Як виплатити орендну плату за землю в Україні в 2025 році, якщо власник — дитина

Дитина в полі. Фото: Unsplash

Укладення договорів оренди землі в Україні регулюється Цивільним кодексом, а також низкою спеціальних норм щодо захисту прав неповнолітніх осіб. Якщо орендодавцем земельної ділянки виступає дитина віком до 18 років, перед орендарем постає питання: кому і яким чином слід виплачувати орендну плату.

Як повідомляє "Земельний фонд України", залежно від віку дитини змінюється порядок виплати орендної плати:

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діти до 14 років — отримувачем коштів є їхні законні представники (батьки, опікуни);

діти 14–18 років — можуть отримувати орендну плату самостійно, але за письмової згоди законних представників.

Особливості виплати орендної плати малолітнім (до 14 років)

Діти, які не досягли 14 років, мають лише часткову цивільну дієздатність. Всі юридично значущі фінансові операції від їх імені здійснюють батьки чи інші законні представники.

Орендна плата за землю, що належить малолітній дитині, виплачується:

безпосередньо одному з батьків або законному представнику (дозвіл органу опіки не потрібен); на банківський рахунок дитини, відкритий її представником. У такому разі в договорі оренди або додатковій угоді слід зазначити реквізити цього рахунку.

Батьки не можуть розпоряджатися коштами дитини на власний розсуд — вони зобов’язані використовувати їх в інтересах дитини.

Порядок виплати орендної плати неповнолітнім (14-18 років)

Неповнолітні особи мають ширші можливості у фінансових питаннях, але їхня дієздатність все ще обмежена.

Вони можуть:

відкрити власний банківський рахунок і отримувати орендну плату на нього;

отримувати плату готівкою через касу підприємства-орендаря.

Однак, у будь-якому випадку необхідна письмова згода одного з батьків або законного представника.

Альтернативно, виплати можуть здійснюватися через банківський рахунок, відкритий батьком чи опікуном на ім’я дитини.

Важливі юридичні аспекти

Договір оренди земельної ділянки укладають законні представники малолітньої дитини, але власником землі і стороною договору залишається саме дитина.

Без згоди батьків чи піклувальників, а також без дозволу органу опіки, неповнолітня особа не може самостійно укладати правочини, що виходять за межі її цивільної дієздатності.

Якщо орендна плата отримується готівкою, батьки чи законні представники зобов’язані контролювати її використання відповідно до інтересів дитини.

Таким чином, процес виплати орендної плати неповнолітньому залежить від віку власника землі. Для дітей до 14 років виплати здійснюються через законних представників, для дітей від 14 до 18 років — можливий варіант самостійного отримання коштів за згодою батьків.

Як повідомлялось, ринок сільськогосподарських земель в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку. Навіть попри сезонне зниження активності, середня вартість гектара зросла до 54 805 гривень у лютому 2025 року.

Зазначимо також, що земельний податок є обов'язковим для власників та користувачів земельних ділянок, однак законодавство України передбачає пільги для певних категорій громадян. Ці пільги дозволяють їм бути звільненими від сплати цього податку.