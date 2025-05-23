Чья территория за забором частного дома

Мужчина облокатился на забор. Фото: Freepik

Тема прилегающей к частному дому территории остается одной из самых распространенных причин споров между владельцами участков и местными властями в Украине. Многие владельцы частных домов убеждены, что земля за их забором до самой дороги — тоже "их". Но действительно ли это так? В 2025 году, с учетом обновленных законодательных норм и строительных стандартов, вопрос о том, кому принадлежит земля от забора до дороги, приобретает особую актуальность.

Как отмечает адвокат Юрий Брикайло, каждый частный земельный участок имеет четкие границы, зафиксированные в Государственном земельном кадастре. Все, что находится за забором, но не входит в границы этого участка, не принадлежит владельцу дома.

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В большинстве случаев полоса между частным участком и дорогой имеет статус земель коммунальной собственности, то есть она принадлежит:

территориальной общине;

соответствующему органу местного самоуправления (сельсовету, горсовету и т.д.);

иногда — государству (если дорога находится в государственной собственности).

Сейчас тенденция к цифровизации земельных реестров позволяет с высокой точностью проверить границы участка онлайн — через публичную кадастровую карту. Этим активно пользуются как сами жители, так и общины, которые требуют освободить незаконно занятые территории.

Строительные нормы: что можно, а что запрещено

Согласно государственным строительным нормам (ГСН), обычно расстояние от забора до проезжей части составляет:

не менее 1 метра — минимальное расстояние до края дороги;

до 6 метров — в зависимости от ширины проезда, тротуара или зеленой зоны.

Эта зона не предусмотрена для застройки, парковки или установки забора без соответствующего согласования. Возведение любых сооружений в этой части (беседок, навесов, гаражей, ворот, выходящих на проезжую часть) является нарушением.

Кто должен убирать и ухаживать за территорией

Хотя земля за пределами частного участка не является собственностью хозяина, ответственность за ее благоустройство возлагается именно на него. В 2025 году эта норма закреплена в Правилах благоустройства населенных пунктов или местных регламентах, которые утверждают сельсоветы, общины или ОТГ.

Владелец или пользователь обязан:

содержать территорию в чистоте;

не загромождать ее мусором;

косить траву и не допускать самосева деревьев;

не устраивать свалок или открытых сливов.

За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы — в 2025 году их размеры выросли и могут достигать от 340 до 1 700 гривен, в зависимости от решения конкретной общины.

Можно ли оформить "чужую" землю в собственность

Если полоса между забором и дорогой вам нужна для хозяйственных нужд — теоретически, ее можно оформить, но не без борьбы. В 2025 году существует несколько путей:

аренда коммунальной земли — общины могут сдавать такую землю во временное пользование;

приватизация через аукцион — доступна, если земля не находится под ограничением;

выкуп для обслуживания существующих сооружений — иногда возможно, если забор был возведен десятилетия назад и закреплен юридически.

Однако успех зависит от воли общины, градостроительной документации и общего плана застройки территории. В некоторых регионах местные власти наоборот начинают активнее защищать эти полосы, возвращая их в публичное пользование (например, для прокладки тротуаров, велодорожек или дренажных каналов).

Конфликты и рейды: что происходит в 2025 году

Из-за растущей ценности каждого квадратного метра земли, в 2025 году возросло количество конфликтов между жителями и общинами. Самые частые сценарии:

демонтаж ворот, установленных за пределами участка;

снос бетонных конструкций, которые мешают движению;

восстановление общественного доступа к тротуарам или зеленой зоне.

В некоторых громадах работают рейдовые инспекции, которые проверяют соблюдение правил благоустройства и требуют освободить незаконно занятые территории. Особое внимание уделяют элитным коттеджным городкам и участкам вблизи дорог общего пользования.

Что еще нужно знать украинцам

Вопрос налога на недвижимость в этом году остается важным для украинских владельцев жилья. Из-за изменений в налогообложении и роста ставок, украинцам нужно тщательнее изучать соответствующие нормы Налогового кодекса. Это касается тех владельцев квартир и домов, чья жилая площадь превышает установленные законодательством нормы.

Также сообщалось, что спрос на частные дома в Украине постоянно растет. После значительного снижения в 2022 году, количество сделок с земельными участками и частным жильем заметно увеличилось. Эта тенденция объясняется несколькими ключевыми факторами: риски безопасности, желание иметь автономное жилье и преимущества загородной жизни.