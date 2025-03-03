Кто не платит земельный налог в Украине в 2025 году: полный перечень льготников

Земельный участок. Фото: Freepik

Земельный налог — один из обязательных местных налогов, который платят владельцы или пользователи земельных участков. Впрочем, законодательство Украины предусматривает ряд льгот для отдельных категорий граждан, которые могут быть освобождены от этого финансового обязательства.

Согласно Налоговому кодексу Украины, право на освобождение от уплаты земельного налога имеют:

Читайте также:

лица с инвалидностью I и II группы. Они получают полное освобождение от налога, тогда как люди с III группой инвалидности должны уплачивать его на общих основаниях;

многодетные родители. Если лицо воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет, оно имеет право на налоговую льготу;

пенсионеры по возрасту. Независимо от размера пенсии или наличия других доходов, пенсионеры освобождаются от земельного налога;

ветераны войны. В эту категорию входят участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и другие лица, имеющие соответствующий статус согласно украинскому законодательству;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Это лица, имеющие статус ликвидаторов аварии, эвакуированных или тех, кто постоянно проживал в загрязненных зонах.

Эти льготы действуют независимо от того, как именно используется земельный участок — для жилой застройки, ведения личного хозяйства или других нужд.

Временное освобождение от земельного налога

Отдельные исключения касаются территорий, пострадавших в результате войны. Так, владельцы участков, находящихся на временно оккупированных территориях, пока не обязаны платить земельный налог.

Кроме того, налог не взимается за земли, которые признаны непригодными для использования из-за угрозы загрязнения взрывоопасными предметами. В таком случае решение об освобождении от налога принимается местными органами власти — сельскими, поселковыми или городскими советами, военными администрациями.

Как получить освобождение от уплаты земельного налога

Чтобы воспользоваться льготой, граждане должны подать соответствующие документы в местный орган Государственной налоговой службы. В такие документы обычно входят:

заявление на получение налоговой льготы;

документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение лица с инвалидностью, удостоверение многодетного образца и т.д.);

документы на земельный участок (государственный акт на право собственности, выписка из Государственного земельного кадастра и т.д.).

В случае одобрения заявления льгота применяется со следующего налогового периода.

Земельный налог — важная часть бюджетной системы, но закон предусматривает существенные льготы для определенных категорий граждан. Ветераны войны, пенсионеры, лица с инвалидностью и многодетные семьи могут воспользоваться правом на освобождение. Также налог не платят владельцы земель, расположенных в зонах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось, война в Украине кардинально изменила рынок недвижимости, заставив украинцев пересмотреть свои приоритеты. Несмотря на восстановление, спрос на землю растет, опережая интерес к квартирам.

Отметим также, что приватизация земли в Украине остается актуальной, особенно во время войны. Из-за изменений в законодательстве, многие люди не уверены, могут ли они оформить право собственности на свою землю и дом. Для этого нужно разобраться с новыми правилами и ограничениями.