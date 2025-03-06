Аренда земли в Украине — что делать с договором, чтобы не потерять участок

Люди работают в поле. Фото: Freepik

Аренда земли — это сложный процесс, который требует внимания к деталям, особенно когда речь идет о перезаключении договора. В Украине существует два основных способа продления арендных отношений: возобновление договора и заключение нового договора на новый срок.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", каждый из этих способов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, которые важно учитывать при выборе оптимального варианта:

Читайте также:

возобновление договора аренды земли — автоматическое продление на тот же срок и на тех же условиях;

заключение нового договора аренды земли — подписание нового документа с возможностью изменений условий аренды.

Возобновление договора аренды земли

Возобновление — это механизм, позволяющий автоматически продлить договор без подписания новых документов, при условии, что это предусмотрено действующим договором.

Основные особенности обновления

Происходит на тот же срок и на тех же условиях.

Не требует заключения нового договора.

Не требует письменных сделок или дополнительных действий от сторон.

Невозможно в отношении земель государственной или коммунальной собственности, если на них нет зданий или сооружений в собственности арендатора.

Отказ от возобновления возможен путем подачи соответствующего заявления в Государственный реестр вещных прав не позднее чем за месяц до окончания договора.

Если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить аренду, договор автоматически возобновляется, а право аренды сохраняется в государственном реестре.

Заключение договора аренды земли на новый срок

Этот механизм предусматривает заключение нового договора между теми же сторонами, если арендатор добросовестно выполнял условия предыдущего договора и заявил о желании продлить аренду.

Основные условия заключения нового договора

Арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора, если выполнял все обязанности по предыдущему договору.

Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о намерении заключить новый договор не позднее чем за месяц до завершения действующего договора.

К письму-уведомлению прилагается проект нового договора.

Условия могут изменяться по соглашению сторон.

Если стороны не пришли к согласию относительно арендной платы или других существенных условий, преимущественное право арендатора прекращается.

Право аренды по новому договору подлежит государственной регистрации.

Этот способ дает возможность пересмотреть условия договора, изменить арендную плату, срок аренды или другие положения, если стороны придут к согласию.

Что выбрать: возобновление или новый договор

Возобновление договора является удобным способом продления аренды без бюрократических процедур, но его можно применять только в определенных случаях, в частности, если такое условие предусмотрено действующим договором.

Заключение нового договора — более сложный процесс, однако он дает возможность изменить условия аренды и пересмотреть ключевые положения договора.

Если арендатор хочет сохранить аренду без изменений и имеет договор с соответствующим условием — возобновление является лучшим выбором. Если же условия требуют изменений, а также в случае аренды государственных или коммунальных земель — придется заключать новый договор.

Таким образом, выбор способа зависит от ситуации, вида земли, условий договора и намерений сторон.

Как сообщалось, в Украине договоры аренды земли регулируются Гражданским кодексом и специальными нормами, защищающими права несовершеннолетних. Если арендодателем является ребенок до 18 лет, возникает вопрос, кому и как выплачивать арендную плату. Выплата арендной платы за землю, принадлежащую несовершеннолетнему, имеет свои особенности, определенные законодательством.

Напомним также, что земельные отношения в Украине претерпевают постоянные изменения, поэтому вопрос переоформления земельных паев остается важным для многих граждан. В 2025 году этот процесс приобретает особое значение из-за изменений в законодательстве и экономических факторов, которые могут повлиять на стоимость и процедуру переоформления.