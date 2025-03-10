Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли в Украине в 2025 году: пошаговая инструкция

Земельный участок. Фото: Freepik

Расторжение договора аренды земельного участка — это не просто формальность, а важный юридический процесс. Ключевым моментом является регистрация этого факта в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без надлежащей регистрации прекращения аренды арендодатель не сможет распоряжаться землей, а арендатор будет иметь основания продолжать пользование ею.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", зарегистрировать прекращение аренды можно через:

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Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

исполнительные органы местного самоуправления (сельские, поселковые, городские советы);

районные государственные администрации;

нотариусов, которые имеют полномочия государственного регистратора.

Обратиться за регистрацией могут как арендодатель, так и арендатор.

Почему важно регистрировать прекращение аренды земли

Если не зарегистрировать расторжение договора, то:

арендодатель не сможет заключить новый договор на эту землю или распоряжаться ею на законных основаниях;

арендатор будет иметь формальные основания продолжать пользование участком;

любые действия с земельным участком могут быть заблокированы.

Перечень документов для регистрации

Для проведения государственной регистрации расторжения договора аренды земельного участка необходимо подать:

заявление на проведение регистрационных действий (оформляется через программные средства Госреестра); документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или другой официальный документ); документ об уплате административного сбора (за регистрацию расторжения договора); копию идентификационного кода (РНОКПП) заявителя; договор аренды земельного участка, который прекращается; доверенность (если документы подает представитель); документ, подтверждающий прекращение договора:

соглашение о досрочном прекращении (по согласию сторон);

решение суда, вступившее в законную силу (если расторжение происходит в судебном порядке).

Ранее мы сообщали, что аренда земли в Украине требует внимательного отношения, особенно при продлении договора. Существует два основных пути: возобновление существующего договора или заключение нового на новый срок. Каждый из этих способов имеет свои особенности и требует тщательного изучения деталей.

Отметим также, что аренда земли, собственником которой является несовершеннолетний, регулируется Гражданским кодексом Украины и специальными нормами. Если арендодатель — ребенок до 18 лет, возникает вопрос о правильной выплате арендной платы. Существуют четкие правила, определяющие, кому и как следует осуществлять эти выплаты, чтобы защитить права несовершеннолетнего собственника.