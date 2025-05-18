Яка площа будинку не оподатковується у 2025 році в Україні

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні цього року податок на нерухомість залишається актуальним питанням для власників квартир і будинків. Зміни в оподаткуванні, зростання ставок і нюанси розрахунків змушують українців уважніше вивчати норми Податкового кодексу. Це безпосередньо стосується власників житла, чия нерухомість перевищує встановлену законом площу.

Як зазначають у Державній податковій службі, у 2025 році українці сплачують податок за минулий рік, але за новими ставками.

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Ключова зміна — зростання ставки з 100,5 грн до 106,5 грн за кожен квадратний метр понад норму. Це — максимально допустима межа, адже остаточне рішення ухвалює місцева влада, і ставки можуть різнитися залежно від міста.

Яка площа не оподатковується

Власники приватних будинків звільнені від податку, якщо площа їхнього житла не перевищує 120 квадратних метрів. Це — так звана неоподатковувана "норма", закріплена у Податковому кодексі України.

Іншими словами, якщо ваш будинок має площу до 120 кв. м включно — податок не нараховується. Якщо площа перевищує 120 кв. м, оподатковується кожен "зайвий" метр.

Для прикладу:

Будинок 150 кв. м = 30 кв. м понад норму → податок: 30 × 106,5 грн = 3 195 грн на рік (максимальна ставка).

Як рахують, якщо є і будинок, і квартира

Якщо ви володієте і квартирою, і будинком, податкова враховує сумарну площу житла. Неоподатковувана межа в такому випадку становить 180 квадратних метрів: 60 кв. м на квартиру та 120 кв. м на будинок.

Наприклад:

квартира — 70 кв. м;

будинок — 130 кв. м;

загальна площа: 200 кв. м → понаднормова площа: 200 - 180 = 20 кв. м;

податок: 20 × 106,5 грн = 2 130 грн на рік.

А якщо будинок поділений між кількома власниками

Один із найбільш важливих нюансів — володіння частками. Якщо будинок розділений між кількома співвласниками, кожному з них надається право на окрему "норму".

Наприклад:

будинок — 180 кв. м;

власників — троє;

кожен володіє 60 кв. м — податок не нараховується, оскільки 120 кв. м × 3 = 360 кв. м допустимої площі

Таким чином, розділення нерухомості між членами сім’ї — ефективний спосіб уникнути податку без порушення закону.

Коли доведеться платити фіксовані 25 тисяч гривень

Окрему категорію становлять об'єкти із дуже великою площею. Якщо квартира перевищує 200 кв. м або будинок — 600 кв. м, то незалежно від норм, власник зобов’язаний сплатити фіксований податок — 25 000 грн на рік.

Цей податок — додатковий, тобто стягується понад основну суму, яка розраховується за кожен "зайвий" квадратний метр.

Хто встановлює ставку та як уникнути помилок

Податок на нерухомість — місцевий, тож розмір ставки може відрізнятись у різних регіонах. Однак згідно з законом, вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.

У 2024 році мінімальна зарплата — 7 100 грн. Отже, 1,5% від неї = 106,5 грн — це й є максимально можлива ставка за кожен "зайвий" квадрат.

Щоб уникнути зайвих витрат:

перевірте площу будинку у техпаспорті;

врахуйте кількість співвласників;

уточніть рішення вашої міської або сільської ради.

Що ще треба знати українцям

Збираючись придбати будинок, обов'язково зверніть увагу на його житлову площу, адже вона визначає ваш комфорт, розмір податків та витрати на комунальні послуги. Важливо розуміти, що загальна площа будинку відрізняється від житлової. Розібравшись у цьому нюансі, ви зможете уникнути фінансових непорозумінь та мати чітке уявлення про майбутнє житло.

Також з 2025 року в Україні діють оновлені правила оподаткування нерухомості, що стосуються як продавців, так і покупців. Через підвищення військового збору та зміни в умовах пільг, учасникам ринку слід уважніше підходити до планування угод. Ці нововведення вимагають від усіх зацікавлених сторін більш ретельного аналізу фінансових аспектів операцій з нерухомістю.