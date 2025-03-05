Как выплатить арендную плату за землю в Украине в 2025 году, если собственник - ребенок

Ребенок в поле. Фото: Unsplash

Заключение договоров аренды земли в Украине регулируется Гражданским кодексом, а также рядом специальных норм по защите прав несовершеннолетних лиц. Если арендодателем земельного участка выступает ребенок в возрасте до 18 лет, перед арендатором встает вопрос: кому и каким образом следует выплачивать арендную плату.

Как сообщает "Земельный фонд Украины", в зависимости от возраста ребенка меняется порядок выплаты арендной платы:

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дети до 14 лет — получателем средств являются их законные представители (родители, опекуны);

дети 14-18 лет — могут получать арендную плату самостоятельно, но с письменного согласия законных представителей.

Особенности выплаты арендной платы малолетним (до 14 лет)

Дети, не достигшие 14 лет, имеют лишь частичную гражданскую дееспособность. Все юридически значимые финансовые операции от их имени осуществляют родители или другие законные представители.

Арендная плата за землю, принадлежащую малолетнему ребенку, выплачивается:

непосредственно одному из родителей или законному представителю (разрешение органа опеки не требуется); на банковский счет ребенка, открытый его представителем. В таком случае в договоре аренды или дополнительном соглашении следует указать реквизиты этого счета.

Родители не могут распоряжаться средствами ребенка по собственному усмотрению — они обязаны использовать их в интересах ребенка.

Порядок выплаты арендной платы несовершеннолетним (14-18 лет)

Несовершеннолетние лица имеют более широкие возможности в финансовых вопросах, но их дееспособность все еще ограничена.

Они могут:

открыть собственный банковский счет и получать арендную плату на него;

получать плату наличными через кассу предприятия-арендатора.

Однако, в любом случае необходимо письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

Альтернативно, выплаты могут осуществляться через банковский счет, открытый родителем или опекуном на имя ребенка.

Важные юридические аспекты

Договор аренды земельного участка заключают законные представители малолетнего ребенка, но владельцем земли и стороной договора остается именно ребенок.

Без согласия родителей или опекунов, а также без разрешения органа опеки, несовершеннолетнее лицо не может самостоятельно заключать сделки, выходящие за пределы его гражданской дееспособности.

Если арендная плата получается наличными, родители или законные представители обязаны контролировать ее использование в соответствии с интересами ребенка.

Таким образом, процесс выплаты арендной платы несовершеннолетнему зависит от возраста владельца земли. Для детей до 14 лет выплаты осуществляются через законных представителей, для детей от 14 до 18 лет — возможен вариант самостоятельного получения средств с согласия родителей.

Как сообщалось, рынок сельскохозяйственных земель в Украине продолжает демонстрировать положительную динамику. Даже несмотря на сезонное снижение активности, средняя стоимость гектара выросла до 54 805 гривен в феврале 2025 года.

Отметим также, что земельный налог является обязательным для владельцев и пользователей земельных участков, однако законодательство Украины предусматривает льготы для определенных категорий граждан. Эти льготы позволяют им быть освобожденными от уплаты этого налога.