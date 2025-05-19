Сколько стоит дом на Западе Украины в мае 2025 года

Частный дом с земельным участком. Фото: Freepik.

Западная Украина привлекает живописными пейзажами, близостью к Карпатам, развитой инфраструктурой и доступными ценами на недвижимость. Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области предлагают широкий выбор домов по ценам, которые могут удивить. От компактных домов до просторных усадеб с большими участками — здесь есть варианты на любой вкус и кошелек.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых доступных предложениях на платформе OLX Недвижимость, их особенностях и условиях проживания. Эти дома — не в идеальном состоянии. Но если вы ищете земельный участок, хотите сбежать от городской суеты или просто инвестируете в будущее — эти предложения заслуживают внимания.

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В Ивано-Франковской области можно найти чрезвычайно бюджетные предложения, которые идеально подойдут для тех, кто ищет недорогое жилье или дачу.

Село Новый Мартинов

В селе Новый Мартинов продается домовладение за 2 000 долл. Это два дома на смежных участках общей площадью около 10 соток. Расположены возле асфальтированной дороги, что обеспечивает удобный доступ. На территории есть электричество, а позади домов — огород для выращивания овощей или обустройства сада.

Дома нежилые, требуют ремонта, но за такую цену это отличный вариант для тех, кто готов вложить время и средства в обновление. В селе есть магазин, школа и детский сад, что делает его пригодным для постоянного проживания.

Домовладение в с.Новый Мартинов. Фото: olx

Село Завалье

За 2 500 долл. в селе Завалье продается частный дом площадью 80 кв. м. Он имеет три комнаты, пристройку, конюшню и погреб. В доме есть газ, электричество, твердотопливное отопление и помпа для воды. Без мебели, но в жилом состоянии. Это хороший вариант для тех, кто ищет просторное жилье с возможностью ведения хозяйства.

Дом в селе Завалье. Фото: olx

Львовщина: большой двор, старый дом, потенциал в земле

Львовская область славится своим культурным наследием и близостью ко Львову, но даже здесь можно найти дома за символические цены.

Село Вишневчик

В селе Вишневчик продается дом площадью 57 кв. м за 2 000 долл. Он требует капитального ремонта, но имеет две комнаты и хозяйственные постройки. На участке площадью 25 соток (не приватизированный) есть подведенное электричество (3 фазы), а газ доступен возле дома.

Дом в селе Вишневчик. Фото: olx

Село Порубы

За 2 500 долл. в селе Порубы можно приобрести компактный дом площадью 24 кв. м с двумя комнатами. Участок впечатляет — 30 соток, что дает простор для садоводства или строительства. На территории есть газ, электричество и колодец. Дом в жилом состоянии, но требует косметического ремонта.

Дом в селе Порубы. Фото: olx

Тернопольская область: простор, тишина и дом возле леса

Тернопольщина предлагает бюджетные дома с большими земельными участками, которые подойдут для семейной жизни или фермерства.

Село Новый Кокоров: дом возле леса

В селе Новый Кокоров за 2 000 долл. продается дом площадью 57 кв. м с двумя комнатами. Дом расположен возле леса, что создает атмосферу покоя и единения с природой. На участке площадью 48 соток (25 соток приватизировано) есть большой хлев и колодец. Санузел расположен во дворе, дом без мебели.

Дом в селе Новый Кокоров. Фото: olx

Село Жолобки: дом с пятью комнатами

За 2 500 долл. в селе Жолобки продается просторный дом площадью 67 кв. м с пятью комнатами. На участке площадью 64 сотки замурован большой хлев длиной 16 м, идеально подходящий для хозяйства. Дом в жилом состоянии, но нуждается в обновлении. Большой участок открывает возможности для фермерства или садоводства.

Дом в селе Желобки. Фото: olx

Что нужно знать перед покупкой

Покупка дома за 2000-2500 долл. — это выгодная инвестиция, но есть нюансы.

Состояние домов. Большинство предложений нуждаются в ремонте — от косметического до капитального.

Коммуникации. Электричество есть почти везде, газ — не всегда. Отопление обычно твердотопливное, водоснабжение — через колодец или помпу.

Документы. Проверьте приватизацию земельных участков. В некоторых случаях, как в Вишневчике, участок не приватизирован, что может усложнить оформление.

Инфраструктура. Села имеют базовую инфраструктуру (магазины, школы), но удаленность от крупных городов может потребовать собственного транспорта.

Как сообщалось, собираясь приобрести дом, обратите особое внимание на его жилую площадь, ведь она определяет удобство вашей жизни, размер налогов и расходы на коммунальные услуги. Важно понимать, что общая площадь дома отличается от жилой, и это знание поможет вам избежать финансовых недоразумений и нереалистичных ожиданий.

Также владельцы частных домов в Украине постоянно сталкиваются с вопросом благоустройства прилегающей территории. Хотя земли возле их участков часто являются собственностью общины, именно на них лежит ответственность за ее надлежащее состояние, в отличие от жителей многоквартирных домов, о дворах которых заботятся коммунальные службы.