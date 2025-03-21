Як продати орендовану землю в Україні в 2025 році: правила та порядок

Чоловік у полі. Фото: Pexels

Українці мають право продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення, навіть якщо ці землі перебувають в оренді. Однак продаж земельних паїв має певні особливості, які необхідно врахувати.

Як наголошує фахівець Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Остапенко, власник землі повинен дотримуватись ряду правил і процедур, щоб уникнути порушень законодавства.

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Переважне право орендаря на купівлю землі

Якщо земельна ділянка знаходиться в оренді, перш ніж продавати її іншій особі, власник повинен повідомити орендаря про свій намір. Орендар має переважне право на купівлю цієї землі. Це означає, що він може викупити ділянку на умовах, які пропонує власник, або відмовитись від цієї можливості.

Зазначимо, що орендар має право відмовитися від переважного права і передати його третій особі. В такому випадку особа, яка отримала це право, може звернутися до власника з пропозицією купити землю.

Як правильно реалізувати переважне право орендаря

Процес продажу орендованої земельної ділянки вимагає дотримання чіткої послідовності дій. Спершу власник повинен подати заяву до нотаріуса, який, в свою чергу, зобов'язаний повідомити орендаря про намір продати землю.

Важливо, що власник земельної ділянки зобов'язаний повідомити орендаря не менш ніж за два місяці до укладення договору купівлі-продажу.

Нотаріус має перевірити наявність осіб, які мають переважне право на покупку ділянки, через Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Після того, як орендар отримає повідомлення, він має право повідомити нотаріуса про бажання скористатися своїм правом.

Якщо ж орендар не бажає придбати землю, цей процес можна продовжити з іншими покупцями.

Важливі обмеження при продажу земель

Законодавство України встановлює низку обмежень на продаж земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, забороняється передача права власності на ці ділянки:

юридичним особам, учасниками (акціонерами, членами) яких є іноземці, на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності;

громадянам держави-агресора або держави-окупанта;

особам, пов'язаним з терористичними організаціями чи іншими протизаконними структурами.

Також певні земельні ділянки, розташовані поблизу державного кордону, не можуть бути продані іноземцям.

Як продати частину земельної ділянки

Продаж частини земельної ділянки можливий, але за умови дотримання спеціальних процедур. Перш за все, необхідно провести поділ землі, не змінюючи її цільового призначення. Якщо земельна ділянка перебуває в оренді, перед поділом слід отримати письмову нотаріально засвідчену згоду орендаря.

Після поділу необхідно:

подати заяву до землевпорядної організації для розробки документації із землеустрою;

зареєструвати новостворені земельні ділянки в Державному земельному кадастрі;

отримати витяги з кадастру та зареєструвати право власності на новостворені ділянки в реєстрі прав на нерухоме майно через нотаріуса чи центри надання адміністративних послуг.

Як укласти договір купівлі-продажу

Після виконання всіх необхідних процедур і погоджень можна переходити до укладання договору купівлі-продажу. Цей етап потребує участі нотаріуса для підтвердження законності угоди.

Згідно з законодавством, ціна земельної ділянки визначається через переговори між сторонами, але до 2030 року вона не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку землі.

Раніше ми повідомляли, що розірвання договору оренди земельної ділянки вимагає обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього орендодавець не зможе повноцінно розпоряджатися своєю землею, а орендар матиме право продовжувати її використання.

Зазначимо також, в Україні договори оренди землі, особливо якщо орендодавцем є дитина, регулюються не лише Цивільним кодексом, але й спеціальними нормами для захисту прав неповнолітніх. У випадках, коли власником землі є особа до 18 років, орендарю необхідно з'ясувати, кому та як правильно сплачувати орендну плату, щоб забезпечити законність та захист інтересів дитини.