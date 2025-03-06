Приватизація земельної ділянки в Україні: що буде, якщо не оформити до 2028 року

Земельна ділянка. Фото: Freepik

В Україні триває процес земельної реформи, який передбачає передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. Проте, багато людей досі не приватизували свої земельні ділянки, що може мати серйозні наслідки.

Юристка Анастасія Блинду розповідає, що станеться, якщо земельна ділянка не буде приватизована до 1 січня 2028 року, та які кроки необхідно зробити, щоб уникнути втрати землі.

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Спочатку планувалося, що термін оформлення земельних ділянок закінчиться 1 січня 2025 року. Однак, згідно з останніми змінами до законодавства, цей термін було продовжено до 1 січня 2028 року. Це означає, що у власників земельних часток (паїв) є додатковий час для оформлення права власності.

Що робити, якщо ділянка ще не приватизована

Анастасія Блинду зазначає, що Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV визначає порядок виділення земельних ділянок із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам.

"Указаний закон в редакції від 31 березня 2023 року передбачав, що усі права на земельні частки (паї) повинні були бути оформлені до 1 січня 2025 року, інакше такі особи втрачали будь-які права на такі земельні частки (паї). Цей термін був продовжений та на сьогодні діють такі правила щодо таких земельних ділянок редакції Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV від 8 жовтня 2024 року", — пояснює Анастасія Блинду.

Згідно зі статтею 13 цього закону, якщо власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності до 1 січня 2028 року, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Хто може отримати право власності на неоформлену ділянку

Невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована. Це відбувається через процедуру визнання майна безхазяйним за рішенням суду.

"Якщо до 1 січня 2028 року протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб'єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю", — наголошує Анастасія Блинду.

Чи імовірне продовження строку оформлення паю

Незважаючи на продовження терміну, важливо не зволікати з приватизацією. У разі пропуску строку з поважних причин, суд може надати додатковий час для оформлення права власності.

Анастасія Блинду додає, що у разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності, земельна частка (пай) може бути виділена за рахунок земель запасу комунальної власності.

Важливо зазначити, що протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність, за винятком передачі власнику невитребуваної частки або його спадкоємцям.

Таким чином, щоб не втратити земельну ділянку, власникам необхідно:

до 1 січня 2028 року потрібно обов’язково оформити право власності на пай;

якщо цього не зробити — земля може перейти у комунальну власність громади;

у разі пропуску строку можна звернутися до суду, але гарантій повернення немає.

Як повідомлялось, приватна власність є фундаментальним правом, але в окремих випадках держава може вилучити землю. Це називається примусовим відчуженням і відбувається лише тоді, коли це необхідно для суспільних потреб — законодавство чітко визначає ці виняткові ситуації.

Також нагадаємо, що в Україні земельні відносини постійно змінюються, тому питання переоформлення земельних паїв залишається актуальним. У 2025 році цей процес особливо важливий, оскільки зміни в законодавстві та економіці можуть вплинути на вартість і процедуру переоформлення.