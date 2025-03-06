Приватизация земельного участка в Украине: что будет, если не оформить до 2028 года

Земельный участок. Фото: Freepik

В Украине продолжается процесс земельной реформы, который предусматривает передачу земельных участков в частную собственность граждан. Однако, многие люди до сих пор не приватизировали свои земельные участки, что может иметь серьезные последствия.

Юрист Анастасия Блинду рассказывает, что произойдет, если земельный участок не будет приватизирован до 1 января 2028 года, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы избежать потери земли.

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Изначально планировалось, что срок оформления земельных участков закончится 1 января 2025 года. Однако, согласно последним изменениям в законодательство, этот срок был продлен до 1 января 2028 года. Это означает, что у владельцев земельных долей (паев) есть дополнительное время для оформления права собственности.

Что делать, если участок еще не приватизирован

Анастасия Блинду отмечает, что Закон Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV определяет порядок выделения земельных участков из земель, принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям.

"Указанный закон в редакции от 31 марта 2023 года предусматривал, что все права на земельные доли (паи) должны были быть оформлены до 1 января 2025 года, иначе такие лица теряли любые права на такие земельные доли (паи). Этот срок был продлен и на сегодня действуют такие правила в отношении таких земельных участков редакции Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV от 8 октября 2024 года", — объясняет Анастасия Блинду.

Согласно статье 13 этого закона, если владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформит право собственности до 1 января 2028 года, он считается отказавшимся от получения земельного участка.

Кто может получить право собственности на неоформленный участок

Невостребованная земельная доля (пай) после формирования ее в земельный участок передается в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой она расположена. Это происходит через процедуру признания имущества бесхозным по решению суда.

"Если до 1 января 2028 года протокол о распределении земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между лицами, которым были выделены земельные участки в размере земельной доли (пая), не оформлен в порядке, определенном настоящей статьей, и не представлен на утверждение органа местного самоуправления, считается, что субъекты права коллективной собственности отказались от права коллективной собственности на землю", — отмечает Анастасия Блинду.

Возможно ли продление срока оформления пая

Несмотря на продление срока, важно не затягивать с приватизацией. В случае пропуска срока по уважительным причинам, суд может предоставить дополнительное время для оформления права собственности.

Анастасия Блинду добавляет, что в случае отсутствия земель сельскохозяйственных угодий коллективной собственности, земельная доля (пай) может быть выделена за счет земель запаса коммунальной собственности.

Важно отметить, что в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованной земельной доли (пая), запрещается передача ее в частную собственность, за исключением передачи владельцу невостребованной доли или его наследникам.

Таким образом, чтобы не потерять земельный участок, владельцам необходимо:

до 1 января 2028 года нужно обязательно оформить право собственности на пай;

если этого не сделать — земля может перейти в коммунальную собственность общины;

в случае пропуска срока можно обратиться в суд, но гарантий возврата нет.

Как сообщалось, частная собственность является фундаментальным правом, но в отдельных случаях государство может изъять землю. Это называется принудительным отчуждением и происходит только тогда, когда это необходимо для общественных нужд — законодательство четко определяет эти исключительные ситуации.

Также напомним, что в Украине земельные отношения постоянно меняются, поэтому вопрос переоформления земельных паев остается актуальным. В 2025 году этот процесс особенно важен, поскольку изменения в законодательстве и экономике могут повлиять на стоимость и процедуру переоформления.