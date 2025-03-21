Как продать арендованную землю в Украине в 2025 году: правила и порядок

Мужчина в поле. Фото: Pexels

Украинцы имеют право продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения, даже если эти земли находятся в аренде. Однако продажа земельных паев имеет определенные особенности, которые необходимо учесть.

Как отмечает специалист Гайсинского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Александр Остапенко, владелец земли должен придерживаться ряда правил и процедур, чтобы избежать нарушений законодательства.

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Преимущественное право арендатора на покупку земли

Если земельный участок находится в аренде, прежде чем продавать его другому лицу, владелец должен уведомить арендатора о своем намерении. Арендатор имеет преимущественное право на покупку этой земли. Это означает, что он может выкупить участок на условиях, которые предлагает владелец, или отказаться от этой возможности.

Отметим, что арендатор имеет право отказаться от преимущественного права и передать его третьему лицу. В таком случае лицо, получившее это право, может обратиться к владельцу с предложением купить землю.

Как правильно реализовать преимущественное право арендатора

Процесс продажи арендованного земельного участка требует соблюдения четкой последовательности действий. Сперва собственник должен подать заявление к нотариусу, который, в свою очередь, обязан уведомить арендатора о намерении продать землю.

Важно, что владелец земельного участка обязан уведомить арендатора не менее чем за два месяца до заключения договора купли-продажи.

Нотариус должен проверить наличие лиц, имеющих преимущественное право на покупку участка, через Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество. После того, как арендатор получит уведомление, он имеет право сообщить нотариусу о желании воспользоваться своим правом.

Если же арендатор не желает приобрести землю, этот процесс можно продолжить с другими покупателями.

Важные ограничения при продаже земель

Законодательство Украины устанавливает ряд ограничений на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В частности, запрещается передача права собственности на эти участки:

юридическим лицам, участниками (акционерами, членами) которых являются иностранцы, на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности;

гражданам государства-агрессора или государства-оккупанта;

лицам, связанным с террористическими организациями или другими противозаконными структурами.

Также определенные земельные участки, расположенные вблизи государственной границы, не могут быть проданы иностранцам.

Как продать часть земельного участка

Продажа части земельного участка возможна, но при условии соблюдения специальных процедур. Прежде всего, необходимо провести раздел земли, не меняя ее целевого назначения. Если земельный участок находится в аренде, перед разделением следует получить письменное нотариально заверенное согласие арендатора.

После раздела необходимо:

подать заявление в землеустроительную организацию для разработки документации по землеустройству;

зарегистрировать вновь созданные земельные участки в Государственном земельном кадастре;

получить выписки из кадастра и зарегистрировать право собственности на вновь созданные участки в реестре прав на недвижимое имущество через нотариуса или центры предоставления административных услуг.

Как заключить договор купли-продажи

После выполнения всех необходимых процедур и согласований можно переходить к заключению договора купли-продажи. Этот этап требует участия нотариуса для подтверждения законности сделки.

Согласно законодательству, цена земельного участка определяется через переговоры между сторонами, но до 2030 года она не может быть ниже нормативной денежной оценки земли.

Ранее мы сообщали, что расторжение договора аренды земельного участка требует обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Без этого арендодатель не сможет полноценно распоряжаться своей землей, а арендатор будет иметь право продолжать ее использование.

Отметим также, в Украине договоры аренды земли, особенно если арендодателем является ребенок, регулируются не только Гражданским кодексом, но и специальными нормами для защиты прав несовершеннолетних. В случаях, когда собственником земли является лицо до 18 лет, арендатору необходимо выяснить, кому и как правильно платить арендную плату, чтобы обеспечить законность и защиту интересов ребенка.