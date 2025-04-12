Як поділити будинок між двома власниками в Україні у 2025 році

Приватний будинок. Фото: olx

У 2025 році все більше українців зіштовхуються з потребою поділити приватний будинок — через спадщину, розлучення чи спільну інвестицію. На перший погляд здається, що це просте питання, але насправді йдеться про складний юридичний процес, який потребує злагоджених дій усіх співвласників, технічної експертизи та чіткого оформлення документів.

Поділ будинку між двома власниками — це завжди випробування: правове, технічне та психологічне, наголошують в юридичній компанії Dozvil. У 2025 році процедура стала чіткішою, проте помилок все ще багато. Але якщо підходити до процесу фахово, залучати юриста, архітектора та дотримуватись законодавства — його можна пройти без зайвих втрат.

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Три варіанти поділу: оберіть свій сценарій

1. Поділ будинку на кілька квартир

Цей варіант обирають тоді, коли будинок має потенціал для створення самостійних житлових одиниць без втручання в несучі конструкції. Наприклад, кожен поверх — окрема квартира. У результаті реєструються дві квартири з окремими адресами та власниками.

2. Поділ на окремі будинки

Мова про розділ приватного будинку, який дозволяє юридично утворити два окремих будинки на одній земельній ділянці. Обов’язкова умова — технічна можливість виділити кожному власнику автономну частину з окремим входом, комунікаціями та інфраструктурою.

3. Реконструкція з поділом

Якщо без втручання в несучі конструкції не обійтись, доведеться розробити архітектурний проєкт реконструкції. Після будівельних робіт новостворені частини реєструються як самостійні об’єкти.

Юридичні передумови для поділу: що потрібно знати

Поділ будинку між двома власниками можливий лише за виконання таких умов:

згода обох власників. Без взаєморозуміння — лише судовий шлях;

технічна можливість. Будинок має бути придатний для розділу з погляду архітектури та інженерії;

поділ земельної ділянки. Кожен новий об’єкт має мати окремий кадастровий номер;

відсутність незаконних добудов. Нерухомість повинна бути повністю оформлена відповідно до законодавства;

жодних арештів або іпотек. Будинок не має бути предметом судових спорів або застави.

Крок за кроком: як поділити будинок у 2025

Процедура поділу залежить від обраного варіанту.

Поділ на квартири

Технічний висновок щодо можливості поділу.

Техпаспорти на кожну квартиру.

Нотаріальне підтвердження наміру поділу.

Присвоєння поштових адрес.

Реєстрація права власності на кожну квартиру.

Поділ на два будинки

Аналогічна процедура, але з оформленням окремого права власності на кожен будинок і договору про виділення частки.

Поділ після реконструкції

Проєкт реконструкції.

Отримання дозволів на будівництво.

Авторський і технічний нагляд.

Реєстрація новостворених об’єктів.

Особливі випадки: коли без суду не обійтись

Іноді один із власників не погоджується на поділ або просто відсутній (наприклад, за кордоном). У такому випадку можна звернутись до суду, який ухвалює рішення на підставі технічного висновку та обставин справи. Також через суд поділяють незавершене будівництво, якщо іншого виходу немає.

Документи, які знадобляться для поділу будинку

Щоб розпочати процес поділу будинку між двома власниками, необхідно підготувати:

паспорт та ІПН кожного власника;

правовстановлюючі документи на будинок та землю;

технічний паспорт (якщо є);

проєктну документацію (у разі реконструкції);

нотаріальні документи (заява або договір).

Як повідомлялось, у багатьох українських селах люди роками живуть у будинках без офіційних документів на право власності. Хоча процедура оформлення не складна, вона є обов'язковою для юридичної чистоти та безпеки вашої родини.

Також зазначимо, зростання попиту на приватні будинки в Україні фіксується після спаду у 2022 році, що відображається у значному збільшенні кількості угод із землею та приватним житлом. Ключовими факторами цієї тенденції є безпекові міркування, прагнення до автономії та переваги комфортного проживання за містом. Саме ці обставини стимулюють українців обирати приватні будинки.