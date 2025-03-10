Як зареєструвати розірвання договору оренди землі в Україні в 2025 році: покрокова інструкція

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Розірвання договору оренди земельної ділянки — це не просто формальність, а важливий юридичний процес. Ключовим моментом є реєстрація цього факту в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без належної реєстрації припинення оренди орендодавець не зможе розпоряджатися землею, а орендар матиме підстави продовжувати користування нею.

Як наголошують в "Земельному фонді України", зареєструвати припинення оренди можна через:

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Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчі органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради);

районні державні адміністрації;

нотаріусів, які мають повноваження державного реєстратора.

Звернутися за реєстрацією можуть як орендодавець, так і орендар.

Чому важливо реєструвати припинення оренди землі

Якщо не зареєструвати розірвання договору, то:

орендодавець не зможе укласти новий договір на цю землю або розпоряджатися нею на законних підставах;

орендар матиме формальні підстави продовжувати користування ділянкою;

будь-які дії з земельною ділянкою можуть бути заблоковані.

Перелік документів для реєстрації

Для проведення державної реєстрації розірвання договору оренди земельної ділянки необхідно подати:

заяву на проведення реєстраційних дій (оформлюється через програмні засоби Держреєстру); документ, що посвідчує особу заявника (паспорт або інший офіційний документ); документ про сплату адміністративного збору (за реєстрацію розірвання договору); копію ідентифікаційного коду (РНОКПП) заявника; договір оренди земельної ділянки, який припиняється; довіреність (якщо документи подає представник); документ, що підтверджує припинення договору:

угода про дострокове припинення (за згодою сторін);

рішення суду, яке набрало законної сили (якщо розірвання відбувається в судовому порядку).

Раніше ми повідомляли, що оренда землі в Україні вимагає уважного ставлення, особливо при продовженні договору. Існує два основні шляхи: поновлення чинного договору або укладення нового на новий строк. Кожен з цих способів має свої особливості та вимагає ретельного вивчення деталей.

Зазначимо також, що оренда землі, власником якої є неповнолітній, регулюється Цивільним кодексом України та спеціальними нормами. Якщо орендодавець — дитина до 18 років, виникає питання про правильну виплату орендної плати. Існують чіткі правила, що визначають, кому і як слід здійснювати ці виплати, щоб захистити права неповнолітнього власника.