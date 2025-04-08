Як оформити право власності на будинок у 2025 році

Приватний будинок. Фото: olx

В Україні, особливо у селах, досі поширена ситуація, коли люди мешкають у будинках десятиліттями, не маючи жодного офіційного підтвердження, що ця нерухомість належить їм. Оформлення права власності на будинок — це не складно, але обов’язково. Це питання не лише юридичної чистоти, а й безпеки для вас і вашої родини.

Як наголошує адвокат Тетяна Нарбут, право власності — це не просто документ, а ключ до спокійного життя. Без нього не вдасться ні оформити спадщину, ні продати, ні подарувати будинок. І навіть банальний договір з комунальниками може виявитися непростим квестом.

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Щоб закон визнав вас власником будинку, слід пройти кілька етапів — процес нескладний, але потребує уваги до деталей.

Почніть з технічної інвентаризації

Перш за все, потрібно скласти технічний паспорт на будинок. Для цього зверніться до Укрдержреєстру або сертифікованої приватної компанії. Експерт проведе інвентаризацію всієї нерухомості: будинку, хліва, погреба, вигрібної ями тощо. Усі об'єкти буде зафіксовано у кресленнях, які стануть частиною техпаспорту.

Тривалість процедури — близько 10 днів. На виході ви отримаєте офіційний технічний паспорт — важливий документ для наступного етапу.

Легалізуйте будівлю в архітектурній інспекції

Далі потрібно подати документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Вам знадобиться:

документ на землю (державний акт, договір оренди або свідоцтво про право власності);

технічний паспорт;

декларація про готовність будинку до експлуатації;

довідка про відсутність заборгованості по податку на землю (якщо немає інших документів на ділянку).

Упродовж 10 робочих днів ви отримаєте зареєстровану декларацію. Це офіційне підтвердження, що будинок визнається законною нерухомістю.

Зареєструйте право власності

Фінальний крок — державна реєстрація права власності. Зверніться до реєстраційної служби з пакетом документів:

заява про реєстрацію;

техпаспорт будинку;

декларація з ДАБІ;

копії паспорта та ІПН;

документи на землю.

Реєстрація триває до 14 днів. Після цього ви отримаєте витяг з реєстру прав власності — офіційне підтвердження, що будинок належить вам. Загальна вартість оформлення зазвичай не перевищує 300 гривень.

У середньому все оформлення документів займає від 1,5 до 2 місяців, зазначає адвокат. Після завершення всіх етапів ви зможете:

продати чи подарувати будинок;

передати його у спадщину;

офіційно підключати комунікації;

уникати юридичних ризиків.

Як повідомлялось, зростання попиту на приватні будинки в Україні триває. Ключовими факторами такого зростання є міркування безпеки, прагнення до автономії та переваги заміського способу життя.

Зазначимо, також, зведення двоповерхового будинку вимагає точного розрахунку кошторису, особливо зовнішніх робіт. Ретельне визначення вартості будівництва допомагає врахувати всі можливі витрати. Це дозволяє зменшити ризики, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями, що можуть виникнути під час будівельних робіт.