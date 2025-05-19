Скільки коштує будинок на Заході України у травні 2025 року

Приватний будинок з земельною ділянкою. Фото: Freepik.

Західна Україна приваблює мальовничими краєвидами, близькістю до Карпат, розвиненою інфраструктурою та доступними цінами на нерухомість. Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області пропонують широкий вибір будинків за цінами, які можуть здивувати. Від компактних хат до просторих садиб із великими ділянками — тут є варіанти на будь-який смак і гаманець.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найдоступніші пропозиції на платформі OLX Нерухомість, їхні особливості та умови проживання. Ці будинки — не в ідеальному стані. Але якщо ви шукаєте земельну ділянку, хочете втекти від міської метушні або просто інвестуєте в майбутнє — ці пропозиції заслуговують на увагу.

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В Івано-Франківській області можна знайти надзвичайно бюджетні пропозиції, які ідеально підійдуть для тих, хто шукає недороге житло або дачу.

Село Новий Мартинів

У селі Новий Мартинів продається домоволодіння за 2 000 дол. Це два будинки на суміжних ділянках загальною площею близько 10 соток. Розташовані біля асфальтованої дороги, що забезпечує зручний доступ. На території є електрика, а позаду будинків — город для вирощування овочів чи облаштування саду.

Будинки нежитлові, потребують ремонту, але за таку ціну це чудовий варіант для тих, хто готовий вкласти час і кошти в оновлення. У селі є магазин, школа та дитячий садок, що робить його придатним для постійного проживання.

Домовлодіння у с.Новий Мартинів. Фото: olx

Село Завалля

За 2 500 дол. у селі Завалля продається приватний будинок площею 80 кв. м. Він має три кімнати, прибудову, стайню та погріб. У будинку є газ, електрика, твердопаливне опалення та помпа для води. Без меблів, але в житловому стані. Це гарний варіант для тих, хто шукає просторе житло з можливістю ведення господарства.

Будинок у селі Завалля. Фото: olx

Львівщина: великий двір, стара хата, потенціал у землі

Львівська область славиться своєю культурною спадщиною та близькістю до Львова, але навіть тут можна знайти будинки за символічні ціни.

Село Вишнівчик

У селі Вишнівчик продається будинок площею 57 кв. м за 2 000 дол. Він потребує капітального ремонту, але має дві кімнати та господарські будівлі. На ділянці площею 25 соток (не приватизована) є підведена електрика (3 фази), а газ доступний біля будинку.

Будинок у селі Вишнівчик. Фото: olx

Село Поруби

За 2 500 дол. у селі Поруби можна придбати компактний будинок площею 24 кв. м із двома кімнатами. Ділянка вражає — 30 соток, що дає простір для садівництва чи будівництва. На території є газ, електрика та криниця. Будинок у житловому стані, але потребує косметичного ремонту.

Будинок у селі Поруби. Фото: olx

Тернопільська область: простір, тиша і дім біля лісу

Тернопільщина пропонує бюджетні будинки з великими земельними ділянками, які підійдуть для сімейного життя чи фермерства.

Село Новий Кокорів: хата біля лісу

У селі Новий Кокорів за 2 000 дол. продається хата площею 57 кв. м із двома кімнатами. Будинок розташований біля лісу, що створює атмосферу спокою та єднання з природою. На ділянці площею 48 соток (25 соток приватизовано) є великий хлів і криниця. Санвузол розташований у дворі, будинок без меблів.

Будинок у селі Новий Кокорів. Фото: olx

Село Жолобки: будинок із п’ятьма кімнатами

За 2 500 дол. у селі Жолобки продається просторий будинок площею 67 кв. м із п’ятьма кімнатами. На ділянці площею 64 сотки змурований великий хлів довжиною 16 м, що ідеально підходить для господарства. Будинок у житловому стані, але потребує оновлення. Велика ділянка відкриває можливості для фермерства чи садівництва.

Будинок у селі Жолобки. Фото: olx

Що потрібно знати перед покупкою

Купівля будинку за 2000-2500 дол. — це вигідна інвестиція, але є нюанси.

Стан будинків. Більшість пропозицій потребують ремонту – від косметичного до капітального.

Комунікації. Електрика є майже всюди, газ — не завжди. Опалення зазвичай твердопаливне, водопостачання — через криницю чи помпу.

Документи. Перевірте приватизацію земельних ділянок. У деяких випадках, як у Вишнівчику, ділянка не приватизована, що може ускладнити оформлення.

Інфраструктура. Села мають базову інфраструктуру (магазини, школи), але віддаленість від великих міст може вимагати власного транспорту.

Як повідомлялось, збираючись придбати будинок, зверніть особливу увагу на його житлову площу, адже вона визначає зручність вашого життя, розмір податків та витрати на комунальні послуги. Важливо розуміти, що загальна площа будинку відрізняється від житлової, і це знання допоможе вам уникнути фінансових непорозумінь та нереалістичних очікувань.

Також власники приватних будинків в Україні постійно стикаються з питанням благоустрою прилеглої території. Хоча землі біля їхніх ділянок часто є власністю громади, саме на них лежить відповідальність за її належний стан, на відміну від мешканців багатоквартирних будинків, про двори яких піклуються комунальні служби.