Як ввести житловий будинок в експлуатацію в Україні у 2025 році — покрокова інструкція

Будівництво приватного будинку. Фото: Freepik

Будівництво завершено, стіни стоять, дах не тече, а ось жити — ще не можна. Чому? Бо без офіційного введення в експлуатацію житловий будинок вважається незавершеним об'єктом. Це означає, що не можна під'єднати комунікації, укласти договори на воду, електроенергію, тепло чи газ, зареєструвати право власності, продати чи навіть успадкувати будинок. Тому введення в експлуатацію — це ключовий крок, який формально "вмикає життя" в новозбудованому житлі.

Як зазначають у "Земельному фонді України", введення будинку в експлуатацію — це юридичне підтвердження того, що будівництво завершено, об’єкт відповідає проєктній документації, будівельним нормам, і ним можна безпечно користуватися. Саме після цього будинок набуває статусу повноцінної нерухомості, доступної для законного проживання.

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Як класифікують будинки

Від класу наслідків будівництва залежить спосіб введення в експлуатацію:

СС1 (незначні наслідки) — приватні будинки, невеликі споруди;

СС2 (середні наслідки) — об’єкти з більшим впливом на навколишнє середовище чи безпеку;

СС3 (значні наслідки) — складні інфраструктурні або багатоквартирні проєкти.

Як відбувається процедура

Для будинків СС1 або з будівельним паспортом

Для таких об’єктів достатньо подати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Це робиться безплатно через:

електронний кабінет або інтегровану державну систему;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовій формі чи поштою.

Декларацію розглядають протягом 10 робочих днів. Після її реєстрації в Реєстрі будівельної діяльності будинок вважається введеним в експлуатацію.

Декларацію реєструє орган держархбудконтролю протягом 10 робочих днів. Ця послуга — безоплатна.

Для будинків СС2 і СС3

Потрібно отримати сертифікат готовності. Для цього подається заява, акт готовності та квитанція про оплату послуги.

Після перевірки на місці та фотофіксації орган контролю приймає рішення — видати сертифікат або відмовити. У разі позитивного рішення сертифікат надсилається або вручається особисто.

Вартість становить 4,6 прожиткового мінімуму для СС2 та 5,2 прожиткового мінімуму для СС3. У 2025 році це близько 13-15 тис. грн відповідно.

Рішення про видачу сертифіката або відмову приймається протягом 10 робочих днів. У разі відмови сплачені кошти повертаються за зверненням замовника.

Самочинне будівництво

Якщо будинок збудовано без дозволів, але право власності визнано судом, введення в експлуатацію можливе за умови технічного обстеження, яке підтверджує безпеку та надійність споруди. Для цього подається спеціальна форма декларації.

Особливості під час воєнного стану

Під час воєнного стану діють спрощені процедури, визначені постановою Кабміну №722 від 24.06.2022. Наприклад, деякі документи можна подавати в електронному вигляді, а строки розгляду можуть бути скорочені. Проте основні вимоги до безпеки та відповідності нормам залишаються незмінними.

Наслідки відсутності введення в експлуатацію

Ігнорування процедури введення будинку в експлуатацію може мати серйозні правові та фінансові наслідки. У 2025 році штрафи за експлуатацію будівлі без належного оформлення залишаються суттєвими.

Основні санкції

За експлуатацію без декларації або сертифіката — відповідно до статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф становить від 18 000 до 36 000 грн для фізичних осіб.

Для посадових осіб або підприємців — сума штрафу може сягати від 36 000 до 90 000 грн.

За самочинне підключення до мереж (електро-, водо-, газопостачання) передбачена окрема відповідальність — від 17 000 до 51 000 грн, залежно від типу порушення.

Також варто враховувати, що без введення будинку в експлуатацію:

неможливо легально укласти договори з постачальниками комунальних послуг;

об'єкт не можна зареєструвати у Реєстрі речових прав на нерухоме майно;

не підлягає державній реєстрації право власності.

У разі систематичних порушень або подання недостовірних відомостей у документації контролюючий орган може звернутись до суду щодо знесення самочинно зведеного об’єкта. Це крайній, але реальний сценарій, особливо в умовах посилення містобудівного контролю під час дії воєнного стану.

Що ще варто знати українцям

Мрія про власний будинок часто пов'язана зі значними фінансовими вкладеннями. Важливо розуміти, що будівництво "коробки" (без внутрішніх робіт) вже вимагає ретельного планування бюджету. Завжди треба враховувати непередбачені витрати, адже вони є невід'ємною частиною будь-якого будівельного проєкту.

Також ми розповідали, що при зведенні будинку фундамент відіграє вирішальну роль. На відміну від інших етапів, де можливі незначні недоліки, помилки при заливці фундаменту можуть призвести до катастрофічних наслідків. Саме тому так важливо ретельно спланувати цей етап, дотримуючись усіх технологічних вимог, адже від цього залежить міцність та довговічність всієї споруди.