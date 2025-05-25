Как ввести жилой дом в эксплуатацию в Украине в 2025 году — пошаговая инструкция

Строительство частного дома. Фото: Freepik

Строительство завершено, стены стоят, крыша не течет, а вот жить — еще нельзя. Потому что без официального ввода в эксплуатацию жилой дом считается незавершенным объектом. Это означает, что нельзя подключить коммуникации, заключить договоры на воду, электроэнергию, тепло или газ, зарегистрировать право собственности, продать или даже унаследовать дом. Поэтому ввод в эксплуатацию — это ключевой шаг, который формально "включает жизнь" в новом жилье.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", ввод дома в эксплуатацию — это юридическое подтверждение того, что строительство завершено, объект соответствует проектной документации, строительным нормам, и им можно безопасно пользоваться. Именно после этого дом приобретает статус полноценной недвижимости, доступной для законного проживания.

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Как классифицируют дома

От класса последствий строительства зависит способ ввода в эксплуатацию:

СС1 (незначительные последствия) — частные дома, небольшие постройки;

СС2 (средние последствия) — объекты с большим влиянием на окружающую среду или безопасность;

СС3 (значительные последствия) — сложные инфраструктурные или многоквартирные проекты.

Как происходит процедура

Для домов СС1 или со строительным паспортом

Для таких объектов достаточно подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Это делается бесплатно через:

электронный кабинет или интегрированную государственную систему;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в бумажной форме или по почте.

Декларацию рассматривают в течение 10 рабочих дней. После ее регистрации в Реестре строительной деятельности дом считается введенным в эксплуатацию.

Декларацию регистрирует орган госархстройконтроля в течение 10 рабочих дней. Эта услуга — бесплатная.

Для домов СС2 и СС3

Нужно получить сертификат готовности. Для этого подается заявление, акт готовности и квитанция об оплате услуги.

После проверки на месте и фотофиксации орган контроля принимает решение — выдать сертификат или отказать. В случае положительного решения сертификат направляется или вручается лично.

Стоимость составляет 4,6 прожиточного минимума для СС2 и 5,2 прожиточных минимума для СС3. В 2025 году это около 13-15 тыс. грн соответственно.

Решение о выдаче сертификата или отказе принимается в течение 10 рабочих дней. В случае отказа уплаченные средства возвращаются по обращению заказчика.

Самовольное строительство

Если дом построен без разрешений, но право собственности признано судом, ввод в эксплуатацию возможен при условии технического обследования, которое подтверждает безопасность и надежность сооружения. Для этого подается специальная форма декларации.

Особенности во время военного положения

Во время военного положения действуют упрощенные процедуры, определенные постановлением Кабмина №722 от 24.06.2022. Например, некоторые документы можно подавать в электронном виде, а сроки рассмотрения могут быть сокращены. Однако основные требования к безопасности и соответствию нормам остаются неизменными.

Последствия отсутствия ввода в эксплуатацию

Игнорирование процедуры ввода дома в эксплуатацию может иметь серьезные правовые и финансовые последствия. В 2025 году штрафы за эксплуатацию здания без надлежащего оформления остаются существенными.

Основные санкции

За эксплуатацию без декларации или сертификата — в соответствии со статьей 96 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф составляет от 18 000 до 36 000 грн для физических лиц.

Для должностных лиц или предпринимателей — сумма штрафа может достигать от 36 000 до 90 000 грн.

За самовольное подключение к сетям (электро-, водо-, газоснабжения) предусмотрена отдельная ответственность — от 17 000 до 51 000 грн, в зависимости от типа нарушения.

Также стоит учитывать, что без ввода дома в эксплуатацию:

невозможно легально заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг;

объект нельзя зарегистрировать в Реестре прав на недвижимое имущество;

не подлежит государственной регистрации право собственности.

В случае систематических нарушений или представления недостоверных сведений в документации контролирующий орган может обратиться в суд о сносе самовольно возведенного объекта. Это крайний, но реальный сценарий, особенно в условиях усиления градостроительного контроля во время действия военного положения.

Что еще стоит знать украинцам

Мечта о собственном доме часто связана со значительными финансовыми вложениями. Важно понимать, что строительство "коробки" (без внутренних работ) уже требует тщательного планирования бюджета. Всегда надо учитывать непредвиденные расходы, ведь они являются неотъемлемой частью любого строительного проекта.

Также мы рассказывали, что при возведении дома фундамент играет решающую роль. В отличие от других этапов, где возможны незначительные недочеты, ошибки при заливке фундамента могут привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому так важно тщательно спланировать этот этап, соблюдая все технологические требования, ведь от этого зависит прочность и долговечность всего сооружения.