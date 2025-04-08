Как оформить право собственности на дом в 2025 году

Частный дом. Фото: olx

В Украине, особенно в селах, до сих пор распространена ситуация, когда люди живут в домах десятилетиями, не имея никакого официального подтверждения, что эта недвижимость принадлежит им. Оформление права собственности на дом — это не сложно, но обязательно. Это вопрос не только юридической чистоты, но и безопасности для вас и вашей семьи.

Как отмечает адвокат Татьяна Нарбут, право собственности — это не просто документ, а ключ к спокойной жизни. Без него не удастся ни оформить наследство, ни продать, ни подарить дом. И даже банальный договор с коммунальщиками может оказаться непростым квестом.

Реклама

Читайте также:

Чтобы закон признал вас собственником дома, следует пройти несколько этапов — процесс несложный, но требующий внимания к деталям.

Начните с технической инвентаризации

Прежде всего, нужно составить технический паспорт на дом. Для этого обратитесь в Укргосреестр или сертифицированную частную компанию. Эксперт проведет инвентаризацию всей недвижимости: дома, хлева, погреба, выгребной ямы и т.д. Все объекты будут зафиксированы в чертежах, которые станут частью техпаспорта.

Продолжительность процедуры — около 10 дней. На выходе вы получите официальный технический паспорт — важный документ для следующего этапа.

Легализуйте здание в архитектурной инспекции

Далее нужно подать документы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Вам понадобится:

документ на землю (государственный акт, договор аренды или свидетельство о праве собственности);

технический паспорт;

декларация о готовности дома к эксплуатации;

справка об отсутствии задолженности по налогу на землю (если нет других документов на участок).

В течение 10 рабочих дней вы получите зарегистрированную декларацию. Это официальное подтверждение, что дом признается законной недвижимостью.

Зарегистрируйте право собственности

Финальный шаг — государственная регистрация права собственности. Обратитесь в регистрационную службу с пакетом документов:

заявление о регистрации;

техпаспорт дома;

декларация из ГАСИ;

копии паспорта и ИНН;

документы на землю.

Регистрация длится до 14 дней. После этого вы получите выписку из реестра прав собственности — официальное подтверждение, что дом принадлежит вам. Общая стоимость оформления обычно не превышает 300 гривен.

В среднем все оформление документов занимает от 1,5 до 2 месяцев, отмечает адвокат. После завершения всех этапов вы сможете:

продать или подарить дом;

передать его по наследству;

официально подключать коммуникации;

избегать юридических рисков.

Как сообщалось, рост спроса на частные дома в Украине продолжается. Ключевыми факторами такого роста являются соображения безопасности, стремление к автономии и преимущества загородного образа жизни.

Отметим, также, возведение двухэтажного дома требует точного расчета сметы, особенно наружных работ. Тщательное определение стоимости строительства помогает учесть все возможные расходы. Это позволяет уменьшить риски, связанные с непредсказуемыми ситуациями, которые могут возникнуть во время строительных работ.