Хто не платить земельний податок в Україні в 2025 році: повний перелік пільговиків

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Земельний податок — один із обов’язкових місцевих податків, який сплачують власники або користувачі земельних ділянок. Втім, законодавство України передбачає низку пільг для окремих категорій громадян, які можуть бути звільнені від цього фінансового зобов’язання.

Згідно з Податковим кодексом України, право на звільнення від сплати земельного податку мають:

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особи з інвалідністю I та II групи. Вони отримують повне звільнення від податку, тоді як люди з III групою інвалідності повинні сплачувати його на загальних підставах;

багатодітні батьки. Якщо особа виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, вона має право на податкову пільгу;

пенсіонери за віком. Незалежно від розміру пенсії чи наявності інших доходів, пенсіонери звільняються від земельного податку;

ветерани війни. До цієї категорії входять учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та інші особи, які мають відповідний статус згідно з українським законодавством;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Це особи, які мають статус ліквідаторів аварії, евакуйованих або тих, хто постійно проживав у забруднених зонах.

Ці пільги діють незалежно від того, як саме використовується земельна ділянка — для житлової забудови, ведення особистого господарства чи інших потреб.

Тимчасове звільнення від земельного податку

Окремі винятки стосуються територій, які постраждали внаслідок війни. Так, власники ділянок, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наразі не зобов’язані сплачувати земельний податок.

Крім того, податок не стягується за землі, які визнані непридатними для використання через загрозу забруднення вибухонебезпечними предметами. У такому випадку рішення про звільнення від податку ухвалюється місцевими органами влади — сільськими, селищними чи міськими радами, військовими адміністраціями.

Як отримати звільнення від сплати земельного податку

Щоб скористатися пільгою, громадяни повинні подати відповідні документи до місцевого органу Державної податкової служби. До таких документів зазвичай входять:

заява на отримання податкової пільги;

документ, що підтверджує право на пільгу (пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, посвідчення багатодітного зразка тощо);

документи на земельну ділянку (державний акт на право власності, витяг із Державного земельного кадастру тощо).

У разі схвалення заяви пільга застосовується з наступного податкового періоду.

Земельний податок — важлива частина бюджетної системи, але закон передбачає суттєві пільги для певних категорій громадян. Ветерани війни, пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї можуть скористатися правом на звільнення. Також податок не сплачують власники земель, розташованих у зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялось, війна в Україні кардинально змінила ринок нерухомості, змусивши українців переглянути свої пріоритети. Попри відновлення, попит на землю зростає, випереджаючи інтерес до квартир.

Зазначимо також, що приватизація землі в Україні залишається актуальною, особливо під час війни. Через зміни в законодавстві, багато людей не впевнені, чи можуть вони оформити право власності на свою землю та будинок. Для цього потрібно розібратися з новими правилами та обмеженнями.