Чия територія за парканом приватного будинку

Чоловік сперся на паркан. Фото: Freepik

Тема прилеглої до приватного будинку території залишається однією з найпоширеніших причин суперечок між власниками ділянок та місцевою владою в Україні. Чимало власників приватних будинків переконані, що земля за їхнім парканом до самої дороги — теж "їхня". Але чи справді це так? У 2025 році, з урахуванням оновлених законодавчих норм та будівельних стандартів, питання про те, кому належить земля від паркану до дороги, набуває особливої актуальності.

Як зазначає адвокат Юрій Брикайло, кожна приватна земельна ділянка має чіткі межі, зафіксовані у Державному земельному кадастрі. Усе, що розташоване за парканом, але не входить у межі цієї ділянки, не належить власнику будинку.

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У більшості випадків смуга між приватною ділянкою та дорогою має статус земель комунальної власності, тобто вона належить:

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територіальній громаді;

відповідному органу місцевого самоврядування (сільраді, міськраді тощо);

іноді державі (якщо дорога перебуває у державній власності).

Зараз тенденція до цифровізації земельних реєстрів дозволяє з високою точністю перевірити межі ділянки онлайн — через публічну кадастрову карту. Цим активно користуються як самі мешканці, так і громади, які вимагають звільнити незаконно зайняті території.

Будівельні норми: що можна, а що заборонено

Згідно з державними будівельними нормами (ДБН), зазвичай відстань від паркану до проїжджої частини становить:

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не менше 1 метра — мінімальна відстань до краю дороги;

до 6 метрів — залежно від ширини проїзду, тротуару чи зеленої зони.

Ця зона не передбачена для забудови, паркування або встановлення паркану без відповідного погодження. Зведення будь-яких споруд у цій частині (альтанок, навісів, гаражів, воріт, що виходять на проїжджу частину) є порушенням.

Хто має прибирати й доглядати територію

Хоча земля за межами приватної ділянки не є власністю господаря, відповідальність за її благоустрій покладається саме на нього. У 2025 році ця норма закріплена в Правилах благоустрою населених пунктів або місцевих регламентах, які затверджують сільради, громади чи ОТГ.

Власник або користувач зобов’язаний:

утримувати територію в чистоті;

не захаращувати її сміттям;

косити траву та не допускати самосіву дерев;

не влаштовувати звалищ або відкритих зливів.

За невиконання цих вимог передбачені штрафи — у 2025 році їх розміри зросли й можуть сягати від 340 до 1 700 гривень, залежно від рішення конкретної громади.

Чи можна оформити "чужу" землю у власність

Якщо смуга між парканом і дорогою вам потрібна для господарських потреб — теоретично її можна оформити, але не без боротьби. У 2025 році існує кілька шляхів:

оренда комунальної землі — громади можуть здавати таку землю у тимчасове користування;

приватизація через аукціон — доступна, якщо земля не перебуває під обмеженням;

викуп для обслуговування наявних споруд — іноді можливо, якщо паркан був зведений десятиліття тому й закріплений юридично.

Проте успіх залежить від волі громади, містобудівної документації та загального плану забудови території. У деяких регіонах місцева влада, навпаки, починає активніше захищати ці смуги, повертаючи їх у публічне користування (наприклад, для прокладання тротуарів, велодоріжок або дренажних каналів).

Конфлікти та рейди: що відбувається у 2025 році

Через зростаючу цінність кожного квадратного метра землі, у 2025 році зросла кількість конфліктів між мешканцями й громадами. Найчастіші сценарії:

демонтаж воріт, встановлених за межами ділянки;

знос бетонних конструкцій, які заважають руху;

відновлення громадського доступу до тротуарів або зеленої зони.

У деяких громадах працюють рейдові інспекції, які перевіряють дотримання правил благоустрою й вимагають звільнити незаконно зайняті території. Особливу увагу приділяють елітним котеджним містечкам і ділянкам поблизу доріг загального користування.

Що ще треба знати українцям

Питання податку на нерухомість цього року залишається важливим для українських власників житла. Через зміни в оподаткуванні та зростання ставок українцям потрібно ретельніше вивчати відповідні норми Податкового кодексу. Це стосується власників тих квартир і будинків, чия житлова площа перевищує встановлені законодавством норми.

Також повідомлялось, що попит на приватні будинки в Україні постійно зростає. Після значного зниження у 2022 році, кількість угод із земельними ділянками та приватним житлом помітно збільшилася. Ця тенденція пояснюється кількома ключовими факторами: безпекові ризики, бажання мати автономне житло та переваги заміського життя.