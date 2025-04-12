Как поделить дом между двумя владельцами в Украине в 2025 году

Частный дом. Фото: olx

В 2025 году все больше украинцев сталкиваются с необходимостью разделить частный дом — из-за наследства, развода или совместной инвестиции. На первый взгляд кажется, что это простой вопрос, но на самом деле речь идет о сложном юридическом процессе, который требует слаженных действий всех совладельцев, технической экспертизы и четкого оформления документов.

Раздел дома между двумя владельцами — это всегда испытание: правовое, техническое и психологическое, отмечают в юридической компании Dozvil. В 2025 году процедура стала более четкой, однако ошибок все еще много. Но если подходить к процессу профессионально, привлекать юриста, архитектора и соблюдать законодательство — его можно пройти без лишних потерь.

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Три варианта раздела: выберите свой сценарий

1. Разделение дома на несколько квартир

Этот вариант выбирают тогда, когда дом имеет потенциал для создания самостоятельных жилых единиц без вмешательства в несущие конструкции. Например, каждый этаж — отдельная квартира. В результате регистрируются две квартиры с отдельными адресами и собственниками.

2. Разделение на отдельные дома

Речь о разделе частного дома, который позволяет юридически образовать два отдельных дома на одном земельном участке. Обязательное условие — техническая возможность выделить каждому владельцу автономную часть с отдельным входом, коммуникациями и инфраструктурой.

3. Реконструкция с разделением

Если без вмешательства в несущие конструкции не обойтись, придется разработать архитектурный проект реконструкции. После строительных работ вновь созданные части регистрируются как самостоятельные объекты.

Юридические предпосылки для разделения: что нужно знать

Раздел дома между двумя владельцами возможен только при выполнении следующих условий:

согласие обоих владельцев. Без взаимопонимания — только судебный путь;

техническая возможность. Дом должен быть пригоден для раздела с точки зрения архитектуры и инженерии;

разделение земельного участка. Каждый новый объект должен иметь отдельный кадастровый номер;

отсутствие незаконных достроек. Недвижимость должна быть полностью оформлена в соответствии с законодательством;

никаких арестов или ипотек. Дом не должен быть предметом судебных споров или залога.

Шаг за шагом: как разделить дом в 2025 году

Процедура раздела зависит от выбранного варианта.

Разделение на квартиры

Техническое заключение о возможности разделения.

Техпаспорта на каждую квартиру.

Нотариальное подтверждение намерения разделения.

Присвоение почтовых адресов.

Регистрация права собственности на каждую квартиру.

Разделение на два дома

Аналогичная процедура, но с оформлением отдельного права собственности на каждый дом и договора о выделении доли.

Раздел после реконструкции

Проект реконструкции.

Получение разрешений на строительство.

Авторский и технический надзор.

Регистрация вновь созданных объектов.

Особые случаи: когда без суда не обойтись

Иногда один из владельцев не соглашается на раздел или просто отсутствует (например, за границей). В таком случае можно обратиться в суд, который принимает решение на основании технического заключения и обстоятельств дела. Также через суд разделяют незавершенное строительство, если другого выхода нет.

Документы, которые понадобятся для разделения дома

Чтобы начать процесс раздела дома между двумя владельцами, необходимо подготовить:

паспорт и ИНН каждого собственника;

правоустанавливающие документы на дом и землю;

технический паспорт (если есть);

проектную документацию (в случае реконструкции);

нотариальные документы (заявление или договор).

Как сообщалось, во многих украинских селах люди годами живут в домах без официальных документов на право собственности. Хотя процедура оформления не сложная, она является обязательной для юридической чистоты и безопасности вашей семьи.

Также отметим, рост спроса на частные дома в Украине фиксируется после спада в 2022 году, что отражается в значительном увеличении количества сделок с землей и частным жильем. Ключевыми факторами этой тенденции являются соображения безопасности, стремление к автономии и преимущества комфортного проживания за городом. Именно эти обстоятельства стимулируют украинцев выбирать частные дома.