Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли в Украине в 2025 году: пошаговая инструкция

Земельная аренда — как правильного расторгнуть договор
Расторжение договора аренды земельного участка — это не просто формальность, а важный юридический процесс. Ключевым моментом является регистрация этого факта в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без надлежащей регистрации прекращения аренды арендодатель не сможет распоряжаться землей, а арендатор будет иметь основания продолжать пользование ею.
Как отмечают в "Земельном фонде Украины", зарегистрировать прекращение аренды можно через:
- Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- исполнительные органы местного самоуправления (сельские, поселковые, городские советы);
- районные государственные администрации;
- нотариусов, которые имеют полномочия государственного регистратора.
Обратиться за регистрацией могут как арендодатель, так и арендатор.
Почему важно регистрировать прекращение аренды земли
Если не зарегистрировать расторжение договора, то:
- арендодатель не сможет заключить новый договор на эту землю или распоряжаться ею на законных основаниях;
- арендатор будет иметь формальные основания продолжать пользование участком;
- любые действия с земельным участком могут быть заблокированы.
Перечень документов для регистрации
Для проведения государственной регистрации расторжения договора аренды земельного участка необходимо подать:
- заявление на проведение регистрационных действий (оформляется через программные средства Госреестра);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или другой официальный документ);
- документ об уплате административного сбора (за регистрацию расторжения договора);
- копию идентификационного кода (РНОКПП) заявителя;
- договор аренды земельного участка, который прекращается;
- доверенность (если документы подает представитель);
- документ, подтверждающий прекращение договора:
- соглашение о досрочном прекращении (по согласию сторон);
- решение суда, вступившее в законную силу (если расторжение происходит в судебном порядке).
Ранее мы сообщали, что аренда земли в Украине требует внимательного отношения, особенно при продлении договора. Существует два основных пути: возобновление существующего договора или заключение нового на новый срок. Каждый из этих способов имеет свои особенности и требует тщательного изучения деталей.
Отметим также, что аренда земли, собственником которой является несовершеннолетний, регулируется Гражданским кодексом Украины и специальными нормами. Если арендодатель — ребенок до 18 лет, возникает вопрос о правильной выплате арендной платы. Существуют четкие правила, определяющие, кому и как следует осуществлять эти выплаты, чтобы защитить права несовершеннолетнего собственника.
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