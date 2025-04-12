Как поделить дом между двумя владельцами в Украине в 2025 году

Совладельцы дома идут на раздел — что стоит знать в 2025 году
В 2025 году все больше украинцев сталкиваются с необходимостью разделить частный дом — из-за наследства, развода или совместной инвестиции. На первый взгляд кажется, что это простой вопрос, но на самом деле речь идет о сложном юридическом процессе, который требует слаженных действий всех совладельцев, технической экспертизы и четкого оформления документов.
Раздел дома между двумя владельцами — это всегда испытание: правовое, техническое и психологическое, отмечают в юридической компании Dozvil. В 2025 году процедура стала более четкой, однако ошибок все еще много. Но если подходить к процессу профессионально, привлекать юриста, архитектора и соблюдать законодательство — его можно пройти без лишних потерь.
Три варианта раздела: выберите свой сценарий
1. Разделение дома на несколько квартир
Этот вариант выбирают тогда, когда дом имеет потенциал для создания самостоятельных жилых единиц без вмешательства в несущие конструкции. Например, каждый этаж — отдельная квартира. В результате регистрируются две квартиры с отдельными адресами и собственниками.
2. Разделение на отдельные дома
Речь о разделе частного дома, который позволяет юридически образовать два отдельных дома на одном земельном участке. Обязательное условие — техническая возможность выделить каждому владельцу автономную часть с отдельным входом, коммуникациями и инфраструктурой.
3. Реконструкция с разделением
Если без вмешательства в несущие конструкции не обойтись, придется разработать архитектурный проект реконструкции. После строительных работ вновь созданные части регистрируются как самостоятельные объекты.
Юридические предпосылки для разделения: что нужно знать
Раздел дома между двумя владельцами возможен только при выполнении следующих условий:
- согласие обоих владельцев. Без взаимопонимания — только судебный путь;
- техническая возможность. Дом должен быть пригоден для раздела с точки зрения архитектуры и инженерии;
- разделение земельного участка. Каждый новый объект должен иметь отдельный кадастровый номер;
- отсутствие незаконных достроек. Недвижимость должна быть полностью оформлена в соответствии с законодательством;
- никаких арестов или ипотек. Дом не должен быть предметом судебных споров или залога.
Шаг за шагом: как разделить дом в 2025 году
Процедура раздела зависит от выбранного варианта.
Разделение на квартиры
- Техническое заключение о возможности разделения.
- Техпаспорта на каждую квартиру.
- Нотариальное подтверждение намерения разделения.
- Присвоение почтовых адресов.
- Регистрация права собственности на каждую квартиру.
Разделение на два дома
Аналогичная процедура, но с оформлением отдельного права собственности на каждый дом и договора о выделении доли.
Раздел после реконструкции
- Проект реконструкции.
- Получение разрешений на строительство.
- Авторский и технический надзор.
- Регистрация вновь созданных объектов.
Особые случаи: когда без суда не обойтись
Иногда один из владельцев не соглашается на раздел или просто отсутствует (например, за границей). В таком случае можно обратиться в суд, который принимает решение на основании технического заключения и обстоятельств дела. Также через суд разделяют незавершенное строительство, если другого выхода нет.
Документы, которые понадобятся для разделения дома
Чтобы начать процесс раздела дома между двумя владельцами, необходимо подготовить:
- паспорт и ИНН каждого собственника;
- правоустанавливающие документы на дом и землю;
- технический паспорт (если есть);
- проектную документацию (в случае реконструкции);
- нотариальные документы (заявление или договор).
Как сообщалось, во многих украинских селах люди годами живут в домах без официальных документов на право собственности. Хотя процедура оформления не сложная, она является обязательной для юридической чистоты и безопасности вашей семьи.
Также отметим, рост спроса на частные дома в Украине фиксируется после спада в 2022 году, что отражается в значительном увеличении количества сделок с землей и частным жильем. Ключевыми факторами этой тенденции являются соображения безопасности, стремление к автономии и преимущества комфортного проживания за городом. Именно эти обстоятельства стимулируют украинцев выбирать частные дома.
Читайте Новини.LIVE!