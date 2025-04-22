Как зарегистрировать сельский дом в 2025 году: пошаговая инструкция

Дом в селе. Фото: bn.ua

Оформление права собственности на дом в селе — это не просто формальность, а необходимый шаг для полноценного владения недвижимостью. Проживание в доме, даже с пропиской, не делает вас его владельцем, если отсутствуют соответствующие документы. Без них вы не сможете продать, подарить или передать дом по наследству, а также подключить коммуникации, такие как газ или электричество.

Как отмечает юрист Дмитрий Дончак, отсутствие документов на дом автоматически означает, что с юридической точки зрения это просто куча стройматериалов. Даже если вы прописаны там годами — это не делает вас владельцем.

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"Без оформления дома вы не имеете юридического права распоряжаться им, а это может привести к потере имущества", — предупреждает Дончак.

В 2025 году процедура оформления дома зависит от года его строительства — до или после 5 августа 1992 года.

Дом построен до 5 августа 1992 года

Для домов, построенных до 1992 года, действует упрощенная процедура, но она требует последовательного выполнения нескольких шагов.

Обращение в сельсовет

Начните с посещения сельского совета. Подайте заявление на получение выписки из внехозяйственной книги. Этот документ подтверждает, что дом существует и используется.

Техническая инвентаризация

Обратитесь в бюро технической инвентаризации (БТИ) для проведения технической инвентаризации. Специалисты оценят состояние дома и подготовят заключение о его технических характеристиках. Для этого нужны следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на земельный участок (государственный акт, свидетельство или выписка из реестра);

справка о составе семьи;

выписка из внехозяйственной книги.

Инвентаризация обычно занимает от 10 до 30 дней, в зависимости от региона и загруженности БТИ.

Получение свидетельства о праве собственности

С заключением БТИ вернитесь в сельсовет и подайте заявление на выдачу свидетельства о праве собственности. После рассмотрения заявления сельсовет выдаст документ, подтверждающий ваше право на дом.

Регистрация права собственности

Последний этап — регистрация права собственности в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Подайте документы, полученные от сельсовета, и получите выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С этого момента вы — полноправный владелец дома.

Дом построен после 5 августа 1992 года

Для домов, построенных после 1992 года, процедура более сложная, поскольку требует взаимодействия с Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ).

Техническая инвентаризация

Обратитесь в частное или государственное БТИ для изготовления технического паспорта дома. Специалист проведет замеры дома и прилегающих зданий на вашем участке. Технический паспорт выдается в течение 10-30 дней. Для этого нужны паспорт, идентификационный код и документ на земельный участок.

Декларация о готовности объекта

Подайте заявление в ГАСИ, заполнив декларацию о готовности дома к эксплуатации. К заявлению приложите технический паспорт, документ на земельный участок (государственный акт, свидетельство или выписка) и копию кадастрового плана участка.

ГАСИ проверит документы и зарегистрирует декларацию, подтверждающую соответствие дома нормам.

Регистрация права собственности

С зарегистрированной декларацией обратитесь в ЦПАУ. Подайте следующий пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

документ на земельный участок;

копию кадастрового плана;

технический паспорт;

зарегистрированную декларацию от ГАСИ.

Государственный регистратор внесет данные в реестр, и вы получите выписку, которая подтверждает ваше право собственности.

"После этого вы можете свободно распоряжаться домом — продавать, дарить или передавать по наследству", — констатирует Дончак.

Отметим, в 2025 году раздел частных домов в Украине становится актуальным в силу различных обстоятельств, таких как наследство или расторжение брака. Однако, за внешней простотой этого вопроса кроется сложный юридический процесс. Он требует от всех совладельцев совместной работы, проведения технической оценки и надлежащего оформления всех необходимых документов.

Также сообщалось, что согласно украинскому законодательству, недвижимое имущество может принадлежать как одному, так и нескольким физическим или юридическим лицам. Такая форма собственности является вполне правомерной и часто встречается. Это касается различных объектов, включая частные дома, дачные участки, жилые комплексы и квартиры в многоквартирных зданиях, находящихся в совместном владении.