Чому балкон у приватному будинку — марна трата простору та грошей

Приватний будинок з балконом. Фото: dniprobud.com.ua

Після року життя у власноруч збудованому будинку власники часто починають переосмислювати свої архітектурні рішення. Аналізуючи, що працює, а що ні, багато хто доходить висновку, що деякі елементи будинку виявилися марними. Одним із таких елементів, як показує досвід, є балкон — простір, який у приватному будинку втрачає свою функціональність і стає радше декоративним, ніж практичним.

Уявлення про балкон як затишне місце для релаксу чи зберігання речей часто асоціюється з міськими квартирами, пише Ukr.Media. У багатоповерхівках балкон виконує безліч функцій: від складу для сезонних речей до місця для вечірньої кави з видом на місто. Проте в приватному будинку ситуація кардинально змінюється.

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Балкон, який виявився баластом

Так, у будинку однієї родини на другому поверсі є просторий балкон розміром 2 на 4 метри з мальовничим видом на ліс. Дерев’яна підлога, відсутність засклення та утеплення робили його ідеальним, на перший погляд. Але за рік господарі скористалися ним лише кілька разів.

Чому так сталося? У приватному будинку з’являються нові можливості, які роблять балкон непотрібним. Просторий гараж, комори та додаткові приміщення повністю замінили балкон як місце для зберігання. А для відпочинку родина віддає перевагу іншим зонам, які виявилися зручнішими та функціональнішими. Балкон, який спочатку здавався романтичним доповненням, залишився порожнім і невикористаним, викликаючи запитання: чи варто було його будувати?

Тераса: серце сімейного відпочинку

На противагу балкону, літня тераса стала справжнім центром сімейного життя. Облаштована лавками, столом, електрикою та навіть аудіосистемою, вона ідеально підходить для щоденного використання. Тераса з’єднана з кухнею та вітальнею, що забезпечує легкий доступ і робить її природною частиною будинку.

Тут родина проводить ранки за кавою, вечері з друзями чи просто насолоджується дощем, загорнувшись у пледи. На відміну від балкона, тераса захищена від негоди, що дозволяє використовувати її в будь-який сезон.

Тераса не лише замінила балкон як місце для відпочинку, але й стала універсальним простором для різних активностей. Наприклад, діти можуть гратися на свіжому повітрі, а дорослі — влаштовувати барбекю чи читати книгу під звуки природи. Цей простір адаптується до потреб сім’ї, що робить його значно практичнішим, ніж балкон, який потребує додаткових зусиль для використання (наприклад, засклення чи утеплення).

Чому балкон — це зайві витрати

Будівництво балкона в приватному будинку — це не лише додаткові витрати на матеріали та роботу, але й потреба в регулярному догляді. Незахищений від дощу та снігу балкон швидко зношується, а дерев’яна підлога вимагає періодичного ремонту чи обробки. Для людей зрілого віку, які цінують комфорт і практичність, підйом на другий поверх до балкона може бути незручним, особливо якщо є тераса на першому поверсі.

Крім того, балкон займає простір, який можна використати ефективніше. Наприклад, на його місці можна облаштувати додаткову кімнату, гардеробну чи навіть розширити терасу. Аналізуючи витрати, власники будинку дійшли висновку, що балкон не виправдав їхніх очікувань і став прикладом того, як стереотипи про "ідеальний дім" можуть призводити до непрактичних рішень.

Балкон у приватному будинку: символ статусу чи архаїзм

Можливо, бажання мати балкон — це частково спадок урбаністичної звички. У місті він є чи не єдиною локацією для "контакту з природою". Але в приватному будинку цей контакт присутній щодня — у дворі, на ґанку, біля клумби. Балкон втрачає свою унікальність.

Відтак, питання доречності балкона в сучасному приватному будівництві вимагає переосмислення. Якщо плануєте будівництво — краще зосередитися на тих зонах, які справді інтегруються у повсякденне життя й адаптуються до реальних потреб мешканців.

Що ще треба знати українцям

Попит на приватні будинки в Україні демонструє стабільне зростання. Після падіння у 2022 році, кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок та приватного житла значно збільшилася. Це зумовлено такими факторами, як безпекові ризики, потреба в автономності та переваги заміського життя.

Також ми розглядали вартість будівництва двоповерхового будинку "під ключ". Точний розрахунок кошторису, особливо для зовнішніх робіт, є вкрай важливим. Це допомагає врахувати всі можливі витрати та уникнути непередбачуваних ситуацій, що можуть виникнути під час будівництва. Завдяки цьому можна мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стабільність проєкту.