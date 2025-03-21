Попит на приватні будинки в Україні: причини, ціни, прогнози

Будинок на продаж. Фото: olx

Попит на приватні будинки в Україні продовжує зростати. Після спаду у 2022 році кількість угод із земельними ділянками та приватним житлом суттєво збільшилася. Основними чинниками стали безпекові ризики, необхідність автономності та зручність заміського життя.

Як пише видання Delo.ua, навесні 2022 року активність на ринку заміської нерухомості значно скоротилася. Загалом за підсумками року падіння угод із земельними ділянками склало 53,4%.

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Проте вже у 2023 році кількість договорів купівлі-продажу зросла на 76,3%, досягнувши 307 622 угод.

"Обстріли об’єктів критичної інфраструктури призвели до збільшення покупок населенням приватних будинків для створення автономних "фортець" з власними генераторами, опаленням, супутниковим інтернетом та сховищем", — наголошують аналітики UTG.

У 2024 році, за даними Міністерства юстиції, в Україні було укладено 393 217 договорів на відчуження земельних ділянок. У структурі угод 69,6% — це договори купівлі-продажу, 30,1% — договори дарування, а 0,2% — договори міни.

Зміна структури угод на ринку житла. Графіка: UTG

Де купують приватні будинки найактивніше

Найбільший попит на приватну нерухомість зафіксований у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях. Львівщина та Франківщина стали особливо популярними через безпекові фактори та високий рівень якості життя.

"Попри негативне геополітичне тло, з початком весни ринок відчутно активізувався — особливо на купівлю приватних будинків. За три тижні березня ми зафіксували шалену кількість переглядів", — зазначає директор агенції нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький.

За даними OLX Нерухомість, із грудня 2024 по лютий 2025 року попит на приватне житло в Київській області зріс на 53%, у Львівській — на 36%, а в Івано-Франківській — на 13%.

Динаміка цін на приватні будинки

З жовтня 2024-го по лютий 2025 року ціни на приватні будинки демонстрували різну динаміку:

Київська область — зростання на 1% (з 4,58 до 4,62 млн грн);

Львівська область — зростання на 10% (з 3,24 до 3,58 млн грн);

Івано-Франківська область — зростання на 10% (з 3 до 3,3 млн грн).

При цьому приватні будинки у передмісті Києва залишаються найдорожчими в Україні, випереджаючи Львівщину на 29% та Івано-Франківщину — на 40%.

Чи варто купувати будинок зараз

Експерти прогнозують, що у найближчі місяці ціни на приватні будинки можуть зрости. Весняне пожвавлення на ринку та зростання інтересу до автономного житла сприяють підвищенню цін.

"Люди активно шукають будинки як економкласу, так і преміального сегмента. Також спостерігається зростання попиту на земельні ділянки", — підкреслює Крикніцький.

Зазначимо, попри війну, ринок нерухомості Київщини залишається привабливим для інвесторів, особливо щодо старих будинків. Прибуток від таких інвестицій можливий через перепродаж, будівництво нового житла або здачу в оренду. Експерти вважають, що ці три стратегії можуть принести значний дохід.

Також ми розповідали про вартість зведення двоповерхового будинку з нуля. Точне визначення вартості будівництва, навіть зовнішніх робіт, є критично важливим. Це дозволяє врахувати всі потенційні витрати та мінімізувати ризики, пов'язані з непередбачуваними обставинами, які можуть виникнути в процесі будівництва.