Що не враховується в житлову площу будинку — правила та винятки

Будинок у Києві. Фото: dim.ria

Під час купівлі будинку одним із найважливіших параметрів, на які варто звертати увагу, є житлова площа. Вона безпосередньо впливає на комфорт проживання, податкові зобов’язання та витрати на комунальні послуги. Багато хто сприймають площу будинку як однозначний показник, не підозрюючи, що між загальною та житловою площею є принципова різниця. Розібратися в цьому — означає уникнути фінансових помилок та неправильно сформованих очікувань.

Як зазначають експерти порталу OLX Нерухомість, житлова площа — це сукупність приміщень, призначених виключно для проживання. До неї зазвичай входять спальні, дитячі кімнати та вітальні (зали).

Реклама

Читайте також:

Ці приміщення мають чітке функціональне призначення — забезпечувати комфортне проживання. Кухня, навіть із розкладним диваном, чи ванна кімната ніколи не вважатимуться житловими, адже їхня мета — господарські чи гігієнічні функції. Житлова площа важлива для оцінки реального простору, де ви проводитимете більшу частину часу, а також для планування таких речей, як кондиціонування чи меблювання.

На відміну від загальної площі, яка включає всі приміщення будинку (коридори, комори, санвузли тощо), житлова є лише частиною цього показника. Наприклад, будинок із загальною площею 150 кв. м може мати лише 80 кв. м житлової площі, якщо решта — це просторі холи, гараж чи тераса.

Що не враховується в житлову площу

Житлова площа не охоплює простори, які використовуються не для постійного проживання, а для побутових або господарських потреб. До них належать:

кухня — навіть якщо в ній є місця для сну, її функціональне призначення не змінюється;

ванні кімнати та санвузли — гігієнічне призначення виключає їх із житлової площі;

коридори й передпокої — з’єднують житлові кімнати, але самі такими не вважаються;

гардеробні, комори, кладові — використовуються для зберігання;

котельні, технічні приміщення, пральні — обслуговують побутові процеси;

лоджії, балкони, тераси, веранди — навіть засклені, вони не входять до житлової площі;

сходові марші, ліфтові шахти, хол — є частиною загальної або корисної площі, але не житлової.

Якщо ж окреме приміщення переплановується під житлове (наприклад, комору перетворюють на спальню), воно може набути статусу житлового — але лише за умови внесення змін до технічної документації.

Як розраховується житлова площа

Метод розрахунку доволі простий: підсумовують площі всіх житлових кімнат. У приватних будинках, як і в квартирах, розрахунок ведеться за планом поверхів. Реконструкція (наприклад, об’єднання лоджії з кімнатою) може збільшити житлову площу, але потребує узгодження з ДАБІ чи іншими інстанціями.

Чому житлова площа важлива для комунальних платежів

Житлова площа прямо не впливає на комунальні платежі, але загальна площа — так. Наприклад, опалення. Централізоване чи автономне опалення розраховується за опалювальною площею, яка дорівнює загальній площі без урахування балконів і лоджій. Чим більший будинок, тим вищі рахунки

Електроенергія та водопостачання залежать від кількості мешканців і приладів, але просторі нежитлові зони (кухня, ванна) можуть збільшувати витрати.

Тому, якщо ви обираєте будинок із великими коридорами чи терасами, будьте готові до вищих витрат, навіть якщо житлова площа відносно мала.

Податок на нерухомість: що враховується

Податок на нерухомість в Україні залежить від загальної площі будинку, а не житлової. Для приватних будинків оподаткування застосовується до об’єктів площею понад 120 кв. м. Ставку встановлюють місцеві органи влади, але що більша загальна квадратура, то вищий податок.

Це означає, що будинок із просторими нежитловими зонами (гараж, тераса, комори) може значно збільшити ваші податкові зобов’язання, навіть якщо житлових кімнат небагато.

На що звертати увагу при купівлі будинку

Не варто зупинятися лише на загальній кількості квадратних метрів. Дослідіть технічний паспорт і зверніть увагу:

скільки з них припадає на житлові кімнати;

як організовано простір;

чи можна переплануванням збільшити житлову площу;

яка буде реальна користь із наявних приміщень.

Раціональне співвідношення житлової та нежитлової частин дозволить уникнути зайвих витрат і дасть чітке уявлення про функціональність будинку.

Як повідомлялось, продаж нерухомості, що перебуває у спільній власності, зокрема частки у будинку, часто супроводжується значними труднощами. У 2025 році цей процес залишається чітко регламентованим Цивільним кодексом України. Однак, існують важливі юридичні нюанси, які необхідно враховувати, щоб уникнути можливих конфліктів із законом або співвласниками.

Також ми розповідали, що власники житла можуть зареєструвати будь-яку кількість осіб у своєму будинку чи квартирі. Обмеження щодо площі, технічного стану чи кількості кімнат помешкання, які діяли раніше, більше не застосовуються.