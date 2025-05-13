Что не учитывается в жилую площадь дома — правила и исключения

Дом в Киеве. Фото: dim.ria

При покупке дома одним из важнейших параметров, на которые стоит обращать внимание, является жилая площадь. Она напрямую влияет на комфорт проживания, налоговые обязательства и расходы на коммунальные услуги. Многие воспринимают площадь дома как однозначный показатель, не подозревая, что между общей и жилой площадью есть принципиальная разница. Разобраться в этом — значит избежать финансовых ошибок и неправильно сформированных ожиданий.

Как отмечают эксперты портала OLX Недвижимость, жилая площадь — это совокупность помещений, предназначенных исключительно для проживания. В нее обычно входят спальни, детские комнаты и гостиные (залы).

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Эти помещения имеют четкое функциональное назначение — обеспечивать комфортное проживание. Кухня, даже с раскладным диваном, или ванная комната никогда не будут считаться жилыми, ведь их цель — хозяйственные или гигиенические функции. Жилая площадь важна для оценки реального пространства, где вы будете проводить большую часть времени, а также для планирования таких вещей, как кондиционирование или меблировка.

В отличие от общей площади, которая включает все помещения дома (коридоры, кладовые, санузлы и т.д.), жилая является лишь частью этого показателя. Например, дом с общей площадью 150 кв. м может иметь только 80 кв. м жилой площади, если остальные — это просторные холлы, гараж или терраса.

Что не учитывается в жилую площадь

Жилая площадь не охватывает пространства, которые используются не для постоянного проживания, а для бытовых или хозяйственных нужд. К ним относятся:

кухня — даже если в ней есть места для сна, ее функциональное назначение не меняется;

ванные комнаты и санузлы — гигиеническое назначение исключает их из жилой площади;

коридоры и прихожие — соединяют жилые комнаты, но сами таковыми не считаются;

гардеробные, кладовые, кладовые — используются для хранения;

котельные, технические помещения, прачечные — обслуживают бытовые процессы;

лоджии, балконы, террасы, веранды — даже застекленные, они не входят в жилую площадь;

лестничные марши, лифтовые шахты, холл — являются частью общей или полезной площади, но не жилой.

Если же отдельное помещение перепланируется под жилое (например, кладовку превращают в спальню), оно может приобрести статус жилого — но только при условии внесения изменений в техническую документацию.

Как рассчитывается жилая площадь

Метод расчета довольно прост: суммируют площади всех жилых комнат. В частных домах, как и в квартирах, расчет ведется по плану этажей. Реконструкция (например, объединение лоджии с комнатой) может увеличить жилую площадь, но требует согласования с ГАСИ или другими инстанциями.

Почему жилая площадь важна для коммунальных платежей

Жилая площадь прямо не влияет на коммунальные платежи, но общая площадь — да. Например, отопление. Централизованное или автономное отопление рассчитывается по отапливаемой площади, которая равна общей площади без учета балконов и лоджий. Чем больше дом, тем выше счета

Электроэнергия и водоснабжение зависят от количества жильцов и приборов, но просторные нежилые зоны (кухня, ванная) могут увеличивать расходы.

Поэтому, если вы выбираете дом с большими коридорами или террасами, будьте готовы к более высоким расходам, даже если жилая площадь относительно мала.

Налог на недвижимость: что учитывается

Налог на недвижимость в Украине зависит от общей площади дома, а не жилой. Для частных домов налогообложение применяется к объектам площадью более 120 кв. м. Ставку устанавливают местные органы власти, но чем больше общая квадратура, тем выше налог.

Это означает, что дом с просторными нежилыми зонами (гараж, терраса, кладовые) может значительно увеличить ваши налоговые обязательства, даже если жилых комнат немного.

На что обращать внимание при покупке дома

Не стоит останавливаться только на общем количестве квадратных метров. Исследуйте технический паспорт и обратите внимание:

сколько из них приходится на жилые комнаты;

как организовано пространство;

можно ли перепланировкой увеличить жилую площадь;

какая будет реальная польза из имеющихся помещений.

Рациональное соотношение жилой и нежилой частей позволит избежать лишних затрат и даст четкое представление о функциональности дома.

Как сообщалось, продажа недвижимости, находящейся в общей собственности, в частности доли в доме, часто сопровождается значительными трудностями. В 2025 году этот процесс остается четко регламентированным Гражданским кодексом Украины. Однако, существуют важные юридические нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы избежать возможных конфликтов с законом или совладельцами.

Также мы рассказывали, что владельцы жилья могут зарегистрировать любое количество лиц в своем доме или квартире. Ограничения по площади, техническому состоянию или количеству комнат помещения, которые действовали ранее, больше не применяются.