Оренда землі в Україні — що робити з договором, щоб не втратити ділянку

Люди працюють у полі. Фото: Freepik

Оренда землі — це складний процес, який вимагає уваги до деталей, особливо коли йдеться про переукладання договору. В Україні існує два основні способи продовження орендних відносин: поновлення договору та укладення нового договору на новий строк.

Як зазначають в "Земельному фонді України", кожен з цих способів має свої особливості, переваги та недоліки, які важливо враховувати при виборі оптимального варіанту:

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поновлення договору оренди землі – автоматичне продовження на той самий строк і за тими ж умовами;

укладення нового договору оренди землі – підписання нового документа із можливістю змін умов оренди.

Поновлення договору оренди землі

Поновлення — це механізм, що дозволяє автоматично продовжити договір без підписання нових документів, за умови, що це передбачено чинним договором.

Основні особливості поновлення

Відбувається на той самий строк і на тих самих умовах.

Не потребує укладення нового договору.

Не вимагає письмових правочинів або додаткових дій від сторін.

Неможливе щодо земель державної чи комунальної власності, якщо на них немає будівель або споруд у власності орендаря.

Відмова від поновлення можлива шляхом подання відповідної заяви до Державного реєстру речових прав не пізніше ніж за місяць до закінчення договору.

Якщо жодна зі сторін не заявить про бажання припинити оренду, договір автоматично поновлюється, а право оренди зберігається в державному реєстрі.

Укладення договору оренди землі на новий строк

Цей механізм передбачає укладення нового договору між тими ж сторонами, якщо орендар сумлінно виконував умови попереднього договору та заявив про бажання продовжити оренду.

Основні умови укладення нового договору

Орендар має переважне право на укладення нового договору, якщо виконував усі обов’язки за попереднім договором.

Орендар зобов’язаний письмово повідомити орендодавця про намір укласти новий договір не пізніше ніж за місяць до завершення чинного договору.

До листа-повідомлення додається проєкт нового договору.

Умови можуть змінюватися за згодою сторін.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо орендної плати чи інших істотних умов, переважне право орендаря припиняється.

Право оренди за новим договором підлягає державній реєстрації.

Цей спосіб дає можливість переглянути умови договору, змінити орендну плату, термін оренди або інші положення, якщо сторони дійдуть згоди.

Що обрати: поновлення чи новий договір

Поновлення договору є зручним способом продовження оренди без бюрократичних процедур, але його можна застосовувати лише в певних випадках, зокрема, якщо така умова передбачена чинним договором.

Укладення нового договору — складніший процес, однак він дає можливість змінити умови оренди та переглянути ключові положення договору.

Якщо орендар хоче зберегти оренду без змін та має договір із відповідною умовою — поновлення є найкращим вибором. Якщо ж умови потребують змін, а також у разі оренди державних чи комунальних земель — доведеться укладати новий договір.

Таким чином, вибір способу залежить від ситуації, виду землі, умов договору та намірів сторін.

Як повідомлялось, в Україні договори оренди землі регулюються Цивільним кодексом та спеціальними нормами, що захищають права неповнолітніх. Якщо орендодавцем є дитина до 18 років, виникає питання, кому і як виплачувати орендну плату. Виплата орендної плати за землю, що належить неповнолітньому, має свої особливості, визначені законодавством.

Нагадаємо також, що земельні відносини в Україні зазнають постійних змін, тому питання переоформлення земельних паїв залишається важливим для багатьох громадян. У 2025 році цей процес набуває особливого значення через зміни в законодавстві та економічні фактори, які можуть вплинути на вартість і процедуру переоформлення.