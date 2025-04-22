Як зареєструвати сільський будинок у 2025: покрокова інструкція

Будинок у селі. Фото: bn.ua

Оформлення права власності на будинок у селі — це не просто формальність, а необхідний крок для повноцінного володіння нерухомістю. Проживання в будинку, навіть із пропискою, не робить вас його власником, якщо відсутні відповідні документи. Без них ви не зможете продати, подарувати чи передати будинок у спадок, а також під'єднати комунікації, такі як газ чи електрика.

Як наголошує юрист Дмитро Дончак, відсутність документів на будинок автоматично означає, що з юридичного погляду це просто купа будматеріалів. Навіть якщо ви прописані там роками — це не робить вас власником.

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"Без оформлення будинку ви не маєте юридичного права розпоряджатися ним, а це може призвести до втрати майна", — попереджає Дончак.

У 2025 році процедура оформлення будинку залежить від року його будівництва — до чи після 5 серпня 1992 року.

Будинок побудований до 5 серпня 1992 року

Для будинків, зведених до 1992 року, діє спрощена процедура, але вона вимагає послідовного виконання кількох кроків.

Звернення до сільради

Почніть із відвідування сільської ради. Подайте заяву на отримання виписки з позагосподарської книги. Цей документ підтверджує, що будинок існує та використовується.

Технічна інвентаризація

Зверніться до бюро технічної інвентаризації (БТІ) для проведення технічної інвентаризації. Фахівці оцінять стан будинку та підготують висновок про його технічні характеристики. Для цього потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (державний акт, свідоцтво чи виписка з реєстру);

довідка про склад сім’ї;

виписка з позагосподарської книги.

Інвентаризація зазвичай займає від 10 до 30 днів, залежно від регіону та завантаженості БТІ.

Отримання свідоцтва про право власності

З висновком БТІ поверніться до сільради та подайте заяву на видачу свідоцтва про право власності. Після розгляду заяви сільрада видасть документ, який підтверджує ваше право на будинок.

Реєстрація права власності

Останній етап — реєстрація права власності в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Подайте документи, отримані від сільради, і отримайте виписку з Державного реєстру прав на нерухоме майно. З цього моменту ви — повноправний власник будинку.

Будинок побудований після 5 серпня 1992 року

Для будинків, зведених після 1992 року, процедура складніша, оскільки вимагає взаємодії з Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ).

Технічна інвентаризація

Зверніться до приватного чи державного БТІ для виготовлення технічного паспорта будинку. Фахівець проведе заміри будинку та прилеглих будівель на вашій ділянці. Технічний паспорт видається протягом 10-30 днів. Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код та документ на земельну ділянку.

Декларація про готовність об’єкта

Подайте заяву до ДАБІ, заповнивши декларацію про готовність будинку до експлуатації. До заяви додайте технічний паспорт, документ на земельну ділянку (державний акт, свідоцтво чи виписка) та копію кадастрового плану ділянки.

ДАБІ перевірить документи та зареєструє декларацію, що підтверджує відповідність будинку нормам.

Реєстрація права власності

З зареєстрованою декларацією зверніться до ЦНАПу. Подайте наступний пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ на земельну ділянку;

копію кадастрового плану;

технічний паспорт;

зареєстровану декларацію від ДАБІ.

Державний реєстратор внесе дані до реєстру, і ви отримаєте виписку, яка підтверджує ваше право власності.

"Після цього ви можете вільно розпоряджатися будинком — продавати, дарувати чи передавати у спадок", — констатує Дончак.

Зазначимо, у 2025 році поділ приватних будинків в Україні стає актуальним через різні обставини, такі як спадщина або розірвання шлюбу. Однак, за зовнішньою простотою цього питання криється складний юридичний процес. Він вимагає від усіх співвласників спільної роботи, проведення технічної оцінки та належного оформлення всіх необхідних документів.

Також повідомлялось, що згідно з українським законодавством, нерухоме майно може належати як одній, так і кільком фізичним чи юридичним особам. Така форма власності є цілком правомірною та часто зустрічається. Це стосується різноманітних об'єктів, включаючи приватні будинки, дачні ділянки, житлові комплекси та квартири в багатоквартирних будівлях, що перебувають у спільному володінні.