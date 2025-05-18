Какая площадь дома не облагается налогом в 2025 году в Украине

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в этом году налог на недвижимость остается актуальным вопросом для владельцев квартир и домов. Изменения в налогообложении, рост ставок и нюансы расчетов заставляют украинцев внимательнее изучать нормы Налогового кодекса. Это непосредственно касается владельцев жилья, чья недвижимость превышает установленную законом площадь.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, в 2025 году украинцы платят налог за прошлый год, но по новым ставкам.

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Ключевое изменение — рост ставки со 100,5 грн до 106,5 грн за каждый квадратный метр сверх нормы. Это — максимально допустимый предел, ведь окончательное решение принимают местные власти, и ставки могут отличаться в зависимости от города.

Какая площадь не облагается налогом

Владельцы частных домов освобождены от налога, если площадь их жилья не превышает 120 квадратных метров. Это — так называемая необлагаемая "норма", закрепленная в Налоговом кодексе Украины.

Иными словами, если ваш дом имеет площадь до 120 кв. м включительно — налог не начисляется. Если площадь превышает 120 кв. м, облагается налогом каждый "лишний" метр.

Для примера:

Дом 150 кв. м = 30 кв. м сверх нормы → налог: 30 × 106,5 грн = 3 195 грн в год (максимальная ставка).

Как считают, если есть и дом, и квартира

Если вы владеете и квартирой, и домом, налоговая учитывает суммарную площадь жилья. Необлагаемый предел в таком случае составляет 180 квадратных метров: 60 кв. м на квартиру и 120 кв. м на дом.

Например:

квартира — 70 кв. м;

дом — 130 кв. м;

общая площадь: 200 кв. м → сверхурочная площадь: 200 - 180 = 20 кв. м;

налог: 20 × 106,5 грн = 2 130 грн в год.

А если дом поделен между несколькими собственниками

Один из наиболее важных нюансов - владение долями. Если дом разделен между несколькими совладельцами, каждому из них предоставляется право на отдельную "норму".

Например:

дом — 180 кв. м;

собственников — трое;

каждый владеет 60 кв. м — налог не начисляется, поскольку 120 кв. м × 3 = 360 кв. м допустимой площади

Таким образом, разделение недвижимости между членами семьи — эффективный способ избежать налога без нарушения закона.

Когда придется платить фиксированные 25 тысяч гривен

Отдельную категорию составляют объекты с очень большой площадью. Если квартира превышает 200 кв. м или дом — 600 кв. м, то независимо от норм, владелец обязан уплатить фиксированный налог — 25 000 грн в год.

Этот налог — дополнительный, то есть взимается сверх основной суммы, которая рассчитывается за каждый "лишний" квадратный метр.

Кто устанавливает ставку и как избежать ошибок

Налог на недвижимость — местный, поэтому размер ставки может отличаться в разных регионах. Однако согласно закону, она не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.

В 2024 году минимальная зарплата — 7 100 грн. Следовательно, 1,5% от нее = 106,5 грн — это и есть максимально возможная ставка за каждый "лишний" квадрат.

Чтобы избежать лишних расходов:

проверьте площадь дома в техпаспорте;

учтите количество совладельцев;

уточните решение вашего городского или сельского совета.

Что еще надо знать украинцам

Собираясь приобрести дом, обязательно обратите внимание на его жилую площадь, ведь она определяет ваш комфорт, размер налогов и расходы на коммунальные услуги. Важно понимать, что общая площадь дома отличается от жилой. Разобравшись в этом нюансе, вы сможете избежать финансовых недоразумений и иметь четкое представление о будущем жилье.

Также с 2025 года в Украине действуют обновленные правила налогообложения недвижимости, касающиеся как продавцов, так и покупателей. Из-за повышения военного сбора и изменения в условиях льгот, участникам рынка следует внимательнее подходить к планированию сделок. Эти нововведения требуют от всех заинтересованных сторон более тщательного анализа финансовых аспектов операций с недвижимостью.