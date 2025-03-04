Переоформлення земельного паю у 2025 році: ціна та етапи процесу

Земельні ділянки. Фото: Freepik

Земельні відносини в Україні постійно еволюціонують, і питання переоформлення земельних паїв залишається актуальним для багатьох громадян. У 2025 році цей процес набуває особливого значення, адже зміни в законодавстві та економічні фактори можуть вплинути на вартість і процедуру переоформлення.

Як нагадує "Земельний фонд України", земельний пай — це частка землі, яка була виділена колишнім членам колективних сільськогосподарських підприємств. Переоформлення паю необхідне для того, щоб спадкоємці могли повноцінно розпоряджатися цією землею: продавати, здавати в оренду або використовувати для ведення сільського господарства.

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Процедура переоформлення земельного паю у 2025 році

Процес переоформлення земельного паю в Україні є досить стандартизованим, але вимагає дотримання певних етапів, щоб право власності було належно оформлене на нового власника. Ключовим етапом цього процесу є успадкування земельної ділянки.

Заява про прийняття спадщини. Спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Це можна зробити після відкриття спадщини, що зазвичай відбувається після смерті спадкодавця. Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину. Після того, як мине шість місяців із дня відкриття спадщини, спадкоємець повинен подати до нотаріуса заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину. Цей етап є необхідним для переходу прав на земельну ділянку до спадкоємця. Реєстрація права власності. Після того як нотаріус видає свідоцтво, право власності на земельний пай реєструється в Державному реєстрі речових прав. Цей етап є фінальним в процесі переоформлення та підтверджує новий статус власника земельної ділянки.

Вартість переоформлення земельного паю у 2025 році

Процедура переоформлення земельного паю передбачає кілька етапів, кожен з яких має свої фінансові аспекти.

Перевірка земельної ділянки по реєстрах — цей етап передбачає необхідність перевірки земельної ділянки у реєстрах на предмет відсутності заборон, обтяжень чи прав третіх осіб. Вартість цієї послуги становить 68 грн.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку — цей етап необхідний для оформлення права власності на земельний пай у державних органах. Вартість цієї послуги складає 119 грн.

Видача витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — для підтвердження прав власності на земельну ділянку необхідно отримати офіційний витяг з реєстру. Вартість цієї послуги становить 120 грн.

Нотаріальні послуги — вартість нотаріальних послуг може варіюватися залежно від конкретного нотаріуса, його тарифів і складності процедури. Це може бути основним фінансовим витратам, яке треба враховувати при плануванні бюджету на переоформлення.

Додаткові витрати при переоформленні земельного паю

Крім основних офіційних платежів, необхідно врахувати і додаткові витрати, такі як нотаріальні послуги. Вартість таких послуг залежить від складності процедури, вартості спадщини та інших факторів, але вона зазвичай не є сталою і потребує уточнення на етапі звернення до нотаріуса.

Важливо також звернути увагу на можливі додаткові витрати, пов’язані з оформленням документів, якщо спадкоємці або власники паю вирішать змінити його цільове призначення.

Фактори, що впливають на вартість

На вартість переоформлення можуть впливати:

регіон: вартість послуг нотаріуса може відрізнятися в різних областях;

складність справи: якщо є спірні питання або необхідність збору додаткових документів, вартість може зрости;

зміни в законодавстві: у 2025 році можливі зміни в тарифах на державні послуги.

Важливі нюанси

Необхідно зібрати всі необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть власника паю, документи, що підтверджують право власності на пай.

Важливо своєчасно звернутися до нотаріуса, щоб не пропустити термін прийняття спадщини.

Також варто додати, що в умовах воєнного стану, деякі процедури можуть бути змінені, або призупинені. Тому перед початком дій, потрібно уточнити інформацію у нотаріуса, або у відповідних державних реєстрах.

Як повідомлялось, у 2025 році в Україні процедура передачі права оренди землі регулюється законодавством, що встановлює чіткі умови та порядок дій. Ці норми спрямовані на забезпечення прозорості та законності в земельних відносинах.

Також нагадаємо, що в Україні планують посилити контроль за сплатою земельного податку та орендної плати. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який чітко визначає умови, за яких можна припинити право користування земельною ділянкою. Нові правила мають на меті врегулювати процес вилучення земель у тих, хто систематично не сплачує борги.