ситуацію.

Однак чинне законодавство України, зокрема Земельний кодекс, не встановлює обов’язкову вимогу щодо наявності згоди сусідів як передумову для приватизації. Верховний Суд України у своїх постановах (наприклад, справа № 761/17880/18 від 2020 року) неодноразово наголошував, що відмова суміжного землекористувача підписати акт не є законною підставою для відмови у передачі ділянки у власність. Орган місцевого самоврядування має повноваження самостійно ухвалювати рішення, якщо документація відповідає вимогам.

Юридичні інструменти для вирішення спорів

Якщо сусіди перешкоджають приватизації, варто звернутися до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на земельному праві. Вони можуть:

проаналізувати ситуацію та зібрати докази. Наприклад, підтвердити правильність меж за допомогою геодезичних даних чи архівних документів;

підготувати обґрунтовану заяву до органу місцевого самоврядування. Це допоможе переконати раду в правомірності приватизації;

оскаржити відмову в суді. Якщо місцева рада відмовила через скарги сусідів, суд може визнати таке рішення незаконним, якщо воно не ґрунтується на нормах закону.

Крім того, у 2025 році активно застосовується цифрова інфраструктура, зокрема Державний земельний кадастр, який дозволяє перевірити межі ділянки онлайн. Це може допомогти уникнути спорів, якщо дані кадастру чітко підтверджують межі вашої ділянки.

Чому сусіди можуть чинити опір

Причини відмови сусідів підписувати акт можуть бути різними:

суперечки щодо меж. Наприклад, сусід вважає, що частина вашої ділянки належить йому;

особисті конфлікти. Емоційні чи історичні непорозуміння можуть впливати на рішення;

нерозуміння процесу. Деякі сусіди можуть не знати, що їхній підпис не впливає на права власності, а лише підтверджує межі;

спроба тиску. У рідкісних випадках сусіди можуть вимагати компенсацію за підпис.

Для уникнення конфліктів варто заздалегідь поспілкуватися з сусідами, пояснити мету приватизації та продемонструвати прозорість процесу. Якщо діалог не допомагає, юридична підтримка стає необхідною.

Що робити для успішної приватизації ділянки

Щоб мінімізувати ризики та прискорити процес, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Залучіть професійного геодезиста. Точні вимірювання та відповідність кадастровим даним зменшують імовірність спорів. Перевірте документи. Усі документи, подані до органу місцевого самоврядування, мають бути повними та відповідати законодавчим вимогам. Консультуйтеся з юристами. Вони допоможуть уникнути помилок і захистити ваші інтереси в разі спорів. Використовуйте цифрові інструменти. Онлайн-сервіси, як-от Публічна кадастрова карта, дозволяють перевірити межі та статус ділянки. Будьте готові до суду. Якщо рада відмовляє через необґрунтовані скарги сусідів, оскарження в суді може стати ефективним рішенням.

Як повідомлялось, в Україні поширена проблема, коли люди роками користуються земельними ділянками без офіційних документів. Хоча часто вважається, що земля належить родині "з діда-прадіда", відсутність належного оформлення робить її "тіньовою". Це може призвести до серйозних юридичних проблем, аж до втрати ділянки.

Також ми розповідали, що власники землі природно прагнуть зводити споруди на своїх ділянках. Однак, законодавство чітко регулює, які об'єкти можна будувати без спеціальних дозволів. Ігнорування цих правил може призвести до серйозних наслідків, таких як штрафи або навіть вимога знести будівлю. Тому важливо знати межі дозволеного самовільного будівництва, щоб уникнути проблем.