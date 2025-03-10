Як зареєструвати розірвання договору оренди землі в Україні в 2025 році: покрокова інструкція

Земельна оренда — що робити, щоб правильно розірвати угоду
Розірвання договору оренди земельної ділянки — це не просто формальність, а важливий юридичний процес. Ключовим моментом є реєстрація цього факту в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без належної реєстрації припинення оренди орендодавець не зможе розпоряджатися землею, а орендар матиме підстави продовжувати користування нею.
Як наголошують в "Земельному фонді України", зареєструвати припинення оренди можна через:
- Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- виконавчі органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради);
- районні державні адміністрації;
- нотаріусів, які мають повноваження державного реєстратора.
Звернутися за реєстрацією можуть як орендодавець, так і орендар.
Чому важливо реєструвати припинення оренди землі
Якщо не зареєструвати розірвання договору, то:
- орендодавець не зможе укласти новий договір на цю землю або розпоряджатися нею на законних підставах;
- орендар матиме формальні підстави продовжувати користування ділянкою;
- будь-які дії з земельною ділянкою можуть бути заблоковані.
Перелік документів для реєстрації
Для проведення державної реєстрації розірвання договору оренди земельної ділянки необхідно подати:
- заяву на проведення реєстраційних дій (оформлюється через програмні засоби Держреєстру);
- документ, що посвідчує особу заявника (паспорт або інший офіційний документ);
- документ про сплату адміністративного збору (за реєстрацію розірвання договору);
- копію ідентифікаційного коду (РНОКПП) заявника;
- договір оренди земельної ділянки, який припиняється;
- довіреність (якщо документи подає представник);
- документ, що підтверджує припинення договору:
- угода про дострокове припинення (за згодою сторін);
- рішення суду, яке набрало законної сили (якщо розірвання відбувається в судовому порядку).
Раніше ми повідомляли, що оренда землі в Україні вимагає уважного ставлення, особливо при продовженні договору. Існує два основні шляхи: поновлення чинного договору або укладення нового на новий строк. Кожен з цих способів має свої особливості та вимагає ретельного вивчення деталей.
Зазначимо також, що оренда землі, власником якої є неповнолітній, регулюється Цивільним кодексом України та спеціальними нормами. Якщо орендодавець — дитина до 18 років, виникає питання про правильну виплату орендної плати. Існують чіткі правила, що визначають, кому і як слід здійснювати ці виплати, щоб захистити права неповнолітнього власника.
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