Кому принадлежит территория возле частного дома в Украине в 2025 году

Частный дом. Фото: Freepik

Вопрос благоустройства придомовой территории остается актуальным для владельцев частных домов в Украине. Если для жителей многоквартирных домов уборку дворов обычно обеспечивают коммунальные службы, то для владельцев усадеб ситуация сложнее. Территория, граничащая с их участками, часто принадлежит громаде, но ответственность за ее состояние возлагается на самих хозяев.

Как отмечают юристы Староконстантиновского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, согласно Типовым правилам благоустройства населенных пунктов, прилегающей считается территория до 20 метров от границы земельного участка. В 2025 году этот принцип не изменился: она остается коммунальной собственностью, однако обязательства по ее содержанию, в большинстве случаев, возлагается именно на владельца или пользователя усадьбы.

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То есть фактически вы убираете не свою землю, но закон прямо требует это делать. И даже больше — согласно ст. 17 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", граждане обязаны не только поддерживать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, но и косить траву, бороться с карантинными растениями, не оставлять мусор, не загромождать проезжую часть или тротуары.

При этом, органы местного самоуправления не обязаны автоматически ухаживать за этим участком — только в случаях, когда заключен соответствующий договор или участок признан бесхозным.

Можно не убирать — но с договором

Законодательство дает возможность передать обязанность по благоустройству местным коммунальным службам. Для этого нужно заключить соответствующий договор с органом местного самоуправления. В 2025 году эти механизмы остаются действующими, однако на практике не пользуются широким спросом.

Причина — в нежелании граждан дополнительно платить за то, что они привыкли делать самостоятельно. Кроме того, в небольших населенных пунктах подобные услуги часто просто не предлагаются. Поэтому большинство домовладельцев до сих пор вынуждены собственноручно косить сорняки и убирать ветки за пределами своего участка — даже не имея на это юридического титула.

Что будет за нарушение правил благоустройства

Пренебрежение обязанностями по уборке прилегающей территории может обернуться штрафами. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в 2025 году сумма штрафов составляет от 340 до 1 360 гривен.

К нарушениям причисляется:

засорение территории бытовыми или строительными отходами;

хранение материалов или мусора за пределами участка;

размещение объявлений на не предусмотренных для этого объектах;

несвоевременное скашивание сорняков и карантинной растительности.

На практике административные протоколы чаще всего составляются на основании жалоб соседей или представителей ЖЭКа или исполкома, а значит, избежать наказания возможно лишь при условии соблюдения элементарных правил чистоты.

Что еще нужно знать украинцам

С этого года в Украине владельцы домов должны быть внимательными к налогу на недвижимость. Из-за изменений в правилах, повышения ставок и особенностей начисления, изучение Налогового кодекса становится важным. Особенно это касается тех, чье жилье больше определенной законом площади.

А собираясь приобрести дом, обратите особое внимание на его жилую площадь, ведь именно она определяет ваш комфорт, размер налогов и расходы на коммунальные платежи. Важно понимать, что общая площадь дома отличается от жилой. Четкое понимание этой разницы поможет вам избежать финансовых недоразумений и иметь реалистичные ожидания от будущего дома.