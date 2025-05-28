Що можна будувати на ділянці без дозволу в Україні у 2025 році

Приватний будинок. Фото: buyhouse.com.ua

Зводити будівлі на своїй землі — природне прагнення власника. Але законодавство чітко визначає, які саме об’єкти дозволено будувати без дозвільних документів. Порушення цих норм може мати наслідки — від припису демонтувати споруду до штрафів. Тож варто розібратись, де межа між законною самобудовою та порушенням.

Як пояснює юристка Ірина Гончаренко у коментарі "24 Каналу", законодавство дозволяє зводити на присадибних, садових або дачних ділянках низку об’єктів без будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт. Головна умова — відсутність фундаменту.

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Йдеться про тимчасові будівлі та споруди:

навіси, альтанки, намети, накриття;

сходи, естакади, літні душові;

теплиці, гаражі без фундаменту;

свердловини, колодязі, люфт-клозети, вбиральні;

вигрібні ями, замощення;

паркани, погреби, входи до погребів;

ворота, хвіртки, тераси, ґанки;

відкриті та накриті басейни.

Цей перелік чітко виписаний у законодавстві й охоплює як господарські споруди, так і об'єкти благоустрою.

"Будівництво гаражів без фундаменту сьогодні не потребує жодних спеціальних документів. Якщо ж ідеться про капітальні гаражі, то знадобиться будівельний паспорт і повідомлення до ДАБК", — уточнює Гончаренко.

Без дозволів — але з дотриманням норм

Варто пам’ятати: навіть якщо дозвіл не потрібен, споруда має відповідати будівельним нормам. Особливо це стосується санітарних об'єктів. Наприклад:

компостні ями, вбиральні, сховища для добрив — не ближче 20 м від житлового будинку, колодязя чи літньої кухні;

септики — від 5 до 10 м від житла, залежно від продуктивності;

мінімальна відстань від стіни будинку до межі з сусідом — 1 м, для нової забудови — 3 м.

"Потрібно не лише дотримуватись відстаней, а й подбати про водовідведення: не допустити, щоб вода з карнизів потрапляла на сусідню ділянку", — наголошує юристка.

Що ще дозволено без паперів

Окрім зведення легких споруд, не потребують дозволів також:

огорожі (до 2 м на межі з сусідом і до 2,5 м на межі з вулицею);

приєднання до інженерних мереж — водопостачання, водовідведення, електрика, вентиляція, опалення;

облаштування приладів обліку (тепла, води);

утеплення стін, даху, підвалу житлового будинку (клас СС1 і СС2);

заміна вікон, дверей, покрівлі (без зміни конструкцій);

перепланування без втручання в несучі конструкції.

Також не треба отримувати дозвіл на реконструкцію внутрішніх інженерних систем — труб, електропроводки, вентиляції — за умови, що це не стосується змін зовнішнього вигляду чи конструктивної цілісності будівлі.

Що все ж вимагає дозволу

Будь-яке капітальне будівництво потребує оформлення. Якщо є фундамент або значне втручання в структуру будинку, обов'язковими є: будівельний паспорт, повідомлення про початок будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію.

Йдеться не лише про житлові будинки, а й про капітальні господарські споруди. Зокрема:

гаражі з фундаментом;

прибудови до будинку;

мансарди;

літні кухні з фундаментом.

Недотримання цих вимог може спричинити штрафи або навіть зобов'язання знести об'єкт.

Будуйте обдумано

Законодавство України дає чіткі орієнтири щодо самостійного будівництва. Багато об'єктів можна зводити без погоджень — це зручно і швидко. Водночас варто зважати на будівельні норми й обмеження, особливо щодо санітарних і безпечних відстаней.

"Щоб уникнути проблем у майбутньому, перед початком робіт краще проконсультуватись із фахівцем або юристом у сфері містобудування", — радить Гончаренко.

Раніше ми розповідали, що без офіційного введення в експлуатацію ваш будинок залишається незавершеним об'єктом. Це унеможливлює підключення комунікацій, оформлення права власності, продаж чи успадкування. Саме введення в експлуатацію є тим ключовим кроком, що формально "вмикає життя" у ваше нове житло.

А питання прилеглої до приватного будинку території часто стає причиною суперечок між власниками ділянок та місцевою владою. Багато хто помилково вважає землю за власним парканом аж до дороги своєю. Однак у 2025 році, з огляду на оновлені законодавчі норми та будівельні стандарти, важливо чітко розуміти правовий статус цієї землі.