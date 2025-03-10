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Земельная аренда — как правильного расторгнуть договор

10 марта 2025 22:15
Катерина Балаева - редактор
Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли в Украине в 2025 году: пошаговая инструкция
Земельный участок. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Расторжение договора аренды земельного участка — это не просто формальность, а важный юридический процесс. Ключевым моментом является регистрация этого факта в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без надлежащей регистрации прекращения аренды арендодатель не сможет распоряжаться землей, а арендатор будет иметь основания продолжать пользование ею.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", зарегистрировать прекращение аренды можно через:

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  • Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • исполнительные органы местного самоуправления (сельские, поселковые, городские советы);
  • районные государственные администрации;
  • нотариусов, которые имеют полномочия государственного регистратора.

Обратиться за регистрацией могут как арендодатель, так и арендатор.

Почему важно регистрировать прекращение аренды земли

Если не зарегистрировать расторжение договора, то:

  • арендодатель не сможет заключить новый договор на эту землю или распоряжаться ею на законных основаниях;
  • арендатор будет иметь формальные основания продолжать пользование участком;
  • любые действия с земельным участком могут быть заблокированы.

Перечень документов для регистрации

Для проведения государственной регистрации расторжения договора аренды земельного участка необходимо подать:

  1. заявление на проведение регистрационных действий (оформляется через программные средства Госреестра);
  2. документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или другой официальный документ);
  3. документ об уплате административного сбора (за регистрацию расторжения договора);
  4. копию идентификационного кода (РНОКПП) заявителя;
  5. договор аренды земельного участка, который прекращается;
  6. доверенность (если документы подает представитель);
  7. документ, подтверждающий прекращение договора:
  • соглашение о досрочном прекращении (по согласию сторон);
  • решение суда, вступившее в законную силу (если расторжение происходит в судебном порядке).

Ранее мы сообщали, что аренда земли в Украине требует внимательного отношения, особенно при продлении договора. Существует два основных пути: возобновление существующего договора или заключение нового на новый срок. Каждый из этих способов имеет свои особенности и требует тщательного изучения деталей.

Отметим также, что аренда земли, собственником которой является несовершеннолетний, регулируется Гражданским кодексом Украины и специальными нормами. Если арендодатель — ребенок до 18 лет, возникает вопрос о правильной выплате арендной платы. Существуют четкие правила, определяющие, кому и как следует осуществлять эти выплаты, чтобы защитить права несовершеннолетнего собственника.

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