Кому належить територія біля приватного будинку в Україні у 2025 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

Питання благоустрою прибудинкової території залишається актуальним для власників приватних будинків в Україні. Якщо для мешканців багатоквартирних будинків прибирання дворів зазвичай забезпечують комунальні служби, то для власників садиб ситуація складніша. Територія, що межує з їхніми ділянками, часто належить громаді, але відповідальність за її стан покладається на самих господарів.

Як зазначають юристи Старокостянтинівського місцевого центру з надання Безоплатної вторинної правової допомоги, згідно з Типовими правилами благоустрою населених пунктів, прилеглою вважається територія до 20 метрів від межі земельної ділянки. У 2025 році цей принцип не змінився: вона залишається комунальною власністю, однак зобов’язання з її утримання у більшості випадків покладається саме на власника або користувача садиби.

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Тобто фактично ви прибираєте не свою землю, але закон прямо вимагає це робити. І навіть більше — згідно зі ст. 17 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", громадяни зобов’язані не лише підтримувати належний санітарний стан прилеглої території, а й косити траву, боротися з карантинними рослинами, не залишати сміття, не захаращувати проїжджу частину або тротуари.

При цьому органи місцевого самоврядування не зобов’язані автоматично доглядати за цією ділянкою — лише у випадках, коли укладено відповідний договір або ділянка визнана безхазяйною.

Можна не прибирати — але з договором

Законодавство дає можливість передати обов’язок щодо благоустрою місцевим комунальним службам. Для цього потрібно укласти відповідний договір з органом місцевого самоврядування. У 2025 році ці механізми залишаються чинними, однак на практиці не мають широкий попит.

Причина — у небажанні громадян додатково платити за те, що вони звикли робити самотужки. Крім того, у невеликих населених пунктах подібні послуги часто просто не пропонуються. Тому більшість домовласників досі змушені власноруч косити бур’яни та прибирати гілки за межами своєї ділянки — навіть не маючи на це юридичного титулу.

Що буде за порушення правил благоустрою

Нехтування обов’язками щодо прибирання прилеглої території може обернутися штрафами. Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у 2025 році сума штрафів становить від 340 до 1360 гривень.

До порушень зараховується:

засмічення території побутовими або будівельними відходами;

зберігання матеріалів чи сміття поза межами ділянки;

розміщення оголошень на не передбачених для цього об’єктах;

несвоєчасне скошування бур’янів і карантинної рослинності.

На практиці адміністративні протоколи найчастіше складаються на підставі скарг сусідів або представників ЖЕКу чи виконкому, а отже, уникнути покарання можливо лише за умови дотримання елементарних правил чистоти.

Що ще треба знати українцям

З цього року в Україні власники будинків повинні бути уважними до податку на нерухомість. Через зміни в правилах, підвищення ставок та особливості нарахування, вивчення Податкового кодексу стає важливим. Особливо це стосується тих, чиє житло більше за визначену законом площу.

А збираючись придбати будинок, зверніть особливу увагу на його житлову площу, адже саме вона визначає ваш комфорт, розмір податків та витрати на комунальні платежі. Важливо розуміти, що загальна площа будинку відрізняється від житлової. Чітке розуміння цієї різниці допоможе вам уникнути фінансових непорозумінь та мати реалістичні очікування від майбутньої оселі.