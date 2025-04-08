Как оформить право собственности на дом в 2025 году

Дом без этих документов могут признать чужим — детали
В Украине, особенно в селах, до сих пор распространена ситуация, когда люди живут в домах десятилетиями, не имея никакого официального подтверждения, что эта недвижимость принадлежит им. Оформление права собственности на дом — это не сложно, но обязательно. Это вопрос не только юридической чистоты, но и безопасности для вас и вашей семьи.
Как отмечает адвокат Татьяна Нарбут, право собственности — это не просто документ, а ключ к спокойной жизни. Без него не удастся ни оформить наследство, ни продать, ни подарить дом. И даже банальный договор с коммунальщиками может оказаться непростым квестом.
Чтобы закон признал вас собственником дома, следует пройти несколько этапов — процесс несложный, но требующий внимания к деталям.
Начните с технической инвентаризации
Прежде всего, нужно составить технический паспорт на дом. Для этого обратитесь в Укргосреестр или сертифицированную частную компанию. Эксперт проведет инвентаризацию всей недвижимости: дома, хлева, погреба, выгребной ямы и т.д. Все объекты будут зафиксированы в чертежах, которые станут частью техпаспорта.
Продолжительность процедуры — около 10 дней. На выходе вы получите официальный технический паспорт — важный документ для следующего этапа.
Легализуйте здание в архитектурной инспекции
Далее нужно подать документы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Вам понадобится:
- документ на землю (государственный акт, договор аренды или свидетельство о праве собственности);
- технический паспорт;
- декларация о готовности дома к эксплуатации;
- справка об отсутствии задолженности по налогу на землю (если нет других документов на участок).
В течение 10 рабочих дней вы получите зарегистрированную декларацию. Это официальное подтверждение, что дом признается законной недвижимостью.
Зарегистрируйте право собственности
Финальный шаг — государственная регистрация права собственности. Обратитесь в регистрационную службу с пакетом документов:
- заявление о регистрации;
- техпаспорт дома;
- декларация из ГАСИ;
- копии паспорта и ИНН;
- документы на землю.
Регистрация длится до 14 дней. После этого вы получите выписку из реестра прав собственности — официальное подтверждение, что дом принадлежит вам. Общая стоимость оформления обычно не превышает 300 гривен.
В среднем все оформление документов занимает от 1,5 до 2 месяцев, отмечает адвокат. После завершения всех этапов вы сможете:
- продать или подарить дом;
- передать его по наследству;
- официально подключать коммуникации;
- избегать юридических рисков.
Как сообщалось, рост спроса на частные дома в Украине продолжается. Ключевыми факторами такого роста являются соображения безопасности, стремление к автономии и преимущества загородного образа жизни.
Отметим, также, возведение двухэтажного дома требует точного расчета сметы, особенно наружных работ. Тщательное определение стоимости строительства помогает учесть все возможные расходы. Это позволяет уменьшить риски, связанные с непредсказуемыми ситуациями, которые могут возникнуть во время строительных работ.
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